FRONTEOグループのアルネッツ、「研修が売上を作る」をテーマに無料オンラインセミナーを4月22日に開催

株式会社アルネッツ

株式会社FRONTEO（東証グロース：2158）のグループ企業、株式会社アルネッツ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO：渡邉 輝明、以下「アルネッツ」）は、AIで企業の社員教育・研修業務をカスタマイズする学習管理システム「Velmor LMS（ベルモア エルエムエス）」を活用した無料オンラインセミナーを2026年4月22日（水）16:00～17:00にオンライン（Zoom）で開催いたします。

テーマは「研修が『売上を作る』時代へ ～品質・信用・取引を強化する"業務連動型研修DX"とは～」で、教育を現場運用に落とし込み、売上・事業成果に結びつける具体的な方法をご紹介します。

近年、製品・サービスの品質維持や顧客・販売パートナーへの教育の重要性が高まる一方、教育が実務や事業成果に結びつかない、または社員・パートナー間で知識や対応品質にばらつきが生じるといった課題を抱える企業が増えています。

本セミナーでは、社員情報・利用許諾・業務権限などと研修を連動させる「業務連動型研修DX」の考え方を解説し、教育を現場運用に落とし込み、品質・信用・取引の強化と売上貢献につなげる具体的な方法をご紹介します。

開催概要

名称：研修が「売上を作る」時代へ ～品質・信用・取引を強化する"業務連動型研修DX"とは～

日時：2026年4月22日（水）16:00～17:00

形式：オンライン（Zoom）

講師：渡邉 輝明（アルネッツ 代表取締役社長CEO／株式会社FRONTEO DX事業担当 執行役員）

参加費：無料

申込：下記ウェブサイトのフォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。

お申し込み後に視聴方法をご案内いたします。

https://lp.velmor.jp/seminar/training-drives-sales/#apply

こんな方におすすめ

- 教育・研修を事業施策と連動させ、売上やLTV向上につなげたい方- 顧客・販売パートナー・代理店の知識や対応品質のばらつきを解消したい方- 教育コストを抑えながら、事業成果につながる仕組みを構築したい方

Velmor LMSについて

Velmor LMSは、研修・教育をオンラインで一元管理し、AIカスタマイズによりさまざまな業務と連動させられるクラウド型LMS（Learning Management System：学習管理システム）です。

【サービス概要】

サービス名：Velmor LMS（ベルモア エルエムエス）

提供開始：2018年

提供形態：クラウド（プライベートクラウド対応）

主な機能：受講管理、コース作成、ライブ配信、ナレッジ管理、API連携 など

詳細：https://alnetz.co.jp/service/velmor-lms/

【株式会社アルネッツ】

代表者 ：代表取締役社長 CEO 渡邉 輝明

所在地 ：神奈川県横浜市中区本町1-3 綜通横浜ビル 10F

設立年月：1998年3月

URL ：https://alnetz.co.jp/

※2025年4月より、株式会社アルネッツは株式会社FRONTEO（東証グロース：2158）のグループ企業として事業を展開しています。

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社アルネッツ 広報担当

E-mail: inquiry@alnetz.co.jp

電話番号：045-222-8840