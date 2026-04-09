「安くて、旨くて、社会にいい」は実現できる！ 「ますますポーク」が支える、子どもたちの未来

株式会社佐藤食肉

この度、株式会社佐藤食肉（本社：新潟県阿賀野市）の主要な生産パートナーである株式会社ナカショク（本社：新潟県新発田市）が、「第6回新潟SDGsアワード」において最高賞である「大賞」を受賞いたしました。10年以上前から、ひたむきに「持続可能な畜産」を追求してきたナカショクの姿勢が、高く評価されたことを心よりお祝い申し上げます。この受賞を追い風に、佐藤食肉は共に生産・販売しているSDGsな豚肉『ますますポーク』の販売パートナーを募集します。

■10年前から続く「当たり前」が、SDGsのトップランナーへ

新潟・秋田・山形の3県で15軒の養豚場と5軒の養鶏場を運営している株式会社ナカショク。「サステナブル」という言葉が一般的になるずっと前から、循環経営に取り組んできました。

価格高騰に左右される輸入飼料に頼らず、いかに安定した美味しさを食卓へ届けるか。その答えとして、地域企業と連携したエコフィード（再生飼料）体制を10年以上前から構築。現在では、新潟県内の大手食品メーカー（菓子・製パン・飲料等）から発生する年間約12,000トンもの規格外品などを買い取り、独自の技術でリサイクル飼料として活用しています。

また、ナカショクの取り組みは「エサ」だけにとどまりません。アニマルウェルフェア（動物福祉）の考え方に基づき、自然光や外気が入り込む開放的な豚舎を整備。産業廃棄物となるきのこの培地やもみ殻、木質チップを再利用し、発酵の力を活かした「バイオベッド」を床材として導入しています。

豚の健康と美味しさを育むと同時に、焼却処分時に発生するはずだったCO2削減にも大きく貢献する。この地域密着型の環境循環活動が、この度「第6回新潟SDGsアワード大賞」という最高の結果として結実しました。

<ナカショクの大賞受賞について詳しくはこちら>

https://www.nakasyoku.co.jp/information/post_25.php

■美味しさだって、増す増すポーク

このひたむきな生産姿勢と価値を、もっと多くの人に、正しく届けたい。その想いから、佐藤食肉がナカショクから仕入れ、長年販売してきたこの豚肉を「ますますポーク」と命名しました。美味しいものを食べれば、お肉はますます美味しくなる。そんなシンプルな真理を叶えられたのは、食の宝庫・新潟だからこそです。



☑︎栄養満点の餌を、幼少期から

地元の菓子メーカーから出る規格外のお菓子やパン、老舗酒蔵の酒粕を飼料に配合。糖分や油脂分を豊富に含むこれらの原料は、健康的な成長を促し、脂身の甘さとコクを劇的に高めます。



通常、こうした栄養価の高い原料は、出荷直前の「仕上げ」として短期間のみ与えられる高価なもの。しかし、県内の規格外品を安定して仕入れることで、成長の全段階において贅沢な食事を提供することが可能になりました。

☑︎作業負担も減らせる、快適な寝床

きのこメーカーで廃棄されていた培地（菌床）を床材として再利用。きのこ菌の働きによる発酵熱で、床面は常に清潔で乾燥した状態に保たれます。また、豚が床を掘り返す習性を活かすことで、人の手を介さずとも自然に堆肥化が進行。豚にとってストレスが少なく、健やかな成長を促す環境を実現しました。

役割を終えた床材は、発酵熟成された高品質な肥料として再び地域の農地へ。次なる「美味しい」を育む土壌へと還っていく、淀みのない循環が生まれています。

■子どもたちから始まるあたたかい循環

ますますポークは、食卓に届いてからも「社会に良い豚肉」でありたいと考えています。そこで、未来を担う子どもたちの支援に、販売者や購入者が自然な形で参加できる仕組みを構築しました。

☑︎ 1パックにつき1円、地域の「子ども食堂」へ寄付

1. 販売パートナー（スーパー・飲食店）が本取り組みに参加

2. 佐藤食肉が寄付先となる地域の子ども食堂をマッチング

3. 商品1パックあたり1円を寄付金として計上して販売してもらう

4. 毎月の販売数に応じ、佐藤食肉から子ども食堂へ寄付金を直接お届けする

販売時の店頭イメージ

☑︎ 食べる時の合言葉は、「いただき“ますます”」

寄付先の子ども食堂へのお願いは、たった一つだけ。それは、お肉を食べる時に「いただきますます」と二回唱えてもらうことです。

子どもたちが食堂で「いただきますます！」と笑顔で食べる。家に帰り、ふとした瞬間にその言葉を口にする。それを聞いた大人が「何のこと？」と興味を持ち、スーパーの売場でロゴを見つけ、自分たちの買い物が地域の未来につながっていることを知る。宣伝ではなく、子どもたちの健やかな声から始まる「循環の輪」を期待した設計です。

地域の循環と子どもたちの未来を応援しませんか？

本取り組みの趣旨に共感し、共に地域の未来を応援していただけるスーパーマーケット、飲食店、精肉店様を募集しています。

参加のメリット

特別なコスト負担なく、日々の販売活動がそのまま「子ども食堂支援」へと直結します。

柔軟なマッチング

販売店の皆様が大切にしたい特定の地域や、応援したい子ども食堂がある場合、優先的にマッチングを行うことも可能です。



佐藤食肉 代表取締役 佐藤広国コメント

ますますポークは、過剰な宣伝をしたり、特別な付加価値をつけたりするものではありません。普段、スーパーで手にする豚肉の「伝え方」を変えただけです。食の宝庫・新潟だからこそ実現できた、みんながうれしい支援の形。この仕組みに共感し、ともに子どもたちの未来をサポートしてくれる販売パートナーをお待ちしています。ひたむきに努力する生産現場も、地域を支えていく子どもたちの未来も、ますます良くなる輪を広げていければ幸いです。

ますますポーク公式サイト

https://masumasupork.com/



佐藤食肉公式サイト

https://satoshokuniku.com/



毎日noteを更新中！

https://note.com/satosyoku29

【お問い合わせ先】

株式会社佐藤食肉

〒959-1961 新潟県阿賀野市山倉1912番地1

担当者：佐藤広国

メール：hirokuni.satou@sato-shokuniku.com

TEL：0250-63-8086（代表）