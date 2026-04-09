フェムテック・フェムケア販売ECサイト「エルケアストア」サービス提供開始

株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス

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エルケアストアの強み

医療業界の知見を活かした商品選定

医薬品卸として培ってきたネットワークと専門性を活かし、品質・安全性・エビデンスを重視して商品を厳選しています。流行だけでなく、「本当に続けられるか」「安心して使えるか」という視点で選定しています。

医師監修による信頼できる情報発信

正しい理解が、安心につながる。医師監修のもと、女性のライフステージに寄り添う情報を発信し、不安や疑問を解消できる環境を整えています。

“続けられるケア”の提案

一時的な対処ではなく、日々のセルフケアとして自然に取り入れられる商品を通じて、健やかな毎日をサポートします。

名前に込めた思い

「エルケア（Lcare-store）」の“L”には、“Lady（女性）”やフランス語の“Elle（彼女）”の意味を込めています。一人ひとりの女性に寄り添い、心と身体の両面から支えられる存在でありたい。それが私たちの原点です。

■株式会社ケーエスケーについて

株式会社ケーエスケーは、株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス（VITAL KSK HOLDINGS, INC.）のグループ企業であり、同ホールディングスのもと近畿地方で医薬品卸売事業を担う中核企業として、地域医療の発展に寄与しています。

ケーエスケーについては下記ホームページをご覧ください。

https://www.web-ksk.co.jp/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ケーエスケー 広報・ブランド推進担当

TEL：06-6941-1201 pr@web-ksk.co.jp