創刊47周年記念号！14周年の乃木坂46、菅原咲月表紙巻頭、林瑠奈グラビア！櫻坂46向井純葉＆村井優ペアグラビア！佐々木ほのか、池本しおり、磯貝花音、松本日向、豊田ルナと水着グラビアも充実！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社 ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、「ボム5月号」 特別定価：1,560円（税込）を2026年4月9日（木）に発売しました。

【BOMB5月号の表紙は乃木坂46の菅原咲月】

★ボム5月号の表紙を飾るのは、41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』を発売、『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を東京ドームで開催する乃木坂46の菅原咲月！ 春の陽気に誘われて…とはならなかった雨模様の中、地元の千葉県でグラビア撮影。まずはTシャツのルームウェアを着て畳でゴロリ、シーツを被ったり押し入れから出てきたり可愛さ満点。続いては水色のシースルーシャツとデニムショートパンツで、雨の神社で誰かと待ち合わせ。清楚感ある純白のワンピースに着替えては、満開の菜の花畑と河津桜の絶景コントラストで幻想的なシーンを演出、傘をさす姿も艶やかです。最後は大人っぽいノースリーブのタイトニットでしっとりと、二十歳の現在進行形を目に焼き付けてください。副キャプテンとして過ごした約1年、東京ドームライブで卒業していくキャプテン梅澤美波への想い、これからの自分自身のこと、そして15年目の乃木坂46…などを語ったロングインタビューも必見。誌面のQRコードから見られるグラビア撮影動画での、動いてしゃべる菅原咲月もお見逃しなく！

【裏表紙は乃木坂46の林瑠奈】

★乃木坂46の林瑠奈は、久しぶりとなるボムソログラビア。カジュアルな白シャツとデニムといったシンプルな装いで、カメラを見つめる大人な表情。ワンピース姿では屋外を散歩、パンを買ってパクっと自然体な姿。手を伸ばせば届きそうな距離感の近さに、誰もが恋してしまうこと確実です。裏表紙も素敵です！

【別冊付録】

両面ポスター

菅原咲月（乃木坂46）

【限定版の表紙は豊田ルナ】

★ボム5月号限定版の表紙を飾るのは、久しぶりのボムグラビア登場となる豊田ルナ。おなじみ大好きなパンを食べながら、等身大のグラビアの姿を披露。もちろん愛されボディは健在。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も必見！ さらには待望の新商品も情報解禁です！

【限定版オリジナル綴じ込み付録】

両面ピンナップポスター

豊田ルナ（AND CaaaLL）

【限定版の裏表紙は佐々木ほのか】

★限定版の裏表紙は、グループ卒業後ボム初登場となる、佐々木ほのかの最新水着グラビア。二十歳になり少し大人っぽくなったその姿、たわわなビキニもより一層魅力的に。それでもアイスを食べるといつもの笑顔、やっぱりほーちゃんが優勝です。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も見て、さらにハッピーになってください！

【そのほかのコンテンツ】

●MUFGスタジアム（国立競技場）での歴史的ライブを開催する櫻坂46から、三期生の向井純葉と村井優のペアグラビア。河川敷でサッカーボールを蹴ったり、部屋着に着替えてたこ焼きパーティーやあやとりをしたり、自然体で過ごす同期ならではの大切な時間。ここ最近で仲の良さが深まっていったという、ここだけでのエピソードも必読。

●約2年ぶりとなる最新写真集『ほんとのしおり。』を発売した、アイドルグループ、テラテラのメンバーとしても活動する池本しおり。話題の写真集からのボム独占衝撃カットは、しおりのおしりが大変なことに。あんなところやこんなところまで出し惜しみなく披露して、これは写真集ともども見逃せません！

●元STU48メンバーで、現在は新グループSophia la Mode （ソフィアラモード）で活躍中の磯貝花音が、雑誌では初めてとなる水着グラビアを披露！ 長い脚にバランスの良いボディがついに僕らの目の前に。あっと驚く新商品発売の情報も！

●昨年12月に発売され話題となった松本日向1st写真集『ちょうどいい。』。そんな写真集には収録されなかった衣装を、最新情報と合わせて誌面で初公開します！

●日曜朝の新ヒーローシリーズ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に出演中の、角心菜と谷田ラナがボム登場！ 祝喜輝と高鳴寿の衣装を着て、ドラマの話題からオフのことまで盛り上がった仲良しトークは、想像以上です！

●青春映画『ザッケン！』のW主演、中島瑠菜と大島美優のスペシャル対談。映画のことから自身の青春トークまで読み応えたっぷりの内容に。

●そのほか、南琴奈、畠中夢叶、黒氏萌楓＆中畑里捺（君と見るそら）などインタビューも充実。

●トークライブも大盛り上がりだった、よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調！

【掲載アイドル】

菅原咲月（乃木坂46）

林瑠奈（乃木坂46）

向井純葉＆村井優（櫻坂46）

佐々木ほのか

池本しおり（テラテラ）

磯貝花音（Sophia la Mode）

松本日向

豊田ルナ（AND CaaaLL）

角心菜＆谷田ラナ

中島瑠菜＆大島美優

南琴奈

畠中夢叶

黒氏萌楓＆中畑里捺（君と見るそら）

【本書のご購入はコチラ】

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC2GPK6N/

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＜限定版＞

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［商品概要］

ボム 2026年5月号

特別定価：1,560円（税込）

発売日：2026/4/9

判型：Ａ4ワイド判

ISBN:4912080010564

電子版：有（4/23配信開始）

ボム5月号別冊 ボム2026年5月号限定版

定価：1,560円（税込）

発売日：2026/4/9

判型：Ａ4ワイド判

ISBN:4912080020563

電子版：無

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/