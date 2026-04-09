10年続く歴史ある横浜北仲マルシェが、ガーデンネックレス横浜2026連携イベントとして花に包まれる「Garden Marche」「Rose Marche」を開催

一般社団法人横浜北仲エリアマネジメント

2025年11月に10周年を迎えた「横浜北仲マルシェ」（主催：一般社団法人横浜北仲エリアマネジメント）は、毎月第3土・日曜に開催している定期型のマルシェです。

四季折々のテーマを設けて開催しており、この春は、「ガーデンネックレス横浜2026※」と連携した特別企画として、2026年4月18日（土）・19日（日）に「Garden Marche」、5月16日（土）・17日（日）に「Rose Marche」を開催いたします。

歴史ある煉瓦造りの会場を舞台に、春の花々に彩られた横浜の街並みの中で、花にちなんだ商品やイベントとともに、マルシェならではのにぎわいをお楽しみいただけます。春のお出かけのひとときに、ぜひお立ち寄りください。

※ 「ガーデンネックレス横浜」とは、花や緑による美しい街並みや公園、自然豊かな里山など、横浜ならではの魅力を広く発信 し、まちの活性化や賑わいの創出につなげることを目的とした、横浜市主導のプロジェクトです。

WEBサイト：https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/

横浜北仲マルシェ開催概要

北仲地区では、横浜の個性を引き出し、水際空間の再生および新たな回遊拠点の創出を目的として、2015年（平成27年）11月より「横浜北仲マルシェ」を毎月第3土・日曜に開催しています。

歴史ある煉瓦造りの会場を舞台に、神奈川県内をはじめ全国各地から新鮮な野菜・果実、加工品などを取り扱う店舗が多数出店する都市型マルシェとして定着しており、横浜ならではの魅力あふれる交流の場として、多くの来場者に親しまれています。

当マルシェは、一般社団法人横浜北仲エリアマネジメントが主催し、クーリエ株式会社に運営を委託しています。

開催日程：毎月第３土・日曜開催（※ 一部スケジュール変更がある月があります）

「Garden Marche」2026年4月18日（土）・19日（日）

「Rose Marche」2026年5月16日（土）・17日（日）

会場：北仲ブリック＆ホワイト1F 歴史広場（神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2）

・みなとみらい線「馬車道駅」出口2a直結

・JR線・横浜市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩8分

主催：一般社団法人横浜北仲エリアマネジメント

運営：クーリエ株式会社

出店数：約40店舗（全国各地の生産者・加工品事業者・ワークショップ・キッチンカーなど）

■ 4月の特別企画

4月18日（土） multipleによるバイオリン×ギターの生演奏を開催

Crossover POP Duo「multiple（マルチプル）」が、4月18日（土）に横浜北仲マルシェで“花”に因んだ楽曲を生演奏いたします。multipleは、クラシック出身のバイオリニスト 坂本尚史 と、メタルロック出身のギタリスト 福西健実 により結成されたユニットです。バイオリンとギターによる二重奏で“何倍もの音の広がり”を表現し、Popsと前衛を自在に行き来する音楽性と、即興演奏にも対応する高い表現力で注目を集めています。

当日は、春の彩りを感じさせる楽曲をお届けします。マルシェでのお買い物を楽しみながら、心華やぐひとときをお過ごしください。

・WEBサイト： https://www.multiplejapan.com/(https://www.multiplejapan.com/)

・YouTube： https://www.youtube.com/c/multipleJapan

4月19日（日） バイオリンYouTuberパンによるバイオリン生演奏を開催

“緑パーカーのバイオリニスト”として活動するバイオリンYouTuberパンが、4月19日（日）に横浜北仲マルシェで生演奏を披露します。

パンは、フードをかぶりサングラスとマスクを着けた姿で、素顔を明かさずに演奏活動を行うバイオリニストです。YouTubeチャンネルの登録者数は約8,000人。ボカロやアニソンを中心に、楽しい曲から切ない曲まで幅広い楽曲の演奏動画を投稿しています。サングラスとマスクで表情は見えないながらも、その演奏には「元気がもらえる」と多くの視聴者から好評を得ています。

