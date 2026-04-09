創刊47周年記念号！14周年の乃木坂46、菅原咲月表紙巻頭、林瑠奈グラビア！櫻坂46向井純葉＆村井優ペアグラビア！佐々木ほのか、池本しおり、磯貝花音、松本日向、豊田ルナと水着グラビアも充実！
株式会社 ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、「ボム5月号」 特別定価：1,560円（税込）を2026年4月9日（木）に発売しました。
【BOMB5月号の表紙は乃木坂46の菅原咲月】
★ボム5月号の表紙を飾るのは、41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』を発売、『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を東京ドームで開催する乃木坂46の菅原咲月！ 春の陽気に誘われて…とはならなかった雨模様の中、地元の千葉県でグラビア撮影。まずはTシャツのルームウェアを着て畳でゴロリ、シーツを被ったり押し入れから出てきたり可愛さ満点。続いては水色のシースルーシャツとデニムショートパンツで、雨の神社で誰かと待ち合わせ。清楚感ある純白のワンピースに着替えては、満開の菜の花畑と河津桜の絶景コントラストで幻想的なシーンを演出、傘をさす姿も艶やかです。最後は大人っぽいノースリーブのタイトニットでしっとりと、二十歳の現在進行形を目に焼き付けてください。副キャプテンとして過ごした約1年、東京ドームライブで卒業していくキャプテン梅澤美波への想い、これからの自分自身のこと、そして15年目の乃木坂46…などを語ったロングインタビューも必見。誌面のQRコードから見られるグラビア撮影動画での、動いてしゃべる菅原咲月もお見逃しなく！
【裏表紙は乃木坂46の林瑠奈】
★乃木坂46の林瑠奈は、久しぶりとなるボムソログラビア。カジュアルな白シャツとデニムといったシンプルな装いで、カメラを見つめる大人な表情。ワンピース姿では屋外を散歩、パンを買ってパクっと自然体な姿。手を伸ばせば届きそうな距離感の近さに、誰もが恋してしまうこと確実です。裏表紙も素敵です！
【別冊付録】
両面ポスター
菅原咲月（乃木坂46）
【限定版の表紙は豊田ルナ】
★ボム5月号限定版の表紙を飾るのは、久しぶりのボムグラビア登場となる豊田ルナ。おなじみ大好きなパンを食べながら、等身大のグラビアの姿を披露。もちろん愛されボディは健在。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も必見！ さらには待望の新商品も情報解禁です！
【限定版オリジナル綴じ込み付録】
両面ピンナップポスター
豊田ルナ（AND CaaaLL）
【限定版の裏表紙は佐々木ほのか】
★限定版の裏表紙は、グループ卒業後ボム初登場となる、佐々木ほのかの最新水着グラビア。二十歳になり少し大人っぽくなったその姿、たわわなビキニもより一層魅力的に。それでもアイスを食べるといつもの笑顔、やっぱりほーちゃんが優勝です。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も見て、さらにハッピーになってください！
【そのほかのコンテンツ】
●MUFGスタジアム（国立競技場）での歴史的ライブを開催する櫻坂46から、三期生の向井純葉と村井優のペアグラビア。河川敷でサッカーボールを蹴ったり、部屋着に着替えてたこ焼きパーティーやあやとりをしたり、自然体で過ごす同期ならではの大切な時間。ここ最近で仲の良さが深まっていったという、ここだけでのエピソードも必読。
●約2年ぶりとなる最新写真集『ほんとのしおり。』を発売した、アイドルグループ、テラテラのメンバーとしても活動する池本しおり。話題の写真集からのボム独占衝撃カットは、しおりのおしりが大変なことに。あんなところやこんなところまで出し惜しみなく披露して、これは写真集ともども見逃せません！
●元STU48メンバーで、現在は新グループSophia la Mode （ソフィアラモード）で活躍中の磯貝花音が、雑誌では初めてとなる水着グラビアを披露！ 長い脚にバランスの良いボディがついに僕らの目の前に。あっと驚く新商品発売の情報も！
●昨年12月に発売され話題となった松本日向1st写真集『ちょうどいい。』。そんな写真集には収録されなかった衣装を、最新情報と合わせて誌面で初公開します！
●日曜朝の新ヒーローシリーズ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に出演中の、角心菜と谷田ラナがボム登場！ 祝喜輝と高鳴寿の衣装を着て、ドラマの話題からオフのことまで盛り上がった仲良しトークは、想像以上です！
●青春映画『ザッケン！』のW主演、中島瑠菜と大島美優のスペシャル対談。映画のことから自身の青春トークまで読み応えたっぷりの内容に。
●そのほか、南琴奈、畠中夢叶、黒氏萌楓＆中畑里捺（君と見るそら）などインタビューも充実。
●トークライブも大盛り上がりだった、よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調！
【掲載アイドル】
菅原咲月（乃木坂46）
林瑠奈（乃木坂46）
向井純葉＆村井優（櫻坂46）
佐々木ほのか
池本しおり（テラテラ）
磯貝花音（Sophia la Mode）
松本日向
豊田ルナ（AND CaaaLL）
角心菜＆谷田ラナ
中島瑠菜＆大島美優
南琴奈
畠中夢叶
黒氏萌楓＆中畑里捺（君と見るそら）
【本書のご購入はコチラ】
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC2GPK6N/
セブンネット： https://7net.omni7.jp/detail/1107692134
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＜限定版＞
セブンネット： https://7net.omni7.jp/detail/1107692138
TSUTAYA： https://tsutaya.tsite.jp/articles/book-comic-5103
［商品概要］
ボム 2026年5月号
特別定価：1,560円（税込）
発売日：2026/4/9
判型：Ａ4ワイド判
ISBN:4912080010564
電子版：有（4/23配信開始）
ボム5月号別冊 ボム2026年5月号限定版
定価：1,560円（税込）
発売日：2026/4/9
判型：Ａ4ワイド判
ISBN:4912080020563
電子版：無
ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/