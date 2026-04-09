大成建設グループ新TVCM 「挑戦」篇が4月11日(土)に公開。東京国際空港、エディオンピースウイング広島、横浜ベイブリッジ、四国水族館など豪華アニメーション制作陣により描かれる「地図に残る仕事。」

大成建設株式会社

大成建設株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：相川善郎）は、自身の夢を叶えるため、海外へと発つ若者を描いた大成建設グループの新TVCM 「挑戦」篇を4月11日(土)に公開いたします。本作では、2020年に竣工した東京国際空港第2ターミナル国際線(羽田空港)や2024年に開業したエディオンピースウイング広島といった同社が手掛けた象徴的な場所が緻密なアニメーションで登場。新しい場所へと踏み出していく勇気ある姿をエモーショナルに描き出します。さらに、CM公開に合わせ、制作の舞台裏を公開するスペシャルサイトもオープン。今後の情報にもご注目ください。

新CMについて

育んでくれた場所から、海を越えた「挑戦」へ

海の森トンネルを抜けて東京国際空港を目指す、一人の女性。彼女は今日、第２ターミナル国際線から海外へと向かう。念願だった挑戦のスタートラインに立った今、思い浮かべるのは、これまでの自分をつくり上げてくれた、さまざまな場所だった。恋人との大事な時間を過ごした横浜ベイブリッジ。大学時代、歓喜の瞬間を仲間と分かち合ったエディオンピースウイング広島。幼い頃、家族に連れられて訪れた四国水族館。彼女にとって大切なこれらの場所は、大成建設グループが手がけた場所でもある。その一つひとつがあったからこそ、こうして一歩踏み出す勇気を抱いた、いまの自分の姿がある。かけがえのない場所と、これまで支えてくれた人々への感謝を胸に、いよいよ、次の新たな挑戦の場所へと飛び立っていく。

※本CMの主人公は、自らの目標に向かって海外へ挑戦する若者であり、弊社社員ではございません。

新CM概要

タイトル：大成建設グループCM「挑戦」篇（30秒・15秒）

放映開始日：2026年4月11日(土)

公開先：大成建設公式HP内スペシャルサイト

大成建設公式ホームページ：https://www.taisei.co.jp/

スペシャルサイトURL：https://www.taisei-newchizu-cm.jp

新CMカットデータ

豪華なアニメーション制作スタッフが勢揃い

今回の新CMには、日本のアニメシーンを牽引する豪華スタッフが集結しました。キャラクター原案には、国内外の幅広い層から圧倒的な支持を得る窪之内英策氏を起用。監督・キャラクターデザイン・原画は徳野鉄雄氏が務め、最新のアニメーション技術を駆使して主人公の心の機微を鮮やかに描き出しています。

また、本作の大きな見どころとなるのが、大成建設が手掛ける建造物の描写です。アニメならではの迫力と、緻密な線が織りなす繊細さを、カラースクリプトを担当した丹治匠氏率いる美術スタッフが見事に融合させ、建造物の持つ力強さと美しさが余すところなく表現されています。

【スタッフ紹介】

【プロフィール】

窪之内英策 キャラクター原案

代表作のマンガ「ツルモク独身寮」「ショコラ」は翻訳出版のみならず、テレビドラマ化されるなど、国内外でも広く展開された。

現在はイラスト制作を中心に活動中。色鉛筆やマーカーを用いて描き出す、美麗で生き生きとしたキャラクターたちは年齢問わず多くの人々を魅了し、特に若い世代からの支持を得ている。

【プロフィール】

徳野鉄雄

監督/絵コンテ/アニメーションキャラクターデザイン/原画

金沢美術工芸大学卒業。Production I.Gに入社後、フリーランスに転向。日本アニメーター・演出協会（JAniCA）理事。監督に転向を機に原点に立ち返るため、名前を徳野鉄雄に改名。『島津製作所150周年記念アニメーション』（監督）『天気の子』（演出）『すずめの戸締まり』（演出）など多くの作品を手掛ける。

【プロフィール】

丹治 匠 カラースクリプト/背景美術協力

東京藝術大学美術学部絵画科卒業。映画の美術スタッフを経て、現在は、映画、テレビドラマ、アニメーションなどにおいて「絵」にかかわる様々な仕事をしている。主な参加作品は『秒速5センチメートル』『君の名は。』『すずめの戸締まり』『八重の桜』『るろうに剣心』

＜STAFF＞

キャラクター原案：窪之内 英策

監督/絵コンテ/アニメーションキャラクターデザイン/原画：徳野 鉄雄

カラースクリプト/背景美術協力：丹治 匠

アートディレクター：霍田 智子(日本デザインセンター)

