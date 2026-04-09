【リーガロイヤルホテル京都】『KAZA ワールドビュッフェ』 開催

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 中谷 知寿）は、オールデイダイニング カザにて2026年5月7日（木）から7月20日（月・祝）まで、『KAZA ワールドビュッフェ』を開催します。

『KAZA ワールドビュッフェ』 イメージ ※ランチまたはディナーのみ提供するメニューを含みます。

『KAZA ワールドビュッフェ』では、サッカー国際大会の開催期間に合わせ、世界各国の代表料理をアレンジした多彩な料理の数々がビュッフェ台に並びます。

大会開催エリアの北中米からは、『タコス』が登場。香ばしく焼いたトルティーヤに、肉・野菜・サルサなどの具材をのせたメキシコの定番料理は、ご自身でトッピングが可能な食べ応えのある一品です。南米からは、『ポークロティ エスニックマリネとチミチュリ』をご用意しました。じっくりと焼き上げた豚肉と、スパイスとハーブを効かせたエスニックマリネで香り高く仕上げています。異国情緒ある風味が、ポーク本来の旨みをより一層引き立てます。

ヨーロッパからは、スペイン北部バスク地方の家庭料理「マルミタコ」の味を再現した『お魚の煮込み マルミタコ風』が登場。柔らかく煮込んだ魚に野菜とトマトの旨味をたっぷり吸わせ、コク深い味わいに仕上げました。

アジア圏の料理からは、香ばしく炙った鰹に土佐酢のヴィネグレットで味付けをした、日本の『鰹の炙り 土佐酢の風味』や、カリッと揚げた鶏肉に、甘辛い特製ヤンニョムソースを絡めた韓国定番のフライドチキン『ヤンニョムチキン』が登場します。

期間中、ご利用時間90分間の内、各回開始より45分後にハーフタイム演出として限定デザート『マンゴーわらび餅』を提供します。さらに、サッカーユニフォームを着用して来店された小学生を対象に、オリジナルドリンク『ゴラッソ』をプレゼントします。スーパーゴールを意味するゴラッソは、ボールに見立てたバニラアイスクリームをネットの上から落とし、グラスに注がれたドリンクにゴールさせて完成します。仕上げの瞬間に生まれる高揚感と驚きを愉しめます。

4年に一度のサッカーの祭典で世界が熱狂するこの期間、大会を盛り上げる熱気をそのままに、世界を旅するような食体験をお愉しみください。

詳細については、次の通りです。

●●『KAZA ワールドビュッフェ』 開催 概要●●

【開催店舗】オールデイダイニング カザ（1階）

【開催期間】2026年5月7日(木)～7月20日（月・祝）

【開催時間】

■ランチビュッフェ (90分制) 1部 11：30～13：00 / 2部 13：30～15：00

■ディナービュッフェ (90分制) 1部 17：30～19：00 / 2部 19：30～21：00

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。

最新の営業情報は公式HPをご確認ください。

【料 金】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2331_1_b05e9fda07b78f2a5d8fb1720d818bca.jpg?v=202604090451 ]

■オリジナルドリンク 『ゴラッソ』 1,012円 ※ノンアルコールドリンク

<ビュッフェメニュー一例＞

【ランチ限定】コルドンブルー（スイス）

【ランチ限定】アメリカンホットサンド チーズステーキ風（アメリカ）

【ディナー限定】牛肉の煮込み ハシェイ（オランダ）・・・他

お魚の煮込み マルミタコ風（スペイン）

とうもろこしの塩ケーキ ソパパラグアージャ（パラグアイ）

ヤンニョムチキン（韓国） / ドイツ風グラタン ヌーデル アウフラウフ（ドイツ）

ポークロティ エスニックマリネとチミチュリ（アルゼンチン） / タコス（メキシコ）

鰹の炙り 土佐酢の風味（日本） / サーモンのマリネ グラブラックス（スウェーデン）

焼き茄子のピューレと野菜のチップ ババガヌーシュ（エジプト）

スパイス香るブルグルサラダ（チュニジア）

ポンデケージョと生ハム（ブラジル）

ハーフタイムデザート『マンゴーわらび餅』

『マンゴーわらび餅』イメージ

オリジナルドリンク『ゴラッソ』

『ゴラッソ』イメージ

※3歳以下のお子様は無料です。

※表記料金は、すべて税金・サービス料を含みます。

※一部期間において、特別フェア開催のため上記料金と異なります。

詳細は直接店舗へお問い合わせください。

※メニューは食材の入荷状況により変更する場合がございます。予めご了承ください。

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/kaza-world-buffet-2026

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

オールデイダイニング カザ 075-361-9226（直通）