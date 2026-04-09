「生成AIは映像コンテンツ制作をどう変えるか」と題して、東京科学大学 リベラルアーツ研究教育院 人文社会情報学分野 特任教授 辻 泰明氏によるセミナーを2026年5月20日(水)に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
【コンテンツ制作の競争力を左右する】
生成AIは映像コンテンツ制作をどう変えるか
～放送・通信分野における活用法と著作権リスクの最前線～
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26291
[講 師]
東京科学大学 リベラルアーツ研究教育院 人文社会情報学分野
特任教授 辻 泰明 氏
[日 時]
２０２６年５月２０日（水） 午後２時～４時
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
生成AIが社会に大きな変化をもたらしている。特に画像／動画生成AIの驚異的な進化は、放送・通信における映像コンテンツの制作に劇的な影響を与えつつある。しかし、その活用方法は試行錯誤の状況にある。また、生成AIが関わる知的財産権、特に著作権における注意点は把握されていない。
そこで、このセミナーでは、放送・通信の現場で、生成AIをいかに活用するか、また、生成AIのどのような点に注意すべきかを、最新の情報に基づき、包括的かつ実践的に解説する。
１．生成AIとは何か
２．画像／動画生成AIの最新潮流
３．的確な画像／動画を生成させるためのプロンプトエンジニアリング手法
４．ニュース、ドキュメンタリー、ドラマなどコンテンツの類別に応じた生成AIの活用法と留意点
５．映像コンテンツ制作の工程ごとの生成AI活用方法
６．生成AIの知的財産権と利用における注意点
７．今後の展望
８．質疑応答
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
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