ピアノタレント・まなまるが静岡県賀茂郡南伊豆町の公立中学校の校歌を作曲！開校式イベントで初お披露目

SHOWROOM株式会社

ライブ配信プラットフォームSHOWROOM株式会社（本社:東京都渋谷区）発で活躍の場を大きく広げた、ピアノタレントまなまるが、公式アンバサダーをつとめる静岡県賀茂郡南伊豆町の南伊豆中学校の校歌の作曲を担当し、4月9日の開校式で初お披露目されました。

静岡県賀茂郡南伊豆町は、温泉地としてはもちろん桜や菜の花の名所としても有名で、若者層の誘客目的に2019年に町のインフルエンサーアンバサダーオーディションを南伊豆町役場と観光協会合同でSHOWROOM株式会社と協業して実施。そのグランプリにえらばれたのが、まなまる（永藤まな）さんです。

まなまるさんは、その後YouTubeでの動画コンテンツでも話題となり、ピアノタレントとしての活動を本格化し、現在はTBS朝の情報番組「THE TIME」にレギュラー出演するなど活躍の場を広げています。

今回、静岡県南伊豆町は南伊豆中学校と南伊豆東中学校の統合により、新生「南伊豆中学校」を今春開校することとなり、2019年以降7年、町のアンバサダーをつとめるまなまるさんに、全国でも話題性あるメロディをと新生中学校の校歌の作曲を依頼しました。

2026年4月9日に開催された開校式、および始業式には、南伊豆町の岡部町長のほか、生徒や家族関係者ら250人が出席し、あらたな南伊豆町の門出を、まなまるさん作曲の校歌でお祝いしました。

まなまるさんコメント

SHOWROOMオーディションをきっかけに、南伊豆町の観光アンバサダーを務めさせていただき早６年位なります。

伊豆半島最南端の自然に囲まれ、地域の皆さまの温かさに触れる中で、この町に対する愛着も日毎に増して参りました。

ピアノタレントとして活動する私にとって、音楽で地域に関わることができるのは大きな喜びです。

そしてこの度、新生「南伊豆中学校」の校歌制作という大切な機会をいただき、子どもたちの未来や、この町で育つ誇りを感じられるような想いを込めて作曲しました。

これからも活動を通して、南伊豆町の魅力を発信していきたいと思っています。

静岡県賀茂郡南伊豆町 岡部克仁町長コメント

これまで5年にわたって開校の準備を進めてきましたが、新たに始まる中学校ですので生徒たち自身が新たな歴史を作っていってもらいたいです。まなまるさんには2019年1月に町のアンバサダーに就任し、長きにわたって町に貢献いただいていたので、この機会に校歌をつくっていただいきたいと依頼したところ、こころよく引き受けていただきました。私と教育長の念願が叶った気持ちでいっぱいですが、感動して歌いながらうるっときました。南伊豆の子供たち生徒たちが明るく楽しく活動するきっかけにもなると思いますので、町も全力でバックアップしていきたいと思います。

SHOWROOM株式会社 前田裕二コメント

2019年にSHOWROOM初の地方自治体連携オーディションを開催した際に、グランプリを獲得したまなまるさんですが、どんどんステップアップされて、今やTBSの朝の情報番組にも欠かせないタレントとなりました。

今回、新たに開校される新・南伊豆中学校の校歌をまなまるさんが作曲されるというお話を知った時は、ご縁を大切にしながら、夢を夢で終わらせない、SHOWROOMのビジョンを体現するような素晴らしい出来事だと感動しました。まなまるさんのこれまでの努力や、リスナーの方々と紡いだ絆が、こうして具体的に未来に繋がるメロディとして歌いつがれていく事、心より嬉しく思いますし、祝福いたします。

南伊豆中学校校歌

【本件に関するお問い合わせ先】

SHOWROOM株式会社 メディア担当 田山 jun.tayama@showroom.co.jp