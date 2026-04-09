【創業170年の製薬会社が開発】不足しがちな鉄分を配合！手軽に補える『ベースサプリ 1日分の鉄230%』を新発売

ワダカルシウム製薬株式会社

ワダカルシウム製薬株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：吉田 浩一）は、鉄を中心にカルシウムや葉酸、ビタミンなど必要な栄養素にこだわった新商品『ベースサプリ 1日分の鉄230%』を、2026年2月17日（火）より発売開始いたしました。

詳細を見る :https://wadacal-online.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=01911011

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55193/table/29_1_6e9bfdc87ce84a672bf5b70ce47b5149.jpg?v=202604090451 ]

現代の日本人の鉄の平均摂取量は「7.6mg」にとどまっており、特に成人女性（月経あり）において大きく不足している現状があります。

『日本人の食事摂取基準（2025年版）』および『令和元年国民健康・栄養調査』によると、各層の推奨量は以下の通りです。

・成人女性（月経あり）： 10～10.5mg

・成人女性（月経なし）： 5～6mg

・成人男性： 7.0～7.5mg

鉄分は体内に吸収されにくい栄養素のひとつでもあり、毎日の食事だけで推奨量を満たすことは容易ではありません。

だからこそ、サプリメントを活用して効率よく補うことが大切だと考え、本商品の開発に至りました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55193/table/29_2_481cccd0a2a78292497df3eb3be02c1a.jpg?v=202604090451 ]

1. 不足しがちな鉄分配合

日々の鉄分不足をしっかりカバーできるよう、1日目安量の中に栄養素等表示基準値の230%にあたる鉄分を15mg配合しました。



2. 鉄分に加え、マルチビタミン＆ミネラル10種配合

鉄だけでなく、女性に嬉しい「葉酸」や、骨の健康を支える「カルシウム」、そして栄養機能食品として「ビタミンB12」「ナイアシン」などを含む合計10種類の栄養素をバランスよく配合しています。

●ビタミンB12： 赤血球の形成を助ける栄養素です。

●ナイアシン： 皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

3. 創業170年の製薬会社による安心の品質



創業170年に渡るワダカルシウム製薬の歴史と知見をもとに開発された「ベースサプリ」シリーズ。確かな配合設計と、健康食品GMPレベルの品質管理で製造されているため、毎日安心してご継続いただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/55193/table/29_3_16b87df1cdd067435a60eef40193687d.jpg?v=202604090451 ]

・朝からスッキリと活動したい方

・食生活が不規則で、栄養バランスが気になっている方

・毎月のサイクルでどんよりしがちな女性の方

・手軽に、かつ安心して飲めるサプリメントをお探しの方

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/55193/table/29_4_0f177333b39ff0f5e72ad038b51ce578.jpg?v=202604090451 ]

商品名： ベースサプリ 1日分の鉄230%

内容量： 31.5g（350mg×90粒）

販売価格：

【単品価格】 1,380円（税込）

【定期お届けコース価格】 1,242円（税込）

商品詳細はこちら :https://wadacal-online.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=01911011

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/55193/table/29_5_61ed9d7ac63a0ed33593fe9472a66f90.jpg?v=202604090451 ]

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。

サプリメントや強化食品からの葉酸摂取量は、一日当たり900μg（30～64歳は1,000μg）を超えないようにご注意ください。

本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/55193/table/29_6_69413472a68753eeb00031a14817bf9e.jpg?v=202604090451 ]

◆ワダカルシウム製薬オンライン

https://wadacal-online.jp/

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/55193/table/29_7_4300ff0fe0174bc0e8d52118b2f69d53.jpg?v=202604090451 ]

1856（安政3）年に和漢薬問屋「和田卯助商店」が創業し、

1911（明治44）年に日本で初めてカルシウム錠剤を製造して以来、

弊社は製薬会社ならではの高品質な健康食品・サプリメントを開発し、

お客様の健康に貢献しています。

人々の「歩くと元気を、未来まで」それが私たちの使命と考えております。

会社名：ワダカルシウム製薬株式会社

創業：1856年

本社所在地：大阪市中央区城見2丁目1-61

ツイン21 MID タワー 38階 Reqree OBP

代表者：吉田 浩一

URL: https://www.wadacal.co.jp/



