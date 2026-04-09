【セミナー開催レポート】外食業・特定技能「受入枠上限」到達を受けた緊急セミナーを開催、大手外食・サービス企業が多数参画

株式会社Linc

外国人材の「日本に来てよかった」を最大化させるプラットフォーム「Linc Global Hub（グロハブ）」を展開する株式会社Linc（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：仲 思遥、以下Linc）は、2026年4月6日から8日の3日間にわたり、緊急オンラインセミナー「外食業・特定技能『受入枠上限』到達 ─ 採用停止を回避し、持続可能な組織を創るための戦略」を開催いたしました。本セミナーには、国内の主要な外食チェーン、サービス業を展開する著名企業の人事・人材開発担当者が多数参加し、上限到達という異例の事態に対する関心の高さが浮き彫りとなりました。

セミナー開催の背景

農林水産省および出入国在留管理庁より、特定技能「外食業分野」の在留者が受入れ見込数（5万人）の上限に達する見込みであることから、2026年4月13日をもって在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置が講じられることが発表されました。これにより、海外からの新規呼び寄せが事実上停止し、多くの外食事業者の採用計画に甚大な影響が生じています。Lincでは、この“外食2026年ショック”を乗り越えるため、既存スタッフの離職防止と特定技能2号への移行、そして国内在住者の獲得を軸とした新戦略を提示すべく、本セミナーを緊急開催いたしました。

参加者の声：90%以上が満足。未来予測と戦略提案に高い関心

セミナー後のアンケートでは、参加者の90%以上が「満足」「非常に満足」と回答しました。

（※自社調べ）特に関心が高かった内容は以下の通りです。

- 未来予測： 制度変更がもたらすマーケットの変化と、2028年度に向けた展望。- 戦略提案： 新規呼び寄せ停止下で、受け入れ企業が今とるべき具体的な方針と心構え。- 現状分析： 外食業界における最新の特定技能在留データとファクト。

【参加者のコメント（一部抜粋）】

今後の展開：当日資料の限定配布および個別相談の実施

- 「いち早く情報や未来予測を教えていただき、今後の対策を練る上で非常に参考になりました」（大手外食グループ担当者）- 「キャリアを見据えた支援の重要性を改めて実感できました。2号取得への学習プランを会社として整備していきたい」（サービス業・HR担当者）- 「上限到達を受けた採用計画・定着戦略の再設計について、早急に個別相談したい」（外食チェーン・採用責任者）

本セミナーの大好評を受け、Lincでは以下の支援を継続してまいります。

次回イベント告知：4/20緊急開催！元Plan・Do・See三原氏と語る「選ばれ続ける組織」の条件

- 当日資料の配布： 上限到達後の具体的な対策をまとめたセミナー当日資料を、ご希望の企業様に順次配布いたします。- 上限到達対策・個別コンサルティング： 「既存スタッフを2号へ移行させたい」「国内在住の特定技能人材へ効率的にアプローチしたい」といった個別の課題に対し、LincのAIプラットフォームと専門知見を活用したソリューションをご提案します。Lincは、特定技能制度が「労働力の補填」ではなく「中核人材の育成」へと進化する転換点において、企業のパートナーとして伴走し、多様性と包容力溢れる多文化共生社会の実現を加速させてまいります。

今回の「特定技能外食業、受入上限到達」という事態を受け、Lincでは採用の“数”を追うフェーズから、企業がいかに外国人材に選ばれ、定着し、共に成長できるかという「組織文化」のフェーズへ移行することが不可欠であると考えています。

そこで、制度変更の波を乗り越えるための「定着・共生戦略」の具体的事例を学ぶ場として、4月20日（月）に特別セミナーを緊急開催いたします。

【本イベントの3つの注目ポイント】

- 「定着」こそが唯一の生き残り戦略： 新規呼び寄せが制限される今、離職は事業継続のリスクに直結します。制度変更を乗り越えるための「受け入れ体制・文化づくり」の重要性を説きます。- 最新発表を受けた緊急対談： 入管庁の発表直後だからこそ話せる、「今、現場で何が起きているのか」「次の一手をどう打つべきか」をリアルタイムでお届けします。- 三原氏による「実例」の公開： 「理論」ではなく「実践」。国内外で強い組織を作り上げてきた三原氏が、自社で試行錯誤して辿り着いた「模倣困難な競争優位性の作り方」を具体的に明かします。

【開催概要】

タイトル： 「選ばれ続ける組織」のつくり方 ～Plan・Do・Seeに学ぶ、模倣困難な競争優位性とは～

日時： 2026年4月20日（月）17:00～19:00（セミナーおよび交流会）

形式： オフライン開催

会場 ：東京都千代田区内神田1-7-4 晃永ビル3F Linc Cafe

詳細・お申し込み： https://career-seminar-0420.peatix.com/view

■株式会社Lincについて

「『日本に来て良かった』を最大化させる」をミッションに、テクノロジーとデータを活用して外国人材の就職・定着・生活をトータルで支援するインフラを構築しています。採用から定着・活躍まで企業ごとに最適化された全業務プロセスをカバーするプラットフォームとして、使うほどマッチング精度が上がる「複利が効くサービス設計」を追求。少子高齢化が進む日本において、国籍を問わず誰もが夢を持って挑戦できる社会の実現に貢献してまいります。

所在地：東京都千代田区内神田1-7-4 晃永ビル 4F

代表者：代表取締役CEO 仲 思遥

URL：https://www.linc-info.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Linc 広報担当：support@linc-info.co.jp