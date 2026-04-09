「生成AIは映像コンテンツ制作をどう変えるか」と題して、東京科学大学 リベラルアーツ研究教育院 人文社会情報学分野 特任教授 辻 泰明氏によるセミナーを2026年5月20日(水)に開催!!

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株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────


【コンテンツ制作の競争力を左右する】


生成AIは映像コンテンツ制作をどう変えるか


～放送・通信分野における活用法と著作権リスクの最前線～


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[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26291



[講　師]


東京科学大学　リベラルアーツ研究教育院　人文社会情報学分野


特任教授　辻　泰明　氏



[日　時]


２０２６年５月２０日（水）　午後２時～４時



[受講方法]


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


生成AIが社会に大きな変化をもたらしている。特に画像／動画生成AIの驚異的な進化は、放送・通信における映像コンテンツの制作に劇的な影響を与えつつある。しかし、その活用方法は試行錯誤の状況にある。また、生成AIが関わる知的財産権、特に著作権における注意点は把握されていない。


そこで、このセミナーでは、放送・通信の現場で、生成AIをいかに活用するか、また、生成AIのどのような点に注意すべきかを、最新の情報に基づき、包括的かつ実践的に解説する。



１．生成AIとは何か


２．画像／動画生成AIの最新潮流


３．的確な画像／動画を生成させるためのプロンプトエンジニアリング手法


４．ニュース、ドキュメンタリー、ドラマなどコンテンツの類別に応じた生成AIの活用法と留意点


５．映像コンテンツ制作の工程ごとの生成AI活用方法


６．生成AIの知的財産権と利用における注意点


７．今後の展望


８．質疑応答





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


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