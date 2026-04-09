【グランドプリンスホテル広島】ゴールデンウィークの思い出に瀬戸内の夜空を彩る打ち上げ花火

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」（所在地：広島市南区元宇品町23-1、総支配人：平瀬 春男）は、2026年5月2日（土）と5日（火・祝）に花火の打ち上げを実施いたします。

打ち上げ花火（イメージ）

打ち上げ場所は、ホテル目の前の海上。海側の客室や上層階のレストランからは、夜空に大輪の花が開く様子を目の前でお楽しみいただけます。ホテル1階のガーデンスペースでは、涼しい夜風に吹かれながら夜空を見上げるこの場所ならではのひとときをお楽しみいただけます。

同時期には、ゴールデンウィーク限定の和洋または中華ディナーブッフェ付きの宿泊プランもご用意しております。ご家族やグループでの団欒を、多彩なメニューとともに、にぎやかにお過ごしいただけます。

当ホテルでは、瀬戸内海に面した立地を生かしながら、広島・瀬戸内旅行の思い出に残るさまざまなイベントを企画してまいります。

打ち上げ花火 概要

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/informations/2026_gw-matome/

【日時】2026年5月2日（土）8:15P.M.～、5日（火・祝）8:00P.M.～

※打ち上げ時間は約3分間を予定しております。

ゴールデンウィークのおすすめ宿泊プラン 概要

■【GW限定】 牛肉鉄板焼き＆春の味覚を味わうディナーブッフェ（夕朝食・温泉付）和洋ディナーブッフェ（イメージ）

シェフが目の前で焼き上げる「牛肉鉄板焼き」に加え、昆布と塩生地で旨味を閉じ込めた「真鯛の塩釜焼き」などの春の味覚を取り入れたディナーブッフェ付きプラン。お子さま向けメニューも豊富にご用意いたします。

【宿泊期間】 2026年5月2日(土)～5日(火・祝)

【内 容】 1泊夕朝食+温泉フリーパス

【料 金】 1名さま \18,710より（スタンダードフロア トリプル 1室3名さまご利用時）

和洋ディナーブッフェメニュー（一例）

牛肉の鉄板焼き / 真鯛の塩釜焼き（5:45P.M.～・7:45P.M.～シェフによるカッティングあり） / 鶏肉と野菜のオランデーズソース焼き ミモザ風 / サワラのフリット チェルムーラソース / たけのこの磯辺天ぷら / 野菜と豚しゃぶ 生姜のジュレ / カツオのたたき アジアンスタイル / 牡蠣フライ ゆかりと広島菜のタルタルソース など

■【GW限定】国産牛肉しゃぶしゃぶ＆中華ディナーブッフェ（夕朝食・温泉付）中華ディナーブッフェ（イメージ）

ご夕食では、海老のチリソース煮やフカヒレスープなどの王道中華メニューに加え、シェフが実演する国産牛肉の中華風しゃぶしゃぶや炙りチャーシューなどを食べ放題でお楽しみいただけます。

【宿泊期間】 2026年5月2日(土)～5日(火・祝)

【内 容】 1泊夕朝食+温泉フリーパス

【料 金】 1名さま \18,210より（スタンダードトリプル 1室3名さまご利用時）

中華ディナーブッフェメニュー（一例）

国産牛肉の中華風しゃぶしゃぶ /炙りチャーシュー / 蒸し鶏の四川風ソース / 海老のチリソース煮 / チンジャオニューロース / 彩り野菜入り酢豚 / 真鯛の広東風姿蒸し 香味ソース / 蒸し点心３種盛り合わせ（焼売、海老蒸し餃子、小籠包）/ 五目あんかけ焼きそば / 杏仁豆腐 / タピオカ入りいちごココナッツミルク / 愛玉ゼリー 桂花風味 / 台湾カステラ など

※画像はすべてイメージです。※料金には、サービス料・消費税が含まれております。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※当ホテルは、安全・安心の観点から、スチーム処理された牡蠣を使用しております。※状況により上記予定、内容が変更になる場合がございます。