当日は、マルシェでのお買い物を楽しみながら、心躍るバイオリン演奏をお楽しみいただけます。

・YouTube：https://www.youtube.com/@PanViolin39

■ 5月の特別企画

5月16日（土） あらぽんと一緒につくるひょうたん花瓶のライブペイント

ひょうたん芸人 あらぽん が、5月16日（土）に 横浜北仲マルシェ にて、壊れたひょうたんを組み合わせてオリジナルの花瓶を制作するライブパフォーマンスを開催します。

当日は、その花瓶に一緒に色を塗っていただけるお子様を、一般のお客様から募集する予定です。

※ 募集の詳細は、横浜北仲マルシェ公式Instagram（@kitanaka.marche(https://www.instagram.com/kitanaka.marche/)）にてご案内いたします。フォローしてお待ちください

あらぽんは、ひょうたん芸人として舞台やイベントで活動するほか、ワークショップやライブペイントなどの創作活動にも精力的に取り組んでいます。個性あふれるアイデアと楽しい演出で、子どもから大人まで幅広い層に親しまれています。

下の掲載写真は、今年2月に実施したライブペイントの様子です。このときは花瓶ではなくキャンバスを用いた制作でしたが、あらぽんの楽しい指導のもと、子どもたちが自由に色を塗り、個性豊かな作品を作り上げる姿が印象的でした。

春のマルシェでのお買い物とあわせて、親子で楽しめる特別な体験イベントにぜひお越しください。

■ 4月・5月マルシェのイチオシ出店者

4月の「Garden Marche」、5月の「Rose Marche」のテーマに沿った出店者をご紹介します。各出店者の出店日については、横浜北仲マルシェのホームページにてご確認ください。

・WEBサイト：http://www.yokohama-kitanaka-marche.jp/list/

◎物販（食品）：OFFICINA DEL jOCO（オフィッチーナ デル ジョーコ）

横浜を拠点に、マルシェやオンライン、間借り喫茶などで焼き菓子を届けている小菓子屋OFFICINA DEL jOCOです。国産小麦粉と発酵バターを使用した少し贅沢なお菓子をコンセプトに、薔薇ジャムケーキやフラワークッキーなど、花の季節に寄り添う華やかな焼き菓子をご用意します。春のティータイムに、ぜひお楽しみください。

◎物販（食品）：Crescent Bakery（クレッセント ベーカリー）

横浜発、パンと焼き菓子の店「Crescent Bakery」です。一番人気のベーグルは、独自の製法による「もちっとした食感」と「歯切れの良さ」が特徴です。

今回のおすすめは、春を感じる「よもぎベーグル」。香り高いよもぎを生地に練り込み、上品な甘さのこし餡を合わせました。

「心が少し豊かになる」そんなひとときをお届けできるよう、一つ一つ丁寧に作っています。ぜひご賞味ください。

◎物販（食品）：Saryu's Tea（サリュズ ティー）

「Saryu's Tea」は、和紅茶を中心に、香料を使わずフルーツやハーブなど素材本来の香りや風味を活かしたブレンドティーをお届けしています。

おすすめの『いちごとローズの和紅茶』は、神奈川県産の和紅茶に、甘くて美味しい横浜産いちごをまるごと乾燥させて加え、ローズを合わせた華やかなブレンド。横浜の素材を楽しめる、香り豊かで甘酸っぱい風味が広がる一杯です。

◎物販（食品）：Le Ruisseau（ル リュイソー）

「Le Ruisseau」は、厳選した素材を使い、季節の果物を取り入れたタルトや焼き菓子を手がける、店舗を持たない焼き菓子屋です。

マルシェでは、タルトや朝焼き立てのマフィン、焼き菓子など約20種類のお菓子をご用意します。

4月の「Garden Marche」では、カモミールやハーブを使ったサブレを、5月の「Rose Marche」では、きめ細かな生地に華やかなローズの香りと優しい和紅茶を合わせたケーキをお持ちします。