CGディレクター/CGデザイナー/演出助手：関水 大樹

背景美術：瀧野 薫/三宅 昌和/渡辺 悠祐(タワークレーンスタジオ)/前塚 太一

色彩設計：横山 さよ子

色指定/仕上げ検査：樫原 ひとみ(スタジオギムレット)

撮影監督：原田 翔太

CGプロデューサー：村澤 拓真

プロップデザイン：野津 駿兵

第二原画：冨永 一仁/野津 駿兵

動画検査：木下 あすな

動画：山谷 光都(スタジオKAI)/yang chi liang、zheng huan huan(WUXI HUAXIAN ANIMATION PRODUCTION)

仕上げ：樫原 ひとみ(スタジオギムレット)/Jeong Hye-ra、Kim Kyung-hwa、Li hu(WUXI HUAXIAN ANIMATION PRODUCTION)

2Dグラフィックス：渡邉 翔太、柏倉 友里、長井 秀司、山岡 篤史(ステロタイプ)

動画・仕上げ管理：Kim Kwan-woo（WUXI HUAXIAN ANIMATION PRODUCTION）

ロケーションフォトグラファー：石原 圭一

音響効果：佐藤 敏之

編集：石松 宏隆

ミキサー：長谷部 勝

クリエイティブ・ディレクター：杉田 雄

企画プランナー：真鍋 光輔、宇都 雅己、佐久間 陽、阿部 友美

クリエイティブ・プロデューサー：長澤 和孝

アソシエイト・プロデューサー：西村 翼

文芸協力：古城門 葉

アニメーション制作統括：古谷 大輔

アニメーションプロデューサー：福盛 博一

アニメーション制作：スタジオKAI

出演者プロフィール

●起用ソングについて

2025年11月リリースアルバム「DEAR MYSTERIES」収録曲

『高台』Lyric/Song TOMOO／Arrange 小西遼

「高台」は、最新アルバム『DEARMYSTERIES』収録曲であり、ライブでは披露していたもののリリースされていなかった楽曲。CM内のアニメーションともリンクし、次の場所へと踏み出す“挑戦”や、それまで育んでくれた場所への"想い"、そしてこれからの“希望”が歌詞と歌声から強く伝わってくる一曲となっている。

●アーティスト

TOMOO(ともお) / 東京都出身 / シンガーソングライター

6歳よりピアノを始める。のちに、聴いたことがない歌詞に自分で即興のメロディをつけ歌って遊んでいたことなどをきっかけに、作曲に興味を持つようになる。中学に入りオリジナル曲の制作を開始。その後本格的に音楽活動をスタートさせる。2022年8月3日PONYCANYON/IRORI RecordsよりMajor 1st Digital Single「オセロ」をリリース。2025年5月には、自身最大規模となる武道館でのワンマンライブをソールドアウトで成功させ、2026年秋には神奈川・大阪にてアリーナツアーを開催予定。

●ナレーション

アオイヤマダ/ 25 / 長野県出身 / 女優・ パフォーミングアーティスト

身体、食、音、言葉と心の繋がりを信じて独自の感覚と日常を融合させパフォーマンス作品に取り組む。東京2020オリンピック閉会式、大阪・関西万博閉会式パフォーマンス。Netflixドラマ『First Love初恋』、映画ヴィム・ヴェンダース『PERFECT DAYS』、長久允『炎上』やサカナクションMV『いらない』などに出演。また、宇多田ヒカル『何色でもない花』ミュージックビデオでは振付を担当しACC TOKYO CREATIVITY AWARDSスタッフ賞を受賞。NHK『ドキュメント72時間』のナレーションなどに携わるなど、身体と声で活動を広げている。踊り語りユニット『アオイツキ』でも活動中。写真集『EBIZAZEN』が発売された。

スペシャルサイトについて

新CM公開に伴い、制作に関わるコンテンツを集約したスペシャルサイトを4月11日（土）に公開いたします。さらに、スペシャルサイトが公開中。制作に関わる舞台裏やインタビューの紹介、CMにも登場する大成建設が手掛ける建築物など、よりCMを深く理解でき、楽しめるコンテンツを発信していきます。

＜スペシャルサイト＞

URL：https://www.taisei-newchizu-cm.jp

＜公式Xアカウント＞

URL：https://x.com/Taisei_Corp(https://x.com/Taisei_Corp)

大成建設について

社名：大成建設株式会社

所在地：〒163-0606 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 新宿センタービル

創業：1873年（明治6年）10月

設立年月日：1917年（大正6年）12月28日

主なグループ会社：

東洋建設(株)、ピーエス・コンストラクション(株)、大成ロテック(株)、大成有楽不動産(株)、大成設備(株)、大成ユーレック(株)、成和リニューアルワークス(株)、大成建設ハウジング(株)、(株)佐藤秀、大成有楽不動産販売(株)、NeoSphere(株)、大成建設ICTソリューションズ (株)、他