神奈川県横須賀土木事務所より「優良設計業務」として顕彰

株式会社トライアイズ

当社連結子会社である株式会社クレアリアは、神奈川県横須賀土木事務所が発注した業務において、その成果が極めて優秀であり、他の模範となるものと認められ、同事務所長より「礼状（優良設計業務委託等の顕彰）」を授与されましたのでお知らせいたします。

1.顕彰の概要

本顕彰は、神奈川県横須賀土木事務所が発注した建設関連業務のうち、特に優れた技術力と誠実な業務遂行により、地域の安全・安心なまちづくりに大きく貢献した企業および管理技術者に贈られるものです。

表彰名： 令和7年度 横須賀土木事務所 優良設計業務委託等 事務所長表彰（礼状）

対象業務名： 西行政センター管内他 通常砂防工事 基礎調査業務委託

受賞拠点： 株式会社クレアリア 神奈川営業所

表彰者： 神奈川県横須賀土木事務所長 五十嵐 敬 様

顕彰を受けた管理技術者： 保谷 勲

2.選定の理由

今回の顕彰では、砂防工事に伴う基礎調査業務において、発注者の意図を深く理解した的確な提案、および卓越した専門技術を駆使した精度の高い成果品の提供が評価されました。また、三浦半島における土砂災害未然防止という、地域の安全に直結する業務を誠実に完遂したことが高く評価されました。

3.今後の見通し

今回の受賞は、当社の技術水準が極めて高いレベルにあることを証明するものであり、今後の公共事業における入札時の技術評価点（インセンティブ）の向上や、受注機会の拡大に寄与するものと考えております。今後も「技術と誠実」をモットーに、安全・安心なインフラ整備を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

株式会社クレアリアURL

http://www.crearia.co.jp/