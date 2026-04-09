新人作家が異例の本屋大賞6位！　第2巻『殺し屋の出世術』7月末発売＆漫画化決定。15万部突破の大ヒット記録中！

株式会社講談社■新人作家が本屋大賞6位の大躍進！ 新イラスト帯で重版出来、15万部到達

凄腕営業マンが、殺し屋に雇われたら――？

型破りな発想で話題席巻のミステリー『殺し屋の営業術』（野宮有・著）が、このたび「全国書店員が選んだいちばん！売りたい本 2026年本屋大賞」第6位に選ばれました！

江戸川乱歩賞受賞作として史上初の本屋大賞ノミネートを達成した本作。刊行7ヵ月で11刷と驚異的な売れ行きを見せ、ついに累計15万部（電子書籍含む）に到達しました。

大きな盛り上がりを見せた2026年本屋大賞を記念し、新デザイン帯で本日重版出来しました！

主人公の敏腕営業マン・鳥井の新規イラストを描き下ろし。ノミネート作品の著者、書店員、出版関係者等、本屋大賞に携わった全ての人に拍手を送ります。

両面印刷の特別リバーシブル仕様です！

■第2巻『殺し屋の出世術』7月29日発売！

刊行以来「続編を！」との声を多数頂き、シリーズ化が決定！

第2巻のタイトルは『殺し屋の出世術』。7月29日発売予定です。

殺人請負会社・極東コンサルティングの営業マンとなった鳥井の次なるミッションは、社内営業！？ はみ出し者の部下たちを抱え、命がけの出世レースに巻き込まれることに……。

■漫画「殺し屋の営業術」が「マガポケ」にて6月より連載開始！

さらに、コミカライズが決定！ 漫画を担当するのは、これまで鳥井のイラストを描き下ろしてきた藤氏。「マガポケ」にて6月15日より連載開始予定です。

漫画「殺し屋の営業術」カラーイラスト漫画「殺し屋の営業術」■Amazonオーディブルも好評配信中

『殺し屋の営業術』はAmazonオーディブルでも配信が始まりました。声優の外崎友亮氏が朗読を担当しています。

数々の会社で〈営業成績第1位〉に輝いてきた鳥井。その華麗なセールストークを、臨場感たっぷりに体験できます！ 音声で聴くのにぴったりな作品だと、配信開始早々、人気を博しています。

■トレーディングカード風POPは即日完売！

登場人物をトレーディングカード風にデザインしたPOPは、書店から申し込みが殺到！ 即日完売となりました。名刺、見積書をはじめ、遊び心満載の拡材を発売以来お届けしています！

トレーディングカード風POP

『殺し屋の営業術』内容紹介

「営業ノルマ」は、2週間で2億円。

稼げなければ、全員まとめて地獄行き。

営業成績第1位、契約成立のためには手段を選ばない、凄腕営業マン・鳥井。

深夜のアポイント先で刺殺体を発見し、自身も背後から襲われ意識を失ってしまう。

鳥井を襲ったのは、「ビジネス」として家主の殺害を請け負っていた「殺し屋」だった。

目撃者となってしまった鳥井は、口封じとして消されそうになる。

絶体絶命の状況の中で、鳥井は殺し屋相手に「ここで私を殺したら、あなたは必ず後悔します」と語り出す。

「今月のノルマはいくらでしょう？ 売上目標は？」

「契約率は25％……、残念ながら、かなり低いと言わざるを得ません」

「どうしてこんな状況になるまでプロの営業を雇わなかったんですか？」

そう……これは商談なのだ。

研ぎ澄まされた営業トークを矢継ぎ早に展開し、場の空気を掌握する鳥井。

「あなたは幸運です。私を雇いませんか？ この命に代えて、あなたを救って差し上げます」

契約成立。

鳥井は、殺人請負会社に入社することに。

前代未聞の、「命がけの営業」が始まる――。

著者紹介

著者の野宮有氏

1993年福岡県生まれ。長崎大学経済学部卒業。

2018年第25回電撃小説大賞で選考委員奨励賞を受賞し作家デビュー。

2025年初の文芸作品となる『殺し屋の営業術』で第71回江戸川乱歩賞を受賞。本作で王様のブランチBOOK大賞2025受賞、2026年本屋大賞第6位。

他の著書に『愛に殺された僕たちは』『ミステリ作家 拝島礼一に捧げる模倣殺人』『どうせ、この夏は終わる』等。「少年ジャンプ+」で漫画原作者として「魔法少女と麻薬戦争」連載中。

書籍データ

書影

『殺し屋の営業術』

野宮有・著（講談社）

2025年8月29日刊行

四六判変形

定価：2,145円（税込）

978-4-06-540330-3

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000416893

スペシャルPV配信中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tmsCigF0fYA ]