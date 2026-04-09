育英大学男子サッカー部とのサプライヤー契約を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする「BASE UP SPORTS PROJECT」において、育英大学男子サッカー部とのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している「BASE UP SPORTS PROJECT（ベースアップスポーツプロジェクト）」において育英大学男子サッカー部にご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。今後は、育英大学男子サッカー部に所属する選手および関係者への「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供する他、各種活動への協力、「栄養とスポーツパフォーマンス」の啓蒙活動など、幅広く活動を共に展開していきたいと考えています。

【プロフィール】

群馬県高崎市に本拠地を置く育英大学の強化指定部として2024年に創部。創部3年目ながら2026年度より関東大学サッカーリーグNorte1部へ昇格し、目標である関東大学サッカーリーグ3部への参入を目指す。

「懸命・誠実・考動」をクラブ理念として掲げ、「応援してくれるすべてに夢と感動を与え、『熱共』するチーム」というクラブビジョンのもと、競技力の向上のみならず地域や社会に貢献できる人材育成にも注力。

HP：https://www.ikuei-g.ac.jp/university/ikuei-football-club/

Instagram：https://www.instagram.com/ikueiuniv.football

＜萩原直斗 監督コメント＞

この度、ベースフード株式会社様とパートナーシップを締結し、「BASE UP SPORTS PROJECT」の一員となれたことを大変光栄に思います。

本学男子サッカー部は、2026年度で創部3年目を迎える新設のサッカー部です。クラブ理念として「懸命・誠実・考動」を掲げ、「応援してくれるすべてに夢と感動を与え『熱共』するチーム」というクラブビジョンのもと、目標である関東大学サッカーリーグ3部参入を目指し競技に向き合う日々を過ごしております。また、「Football＋１」をキーワードに、競技を通して様々な知見や経験を積み、地域や社会に貢献できる人材の育成にも意欲的に取り組んでおります。

大学生アスリートは、学業や実習など多忙な日々を送る中で、競技力向上のための計画的な身体づくりやコンディショニング管理が求められます。そのような環境下において、質の高い栄養素を手軽に摂取できる商品を展開されているベースフード株式会社様のサポートは、選手のパフォーマンス向上と健康管理の両面においてとても大きな支えとなるはずです。

本パートナーシップを通じて、部員一人ひとりが最高のパフォーマンスを発揮し、より高いレベルでの挑戦を続け、大学サッカー界や地域、社会全体に対して我々にしか提供できない価値を強く発信してまいります。

＜甲斐哉良 主将コメント＞

この度は、ベースフード様とサプライヤー契約を結ばせていただき大変光栄に思います。

大学サッカーは高校年代と比べ、よりフィジカルの強さが求められます。しかしハードな練習をこなす中で体重を増やすのは難しく、特に夏場は体重が減ってしまう傾向にあります。

ですがこれからは練習前後の間食にBASE FOODを取り入れ、私たちの目標である関東リーグ参入に向けて更に成長していきたいと思います。

また、創部わずか3年目の私たちに商品提供をしていただけるというのは大きな期待があってのことだと感じております。ベースフード様に結果で恩返しできるよう部員一同、日々精進してまいります。

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」概要

各種スポーツシーンやボディメイクにおいて、スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

＜スポーツ選手／チーム・団体に向けた「BASE UP SPORTS サプライヤー」参加者募集＞

スポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、プロアマ問わずスポーツ選手やチーム・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、老若男女問わずアクティブにスポーツを楽しむ方々へ完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、公式note（https://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08）をご確認ください。

＜BASE UP SPORTS サプライヤー契約一覧（現時点）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/311_1_7e4341c07abb05475e6b38bb1bd7c066.jpg?v=202604090851 ]

▶︎「BASE UP SPORTS サプライヤー契約」および「BASE UP SPORTS サプライヤープログラム」問い合わせ先：info@baseupsports-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE YAKISOBA、BASE RAMEN、BASE Cookies、BASE Pancake Mixとシリーズを増やし、累計販売数は3億袋を突破（2026年3月時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IoVXML5tkIw ]■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。