◎物販（植物）：kikka（キッカ）

「kikka」は、暮らしに寄り添う旬の花を届ける、マルシェ専門の生花店です。4月はナチュラルな「ネモフィラ」、5月は香り豊かな「ローズ」など、春の季節を感じられる花々をご用意します。大人気の「kikka flower bag」は、お好きな花を7本選び、そのまま飾れる花瓶付きのセット。お庭を散歩するように、春の風を感じる一輪をぜひ探しに来てください。

◎物販（雑貨）：再花（サイカ）

「再花」は、規格外や売れ残りの花、撮影やイベントで使用された花など、一度役目を終えたものの、まだ美しく咲いている花をキャンドルへとアップサイクルしているブランドです。

キャンドルには、100％植物性の大豆から作られたソイワックスを使用。火を灯しても有害物質が発生しにくく、環境にも身体にも優しいキャンドルです。

春色の花々を閉じ込めた、アロマが優しく香るボタニカルキャンドルをご用意しています。ぜひお手に取ってご覧ください。

◎物販（雑貨）：小さな犬のセーターとグッズurbancowgirl（アーバンカウガール）

「urban cowgirl」は、オーガニックコットンの手編み犬服を手がけるブランドです。編み物講師としても活躍する手編み師範・壽見玲子が、デザインから制作まで丁寧に仕上げています。今回は、横浜の市花「バラ」をモチーフにしたコサージュや透かし編みニットなど、春らしい新作が登場。通気性の良いオーガニックコットン素材で、暖かくなる季節にも快適に着られるアイテムをご提案します。

◎物販（ワークショップ）：雅はなもじ

「雅はなもじ」は、お好きな一文字をその場で花文字にしてお渡しする花文字アートのお店です。 花や動物などのモチーフで文字を彩る、華やかなアート作品を制作しています。 今回は、マルシェのテーマに合わせ、特別にバラのモチーフも取り入れた花文字をご用意します。

◎キッチンカー：KOSELIG（コーシェリ）

「KOSELIG」は、世田谷区を拠点に東京・神奈川エリアで営業するクレープのキッチンカーです。 卵と牛乳で作るモチモチ食感の生地が特徴で、昔ながらの定番メニューから、少しオシャレなアレンジメニューまで幅広くご用意しています。 今回の期間限定メニューは「桜」。 クレープの上に桜が咲いたような見た目が楽しい一品で、 もちもちの求肥といちご、濃厚な抹茶プリンが織りなす、春爛漫な味わいをお楽しみいただけます。

お問合せ先

■横浜北仲マルシェの企画や目的、北仲地区のまちづくり等に関すること

一般社団法人横浜北仲エリアマネジメント 事務局長 高島、塩見、冨田

電話番号：080-9992-7827（平日10:00～17:00）

メール：info@yokohama-kitanaka.or.jp

WEBサイト：http://yokohama-kitanaka.or.jp/

■横浜北仲マルシェの運営等に関すること

クーリエ株式会社 マルシェ事業部 代表取締役 島田

電話番号：050-6880-8804（平日10:00～17:00）

メール：info@yokohama-kitanaka-marche.jp

WEBサイト：http://www.yokohama-kitanaka-marche.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kitanaka.marche/

一般社団法人横浜北仲エリアマネジメント

北仲地区（北仲通北再開発等促進地区地区計画区域の全域）を「横浜の歴史と未来をつなぐ街」として発展させることを目的に設立されたまちづくり団体です。

水際線プロムナード、公園、広場などの公共空間を活用した賑わいと憩いの創出に加え、国際化に対応したまちづくりの実現に向け、安心・安全な都市環境の整備を推進。居住、商業、文化、観光といった多様な「暮らし」が融合する豊かなコミュニティ形成に取り組んでいます。