引き締まった美しい肌印象へ。フェイス用美容液に限定サイズが登場

クラランス株式会社

クラランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小山 順子）は、すっきりとした美しい肌へ整える乳液状美容液「V コントア セラム」より、100mLのビッグサイズを2026年5月8日（金）より数量限定で発売いたします。

クラランス研究所では、長年にわたりアジア人の骨格や特徴について、研究をつづけてきました。

この研究が、女性が求める理想的なフェイスラインを追求する鍵となり、1998年に誕生した初代「リフトマンスール ヴィザージュ」へとつながりました。

クラランスの創設者であるジャック・クルタン・クラランスは、常に女性たちの声に耳を傾け、その声に応える形でこの革新的な製品を生み出しました。

彼の情熱と、女性の美しさを引き出すための深い理解が、「リフトマンスール ヴィザージュ」の誕生へと導いたのです。

引き締まったフェイスラインを手に入れるための第一歩として、クラランスが提供するこの製品は、「Ｖ コントア セラム」へと進化し、今なお多くの女性にとって理想的な美を実現するためのパートナーとして愛され続けています。

引き締まった美しい肌印象に導く「V コントア セラム」より、数量限定のビッグサイズが登場いたします。

CLARINS「V コントア セラム」100mL 19,910円（税込）

製品名称 V コントア セラム

容量 100ｍL

販売価格 19,910円（税込）

発売日 2026年5月8日（金）限定発売

「V コントア セラム」は、アジア人女性のために開発された、正面、フェイスラインからネックラインまで、どこから見てもすっきりした美しい肌へ整える乳液状美容液。

クラランスは、密集した地下茎を地面と平行に張り巡らし、様々な方向に伸ばしながら弱い土壌でも成長するシバムギ*に注目。

これらシバムギ*などの植物成分が、肌にうるおいを与えながら、スパのノウハウを活かしたクラランス独自のメソッド「オート リフティング マニュアル」で肌を引き締め、ハリと輝きを与え、よりすっきりと軽やかに整えます。

植物と独自のシンプルメソッドで、引き締まった美しい肌へ。

*シバムギ根エキス(保湿成分)

クラランス「V コントア セラム」

https://www.clarins.jp/v-contour-series/

お問い合わせ先

クラランス カスタマーケア

050-3198-9361

www.clarins.com/