【今なら「母の日」のプレゼントにも間に合います】大切なあの人へ、湖池屋が届ける新時代の花束 「湖池屋スナックブーケ」湖池屋オンラインショップにて4月9日より受注販売開始

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、定番の湖池屋スナックを花束に見立てて詰め合わせにした「湖池屋スナックブーケ」を、2026年4月9日(木)より湖池屋オンラインショップにて受注販売を開始します。

【販売ページURL】

湖池屋スナックブーケ（レッド） https://www.koikeya-online.jp/shop/g/g80613001-c/

湖池屋スナックブーケ（ブルー） https://www.koikeya-online.jp/shop/g/g80614001-c/



お中元やお歳暮、誕生日といったビッグイベント以外の機会にも、ちょっとしたものをプレゼントする「カジュアルギフト」のニーズが高まっていることもあり、ギフト市場は年々伸長が続いています。それに伴い、少しお高い気張ったギフトではなく、「おむつケーキ」のような実用的なギフト、「お菓子ブーケ」のような相手が好きなものにひと手間加えて華やかにしたギフトも増えてきています。そんな背景もあり、スナックの老舗・湖池屋から“あげて楽しい、もらって嬉しい、コイケなギフト”「湖池屋スナックブーケ」が誕生しました。



「湖池屋スナックブーケ」は、定番の湖池屋スナックを7袋詰め合わせにして花束に見立てた、あっと驚く“映えるギフト”です。お子さまの誕生日や発表会だけでなく、大人の友人・同僚に向けた快気祝いや歓送迎会、はたまたプロポーズ(!?)まで、世代を問わず幅広いシーンでご活用いただけます。



ブーケのデザインは「赤」と「青」の2つのカラーをご準備※。相手の好みやプレゼントのシーンに合わせてお選びいただけます。実用的かつ見た目にサプライズ感もあり、プレゼントすれば盛り上がること間違いなし！あなたの大切な人へ、湖池屋から想いを込めてお届けします。

※中に入る湖池屋スナック7袋の内容は、両カラーとも同じになります。



花より団子、改め“花よりポテチ”。湖池屋が届ける新時代の花束「湖池屋スナックブーケ」をこの機会にぜひご検討ください。数量限定の受注販売かつ、今年の「母の日」までのお届けの場合、4月24日（金）までのご注文が必要となりますので、気になる方はお早めにどうぞ。





【商品概要】

■商品名／内容量

「湖池屋スナックブーケ（レッド）」「湖池屋スナックブーケ（ブルー）」

／湖池屋の定番スナック 以下7袋入

・ポテトチップス のり塩（55g）

・ポテトチップス じゃがいもと塩（55g）

・ポテトチップス 金のコンソメ（55g）

・スコーン やみつきバーベキュー（73g）

・スコーン 絶品焼きとうもろこし（73g）

・ポリンキー あっさりコーン（55g）

・ドンタコス ビーフチリタコス（57g）



■価格

2,480円（税込） ※送料別



■発売日／販売先

2026年4月9日（木）／湖池屋オンラインショップ

※4月24日までにご注文いただいた場合、母の日までのお届けが可能です。（5月5日より順次出荷開始）

※上限数量に達した場合、売り切れとなる場合がございます。



■湖池屋オンラインショップ

湖池屋スナックブーケ（レッド） https://www.koikeya-online.jp/shop/g/g80613001-c/

湖池屋スナックブーケ（ブルー） https://www.koikeya-online.jp/shop/g/g80614001-c/





大切な人へ、湖池屋のスナックブーケを贈ろう！キャンペーン

「湖池屋スナックブーケ」の発売を記念して、本商品2個を抽選で5名様にプレゼントするキャンペーンを実施します。1個はご自身用、もう1個は大切な人へのプレゼント用として、それぞれに「湖池屋スナックブーケ」をお届けします。Xのフォロー&リポストで簡単にご応募できるキャンペーンですので、ぜひご参加ください。ご応募の際には、あなたが「湖池屋スナックブーケ」を贈りたい人は誰か、リプライしていただけると嬉しいです。



【キャンペーン詳細】

■タイトル

大切な人へ、湖池屋のスナックブーケを贈ろう！キャンペーン



■応募方法 ※Xからのご応募

X上で、湖池屋公式アカウント「＠koikeya_cp」をフォローしていただいた上で、キャンペーン投稿をリポストしてください。

フォローはこちら：https://x.com/koikeya_cp



■応募期間

2026年4月9日（木）～ 2026年4月15日（水）



■プレゼント賞品（5名様）

・「湖池屋スナックブーケ」：2個

抽選で5名様に、ご登録いただいた2つの宛先に「湖池屋スナックブーケ」を1個ずつお送りいたします。

※当選者様には個人情報入力フォームを2つ入力していただきますがご了承ください。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）