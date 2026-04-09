X運用4ヵ月目で求人応募6件！X運用で採用を獲得する方法

CoreValue株式会社

弊社はX運用代行をメインに企業様のSNS運用代行をしております。

多種多様な業種のお客様のアカウントを運用させていただいております。

今回はX運用代行を採用に活かす方法についてお話いたします。

企業が直面している採用課題

現在、一人あたりの採用コストは数十万～100万円に達し、さらに「入社後のミスマッチによる早期離職」が経営に深刻なダメージを与えています。従来の求人媒体は条件面での比較には適していますが、求職者が真に求めている「社風」や「経営者の想い」を伝えるには限界がありました。その結果、条件面のみで応募してくる求職者の割合が増え、会社の理念、職場環境、社風などの情報において、求職者と企業側でギャップが生じてしまっています。そのため、入社してもすぐにやめてしまうという課題が生じています。これでは慢性的な人手不足の解消は難しいです。

Xから応募してきたユーザーは熱量が高い！？

求人・採用獲得ではInstagramやTikTokなどのSNSをイメージされるかと思います。

弊社では、それらのSNS媒体と比べ、Xでは熱量が高い求職者からの応募が比較的多いと考えております。InstagramやTikTokでは、過激な投稿やトレンドに沿ったエンタメ投稿をメインとしているため、会社や事業に対する理解がどうしても乏しくなってしまいます。しかし、Xでの採用活動では過激な投稿やバズを主体として惹かれて応募してくるのではなく、会社の理念、ミッション、社風、経営者の想いなどに共感して応募してくるパターンが圧倒的に多いです。

採用において、新入社員の入社数も大切ですが、入った方ができるだけ長く、できれば定年まで働いてくれることが一番大切だと思っております。1人を獲得するのに、数十万円～100万円の費用がかかり、3年間は一戦力として確立が難しい、こういったお悩みをよく聞きます。入社後すぐにギャップを感じて、やめてしまうのは経営的にかなりの痛手です。弊社では、長く働いてくれる、熱意のある人材の採用ということを意識して運用をしております。

Xで採用を成功させるには○○がカギ

X運用で採用を成功させるには、１.フォロワー数（権威性）２.会社の透明性の提示３.事業や社員に対する想い４.ファン化、主にこの4つが大切です。

よくフォロワーが少なくても、採用獲得できるという運用代行会社さんもいますが、弊社ではそう考えておりません。行列のできるラーメン屋に人々が注目をするように、フォロワー数が多い程、企業に対する関心も高まります。

次に「会社の透明性」と「事業や社員に対する想い」です。弊社のお客様の事例を紹介します。ご依頼前は事業紹介や求人訴求をメインに投稿をしていました。弊社が透明性を提示する投稿や想いを伝えた投稿など、その他の運用施策を実施したところ、Xから求人応募がほとんどなかった状態から、運用から４ヵ月目で6人の求人応募が来るようになりました。

求職者の大部分が企業のXを就職や転職の際に見るというデータもあります。これは一般的な求人媒体にはのってはいない、条件面以外のリアルな情報を求めているからだと推測します。

最後のファン化は採用にも重要ですし、アカウントを中長期的に成長させるためにも必要です。一方的な自社商品や自社情報の紹介だけだと、ユーザーは離脱してしまい、アルゴリズム的にもよくありません。弊社ではトレンドを意識した投稿、ユーザーを巻き込む投稿を意識してファン化を促しています。ファン化という意味であれば、経営者や広報担当者からの共感型のマインド系の投稿もかなり効果的です。

X運用で集客と採用ならCoreValue株式会社へ

弊社では市場分析・企画・投稿・分析・レポーティング・いいね、引用、リプライなどの業務を丸投げでご依頼が可能です。X運用でお悩みの方は下記フォームから無料相談にお申し込みください。

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