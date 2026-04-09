【三重県知事表敬訪問レポート】三重大生×三重の特産品×三重の企業の“三重（さんじゅう）”コラボがテーマ！三重大生考案の産学連携商品完成報告のため、三重県知事を表敬訪問しました

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、商品開発現場のリアルな就業体験に基づいた三重大学とのインターンシッププログラムで生まれた「三重大学産学連携認定商品」の完成報告のため、2026年4月9日（木）、商品を考案した三重大生の代表者2名とともに一見三重県知事を表敬訪問しました。

※一見三重県知事にもご試食いただいた、三重県の特産品を活かし、三重にこだわった三重大生考案の『ベビースタードデカイラーメン（レモン香る濃厚伊勢海老味）』は、2026年5月4日（月）より全国にて期間限定発売します。

■テーマは“三重”。三重大生×三重の特産品×三重の企業の“三重（さんじゅう）”コラボ

おやつカンパニーは、未来のモノづくりを担う次世代を育成するため、商品開発現場のリアルな就業体験に基づいたインターンシッププログラムを2025年夏よりスタートさせました。その1期生として、三重大学の生物資源学部の3年生9名（生物圏生命化学科生命機能化学教育コース所属）がインターンシップに参加しました。ただ“教える”のではなく、体験による学生自らの“気づき”を重視し、アイデア出しや試作検討などを経て、会議でのプレゼンテーションにて承認を得るまでの新商品開発プロセスを体験していただきました。

3つのグループで行ったアイディア出しにおいては、当初は「自分たちが食べてみたい味」のアイディアが多かったものの、お客様や市場の分析を進める中で「三重県の特産品を活かしたい」という意見に変わっていき、６案から3案に絞って検討・試作を実施。実際に3つのアイディアで試作品を作り、見た目・香り・味・食感の評価だけでなく、製造ラインでの適正、商品の季節感、独自性などを総合評価しました。その結果、三重県が生産量1位を誇るマイヤーレモンと、三重県の特産品・伊勢海老を使用した「レモン香る濃厚伊勢海老味」に決定しました。商品化の可否を決定する最終の商品プレゼンでは、社長をはじめとする経営層を前に、コンセプト、こだわり、商品に込めた想いも熱くプレゼン。経営層は三重大生ならではの発想で生み出された商品を高く評価し、満場一致でおやつカンパニーの商品として正式に発売することとなりました。

インターンシップで生まれた三重大生考案の『ベビースタードデカイラーメン（レモン香る濃厚伊勢海老味）』は、三重大生が三重の企業と共に、三重県の特産品を使った商品を開発した“三重（さんじゅう）”コラボがテーマ。三重大生ならでは感性と創造力により、三重の魅力がたっぷり詰まったお菓子になりました。

【三重大学産学連携認定商品】

商品名：ベビースタードデカイラーメン

（レモン香る濃厚伊勢海老味）

製造元：株式会社おやつカンパニー

内容量：60g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日：2026年5月 4日（月）全国のコンビニエンスストア

2026年5月11日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

＜商品特徴＞

伊勢海老の濃厚なコクと旨みが際立つ“姿焼き”に、レモンをさっと搾っていただく食べ方をイメージしました。三重県産伊勢海老のエキス、三重県産マイヤーレモンのピューレを使用し、伊勢海老ならではの芳醇な風味に、レモンの酸味が加わり、あと引く味わいに仕上げています。

三重大生が考案した商品を実際に試食した一見三重県知事、森吉雇用経済部長、大坪雇用経済部次長からは「濃厚な伊勢海老の風味の後に、マイヤーレモンの香りがきいていて美味しいです。ベビースターとの商品名ですが、子どもだけでなく、大人のおつまみとしても良い味だと思います。」とのコメントをいただきました。さらに、三重大生代表2名に向けて「三重県での活躍を期待しています」とのコメントも頂戴しました。

試食風景（一見三重県知事）三重大生代表（左：島 穂乃花さん 中央：上原 慧さん）

おやつカンパニーは、創業の地である三重県で75年以上にわたって “たっぷり、たのしい、おやつ”の提供を通じて、“夢”があふれる豊かな世界を創造する活動に取り組んでいます。そしてこれからも、三重県におけるモノづくりの担い手を増やし、地域を活性化すべく、インターンシッププログラムを実施。ただ“教える”のではなく、学生自らの“気づき”を重視したリアルな就業体験を通じて、モノづくりにかける想いも伝承していく取り組みを続けて参ります。

株式会社おやつカンパニーは、

三重県誕生150周年記念事業パートナーです。