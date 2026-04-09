abc株式会社、4月12日開催「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」への協賛を発表

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田元、証券コード：8783、以下「当社」）は、2026年4月12日（日）にマリンメッセ福岡 A館で開催される日本最高峰の格闘技イベント「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」にRIZINスポンサーとして協賛いたします。

「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」は、マリンメッセ福岡 A館で開催

■RIZINとは

格闘技イベント「RIZIN」公式サイト :https://jp.rizinff.com/

RIZINは、日本最高峰の総合格闘技イベントとして2015年に旗揚げされ、年間を通じて国内外のトップファイターが参戦する格闘技団体です。有明アリーナ、さいたまスーパーアリーナ、マリンメッセ福岡といった各地の大型アリーナで開催される大会は、ABEMAやU-NEXT等のプラットフォームによるPPV配信を通じて、日本のみならず世界中のファンを熱狂させています。

■4月12日開催「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」

【大会概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/92_1_1d6a90c61fb10293640abd2b1172067d.jpg?v=202604090851 ]

【注目の対戦カード】

今回のマリンメッセ福岡で開催される「大和開発 RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」では、フェザー級タイトルマッチとしてラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手 vs. 久保優太選手、バンタム級タイトルマッチとしてダニー・サバテロ選手 vs. 後藤丈治選手の2大タイトルマッチが実現します！

また、堀江圭功選手 vs. パトリッキー・ピットブル選手の一戦や、神龍誠選手 vs. エンカジムーロ・ズールー選手、浜崎朱加選手 vs. ナターシャ・クジュティナ選手の激突など、新たな格闘技の歴史を刻むにふさわしい注目の対戦カードが多数に揃った、春の格闘技祭において最高となるイベントとなっております。

■abc株式会社とRIZINの協賛関係について

当社は、2025年2月7日に当社、当社子会社のクレーンゲームジャパン株式会社（以下「CGJ社」）、およびRIZINを運営する株式会社ドリームファクトリーワールドワイドの3社間で基本合意契約を締結し、RIZINとの包括的なパートナーシップを開始いたしました。

【これまでの協賛実績】

・2025年

3月30日「RIZIN.50 香川大会」（あなぶきアリーナ香川）

5月4日「RIZIN男祭り」（東京ドーム）

7月27日「超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り」（さいたまスーパーアリーナ）

11月3日「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」（GLION ARENA KOBE）

12月31日「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）

・2026年

3月7日「RIZIN.52」(有明アリーナ)

4月12日 「大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」（マリンメッセ福岡 A館）【今回】

当社は年間を通じてRIZINの主要大会のスポンサーとして、日本格闘技界の発展を支援しております。

■協賛の目的と期待効果

当社がRIZINとのパートナーシップを推進する背景には、以下の戦略的な目的があります。

【1．ブランド認知度の向上】

RIZINはPPV配信で生中継され、毎回数百万人の視聴者にリーチ。当社グループの認知度向上に大きく貢献します。

【2．多様な顧客層へのアプローチ】

格闘技ファンは幅広い年齢層・属性に広がっており、当社グループが展開する金融事業、Web3プロジェクト、エンターテインメント事業への新規顧客獲得が期待されます。

【3．Web3プロジェクトとの連携可能性】

当社が推進するWeb3技術を活用した新しい価値交換システムと、RIZINのファンエコシステムを融合させ、スポーツエンターテインメント業界に新たな価値を創出します。

■今後の展開

当社は、RIZINとのパートナーシップを通じてアスリート支援を実施し、スポーツエンターテインメント分野における新しいビジネスモデルの構築を目指します。また、RIZINは日本最高峰の格闘技イベントとして高い認知度を誇り、既にイベント日程が確定しているため、当社グループが展開する各種事業コンテンツ・WEB3プロジェクトの共同プロモーションを最適なタイミングと手法で展開してまいります。

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

≪本件に関するお問い合わせ先≫

abc株式会社 経営企画部

pr@abc-chain.com