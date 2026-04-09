「CAPCOM SPRING SALE」開催中！　App Store、Google Play ストアにセールラインアップを追加してアップデート！

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現在、各デジタルストアで「CAPCOM SPRING SALE」を開催中！

現在App Store、Google Play ストアで、『逆転裁判123 成歩堂セレクション』『ゴースト トリック』『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』『ロックマンX』などの人気ゲームアプリが期間限定セール中！

ほかにも、PlayStation(TM)Store、ニンテンドーeショップ、Steam Store、Xbox Games Storeの各デジタルストアで、春のお買い得セールを実施中！

多数のセールラインアップから欲しかったゲームをお得に手に入れるチャンス！

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM SPRING SALE」特設ページでチェックしよう！

CAPCOM SPRING SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale13-khj8h/ja-jp/

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale13-khj8h/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■App Store / Google Play ストア

2026年5月6日（水・祝）23:59まで

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3,500円（税込）

セール価格【43%OFF!!】：1,990円（税込）

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja)

『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【66%OFF!!】：990円（税込）

・iOS

ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick

『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）

通常価格：800円（税込）

セール価格【81%OFF!!】：150円（税込）

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402

・Android

ダウンロード無料（アプリ内課金）

アプリ内課金「チャンピオンパック」 ※全てのキャラクターと全ゲームモードが解放されます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce

『ロックマンX』（ゲーム本編）

・iOS

通常価格：800円（税込）

セール価格【81%OFF!!】：150円（税込）

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x/id469342624

・Android

通常価格：1,450円（税込）

セール価格【79%OFF!!】：300円（税込）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rockmanx&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rockmanx&hl=ja)

『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

・iOS

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【86%OFF!!】：390円（税込）

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269

ニンテンドーeショップで「ヴィレッジ ゴールドエディション」と「バイオ7 ゴールドエディション」が初セール中！

2026年4月22日（水）23:59まで ※CERO：Z版

Nintendo Switch(TM) 2 『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【20%OFF!!】：3,990円（税込）

Nintendo Switch(TM) 2 『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスクVer.』（ゲーム本編＋DLCパック）

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：2,990円（税込）

Nintendo Switch(TM) 2 『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル Z Version』（ゲーム本編 パック）

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：5,990円（税込）

（収録内容）

『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスクVer.』

『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』

Steam Storeで名作4タイトルの配信開始記念50%OFFセールを実施中！

2026年4月16日（木）1:59まで

Steam『BIOHAZARD (1996)』（ゲーム本編）

通常価格：1,000円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：500円（税込）

Steam『BIOHAZARD 2 (1998)』（ゲーム本編）

通常価格：1,000円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：500円（税込）

Steam『BIOHAZARD 3 LAST ESCAPE (1999)』（ゲーム本編）

通常価格：1,000円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：500円（税込）

Steam『ブレス オブ ファイアIV うつろわざるもの』（ゲーム本編）

通常価格：1,000円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：500円（税込）

各デジタルストアでカプコン人気タイトルがお買い得価格でセール中！

『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2026年4月16日（木）1:59まで

通常価格：8,990円（税込）

セール価格【45%OFF!!】：4,944円（税込）

『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月22日（水）23:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【84%OFF!!】：958円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年4月16日（木）1:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【84%OFF!!】：958円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows - 2026年4月16日（木）18:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【80%OFF!!】：1,198円（税込）

『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

（収録内容）

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月22日（水）23:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年4月16日（木）1:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One / Series X|S - 2026年4月16日（木）18:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：2,396円（税込）

『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

■Steam Store

Steam - 2026年4月16日（木）1:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【83%OFF!!】：998円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年4月16日（木）18:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）

『モンスターハンターダブルクロス(TM) Nintendo Switch Ver.』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月22日（水）23:59まで

通常価格：4,063円（税込）

セール価格【75%OFF!!】：990円（税込）

『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

■Steam Store

Steam - 2026年4月16日（木）1:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：1,996円（税込）

『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）

（収録内容）

『バイオハザード RE:2 Z Version デラックスエディション』

『バイオハザード RE:3 Z Version』

『バイオハザード RE:3 - クラシックコスチュームパック』

『バイオハザード RESISTANCE』

『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』

『バイオハザード RE:4 THE MERCENARIES』

■Steam Store

Steam - 2026年4月16日（木）1:59まで

通常価格：9,990円（税込）

セール価格【60%OFF!!】：3,996円（税込）

『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch（CLOUD版） - 2026年4月15日（水）23:59まで

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【50%OFF!!】：1,495円（税込）

※本ゲームはクラウドストリーミング技術を使用しています

※購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします

■Steam Store

Steam - 2026年4月16日（木）1:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【90%OFF!!】：399円（税込）

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月22日（水）23:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年4月16日（木）1:59まで

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月22日（水）23:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年4月16日（木）1:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年4月16日（木）18:59まで

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：2,994円（税込）

『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編 パック）

（収録内容）

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月22日（水）23:59まで

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【55%OFF!!】：3,145円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年4月16日（木）1:59まで

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【55%OFF!!】：3,145円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年4月16日（木）18:59まで

通常価格：6,990円（税込）

セール価格【55%OFF!!】：3,145円（税込）

『鬼武者2』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月22日（水）23:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：2,593円（税込）

■Steam Store

Steam - 2026年4月16日（木）1:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：2,593円（税込）

■Xbox Games Store

Xbox One - 2026年4月16日（木）18:59まで

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【35%OFF!!】：2,593円（税込）

『囚われのパルマ』（ゲーム本編）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年4月22日（水）23:59まで

通常価格：4,063円（税込）

セール価格【51%OFF!!】：1,990円（税込）

Steam Store限定バンドルパックも販売中！

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『Devil May Cry FRANCHISE PACK』（バンドル）

2026年4月11日（土）1:59まで

バンドル価格：2,896円（税込）

（収録内容）

『デビル メイ クライ HDコレクション』

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』

『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』

『DmC: Devil May Cry』

Steam『DEAD RISING FRANCHISE PACK』（バンドル）

2026年4月16日（木）1:59まで

バンドル価格：3,496円（税込）

（収録内容）

『デッドライジング デラックスリマスター』

『デッドライジング 2』

『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』

『デッドライジング 3 Apocalypse Edition』

『デッドライジング 4』

Steam『逆転裁判シリーズ コンプリートパック』（バンドル）

2026年4月16日（木）1:59まで

バンドル価格：7,177円（税込）

（収録内容）

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』

『逆転検事1&2 御剣セレクション』

Steam『ロックマン コンプリートパック』（バンドル）

2026年4月16日（木）1:59まで

バンドル価格：5,160円（税込）

『ロックマン クラシックス コレクション』

『ロックマン クラシックス コレクション 2』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン11 運命の歯車!!』

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』

『ロックマンX DiVE オフライン』

『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』

現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM SPRING SALE」特設ページでご確認ください。

詳細を見る :https://www.capcom-games.com/sale/sale13-khj8h/ja-jp/

【各デジタルストアの特設ページはこちら】

■ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_2

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_4

■Steam Store

https://store.steampowered.com/publisher/capcom/sale/Spring

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