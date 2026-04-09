サークレイス株式会社

「Beyond AI」を掲げ、AIとデータで企業の成長を支援するサークレイス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長兼社長：佐藤 スコット、以下「当社」）はAIエージェント社員「AGENA」を採用、パフォーマンスを現在の3倍に向上する取り組みをスタートしました。

■AIエージェント社員「AGENA」を採用した目的

今回のこの取り組みは、日本が人材不足という大きな課題に直面する中、「Beyond AI」の実証として、AIエージェント社員「AGENA」を採用し、社員（人間）を補完すると同時に、業務の品質と対応能力を向上させることが可能であることを実証するものです。「AGENA」は短期のトレーニング期間のみで24時間365日にわたる高品質な業務が可能であるので、高いレベルで社員（人間）の業務をしながら生産性を3倍以上発揮する“超”能力社員に変身させることが可能だと考えています。

■具体的な取り組みとAIエージェント社員「AGENA」の特長

現在、この当社AIエージェント社員「AGENA」はわずか2週間のトレーニングを経て、当社の自社開発SaaSソリューションAGAVEの”超”能力営業として勤務を開始しており、その特長は下記の通りです。

特長１.学習能力の高さにより短期の立ち上がりが可能

AGAVEは海外人事や海外給与業務を扱うDXソリューションであるため、製品や機能の知識のみならず、海外の人事業務や給与業務、法制度などに関して広範囲で深い知識が必要となります。AIエージェント社員「AGENA」は、業務や製品に関する膨大な資料と製品を紹介する動画を学習させるだけで、数日のうちに“超”能力社員として活動できるようになります。

特長２.１人で数十人分の対応能力

AIエージェント社員「AGENA」は、顧客からの質問に対して“人間のように”専門的かつ丁寧に回答することが可能です。さらに、リアルな営業社員が一人で回答できる件数や範囲をはるかに超えた質問に正確に対応することが可能です。顧客はAIエージェント社員「AGENA」と会話するだけで「AGAVE」への基本的な理解を深めることができるので、営業の初期対応の時間は大幅に削減されます。さらに、顧客とのやりとりはすべて記録され、顧客の課題や関心も分析されるので、営業はより深い課題のヒアリングや提案に時間を集中させることが可能です。

特長３.24時間稼働

AIエージェント社員「AGENA」は24時間365日稼働であるため、休日や夜間、時差などに関係なく顧客対応が可能です。リアルな社員がこれまで対応することが難しかった時間帯や地域の顧客への対応も可能であるため、機会を失うことなく顧客満足度を上げ、パフォーマンスを大幅に向上させます。

今後は、AIエージェント社員「AGENA」の対応業務や担当製品の拡張の可能性を検討し、蓄積された運用ノウハウとあわせてお客様への具体的な提案に活かしてまいります。総合AI＆Data企業の当社は、社会課題の人口減少、企業のAI、DX人材不足の課題解決に向け、自らが「Beyond AI」に向かい、AI社員の積極採用、育成を行い、顧客へ期待を超える価値提供を行ってまいります。

サークレイスについて

サークレイスは、世界最先端のAIやSalesforce、Microsoftソリューションのコンサルティング、導入支援、人材育成、定着化支援を提供するITサービス企業です。

サークレイスグループではServiceNow、DatabricksのAI・データ・クラウドテクノロジーを組み合わせ、企業の売上、利益に貢献できる経営と業務とITのコンサルティングサービスを提供しています。

2022年4月、東京証券取引所グロース市場上場。

会社名： サークレイス株式会社（circlace Inc）

代表者： 代表取締役会長兼社長 佐藤 スコット

所在地： 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル 6F

設 立： 2012年11月1日

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後、予告なしに変更されることがあります。

【関連リンク】- サークレイス株式会社：https://www.circlace.com/