「生成AIは映像コンテンツ制作をどう変えるか」と題して、東京科学大学 リベラルアーツ研究教育院 人文社会情報学分野 特任教授 辻 泰明氏によるセミナーを2026年5月20日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【コンテンツ制作の競争力を左右する】

生成AIは映像コンテンツ制作をどう変えるか

～放送・通信分野における活用法と著作権リスクの最前線～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26291

[講 師]

東京科学大学 リベラルアーツ研究教育院 人文社会情報学分野

特任教授 辻 泰明 氏

[日 時]

２０２６年５月２０日（水） 午後２時～４時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

生成AIが社会に大きな変化をもたらしている。特に画像／動画生成AIの驚異的な進化は、放送・通信における映像コンテンツの制作に劇的な影響を与えつつある。しかし、その活用方法は試行錯誤の状況にある。また、生成AIが関わる知的財産権、特に著作権における注意点は把握されていない。

そこで、このセミナーでは、放送・通信の現場で、生成AIをいかに活用するか、また、生成AIのどのような点に注意すべきかを、最新の情報に基づき、包括的かつ実践的に解説する。

１．生成AIとは何か

２．画像／動画生成AIの最新潮流

３．的確な画像／動画を生成させるためのプロンプトエンジニアリング手法

４．ニュース、ドキュメンタリー、ドラマなどコンテンツの類別に応じた生成AIの活用法と留意点

５．映像コンテンツ制作の工程ごとの生成AI活用方法

６．生成AIの知的財産権と利用における注意点

７．今後の展望

８．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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