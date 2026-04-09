～１枚のお洋服とコミュニケーションがエコに繋がる～衣料品引き取りリサイクルキャンペーン「ECOMMU(エコミュ)」開催。

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)では、地球環境に配慮した事業活動への取り組みの一環として、一般社団法人Withal（ウィゾール）さまと協業し、衣料品回収を行うプロジェクトを開始いたします。

ECOを通じて、お客様とCOMMUNITY(共有)やCOMMUNICATION(交流)を大切に、限りある資源を守り循環させるための衣料品回収プロジェクト「ECOMMU (エコミュ)」を今春も開催いたします。

４月10日（金）～26日（日）の期間、全国のSHOPにて開催します。

（一部除外店舗・日程変更店舗あり）

https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/ecommu-260408-jlounge-lp

回収キャンペーン期間中は、ジャヴァコーポレーションのブランドだけでなく、他社の衣類品も含め、ご不要になったお洋服を店頭にお持ちいただくと、アイテム1点につき500円オフのチケット１枚と交換いたします。

ECOを通じて、お客様とのCOMMUNITY(共有)やCOMMUNICATION(交流)を大切に、限りある資源を守り循環させるための衣料品回収プロジェクト「ECOMMU(エコミュ)」。

これからも年に2回実施いたします。

▶JAVA CORPORATION公式サイトはこちらから

https://java-corporation.co.jp/

▶JAVA CORPORATION公式online store 「J Lounge」はこちらから

https://www.j-lounge.jp/

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ／ビアッジョブルー

クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開