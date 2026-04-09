約2万人の婚活ビッグデータを分析した「2025年 IBJ 成婚白書」公開！「成婚者」は11人と出会い、4ヶ月で決断。データが明かす“最短ルート”とは？

株式会社IBJ

日本で最も多くの成婚を創出する*¹株式会社IBJ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：土谷健次郎）は、約2万人の婚活ビッグデータを分析した『2025年 IBJ 成婚白書』を、2026年4月9日より公開いたします。本レポートでは、結婚相談所における実データをもとに、成婚する人の特徴や年齢・年収など、あらゆる角度から分析。全15回に分け、週1回・毎週木曜配信の連載形式で公開します。

初回では、代表的な成婚者像や成婚のピーク年齢など、“今どきの婚活のリアル”が明らかになりました。

■サマリー

■データで見る「代表的な成婚者像」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/960_1_832669a5c689aa9775aaa16f01f6b392.jpg?v=202604090451 ]

IBJの成婚データを分析した結果、成婚者の代表的な活動パターンとして、以下の傾向が明らかになりました。

男女のデータを見比べると、とてもおもしろい共通点が見えてきます。それは、結婚を決めた人たちの「お見合い回数：11回」と「交際日数：約4ヶ月（124～125日）」が、男女でほぼ同じだということです。

約半年～9ヶ月という活動期間を決めて集中し、平均して11人とお見合いをして相手を見極め、「この人だ」と決めてからは約4ヶ月で結婚の決断をしています。

■成婚した人は“約2.7倍”多く行動している

分析の結果、成婚の有無を大きく分けるのは「どれだけ出会いの数を増やしたか」という行動量であることが示されました。

受け身の姿勢で長く続けるよりも、短期間で積極的にお見合いを重ねて、スピーディーに決断していくスタイル」が、結婚への近道と言えそうです。

■成婚が一番多い年齢とは

成婚年齢のピーク（最頻値）を見ると、女性：30歳 、男性：34歳と、約4歳の差が存在することが分かりました。これは、キャリアやライフプランの違いによる「結婚の意思決定タイミングのズレ」を示唆しています。

■晩婚化のイメージを覆す？若年層の合理的なシフト

過去5年間のデータでは、女性：約1.9倍、男性：約3.4倍と、20代の結婚相談所入会者が大きく増加。

特に男性の増加が顕著で、「結婚相談所＝最後の手段」という従来のイメージから、「効率的に結婚相手と出会う手段」へと認識が変化していることがうかがえます。

今後の展開

「2025年 IBJ 成婚白書」は、2026年4月9日(木)より、毎週木曜日・全15週にわたり公開予定です。

今後は、成婚を左右する「最適な決断のタイミング」や、結婚しやすい「男性のリアルな年収」など、これまで分析してこなかった視点でのデータを順次発表してまいります。

▼「2025年 IBJ 成婚白書」本文はこちらよりご覧ください。

株式会社 IBJ 常務取締役 横川 泰之 コメント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/960_2_f62484e8473b283ccabb4635720c746c.jpg?v=202604090451 ]

当社は2025年に成婚数2万組を突破し、日本の婚姻の約4.1％を担うまでに成長しました。会員数も10万人を超え、婚活はもはや一部の人のものではなく、結婚に向けた“現実的な選択肢”として社会に定着しつつあります。

こうした国内最大級*¹の婚活データを活用し、現代の結婚の“リアル”を読み解ける点は、当社ならではの強みです。

今後は婚活サービスの提供にとどまらず、「結婚に関する意思決定を支える社会インフラ」として進化し、蓄積されたデータと知見を通じて、より合理的で納得感のある意思決定を支援してまいります。

ＩＢＪグループについて

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

【サービス紹介】

婚活サービス

・結婚相談所ネットワーク「IBJ」(https://www.ibjapan.jp/)

・IBJ直営結婚相談所「IBJメンバーズ」(https://www.loungemembers.com/)

・オンライン結婚相談所「IBJ online」(https://www.ibjonline.jp/)

・マッチングイベント・婚活パーティー「IBJ Matching」(https://www.partyparty.jp/)

・婚活アプリ「BridalNet」(https://www.bridalnet.co.jp/)「youbride」(https://youbride.jp/)

・グループ直営結婚相談所「ZWEI」(https://www.zwei.com/)「サンマリエ」(https://www.sunmarie.co.jp/)

・行政自治体向け「IBJの結婚支援」(https://konkatsu-support.ibjapan.jp/)

・結婚相談所の開業「IBJ開業支援」(https://www.ibjapan.com/kaisetu/)

ライフデザインサービス

・指輪、結婚式場「ウエディングnavi」(https://w-navi.jp/)

・保険、資産運用「IBJライフデザインサポート」(https://www.ibj-life.jp/)

・住まい探し「IBJファイナンシャルアドバイザリー」(https://ibf.ibjapan.jp/)

・韓国関連サービス「K Village」(https://kvillage.co.jp/)

・フォトスタジオ「selfit」(https://www.studioselfit.com/)「デコルテ」(https://photo.decollte.co.jp/)「ハピスタ」(https://www.decollte.co.jp/brand/hapista.php)

・メンズ専門眉毛サロン「眉毛の王様」(https://rank-up-mens.com/)

*¹ 日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

成婚白書に関する取材・お問い合わせにつきましては、下記までお気軽にご連絡ください。

本データの詳細解説や追加資料のご提供、担当者へのインタビュー対応も可能です。



IBJ 広報：pr@ibjapan.jp