資材調達の変動リスクや環境負荷を考慮、持続可能なサプライチェーンを目指す　Oisixが青果の包装資材を見直し・簡易化や詰め合わせ商品の提案開始（4/9～）

オイシックス・ラ・大地株式会社

食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高島 宏平 以下「当社」）が展開する「Oisix」は、「サステナブル・リテール」（持続可能型小売業）の実現に向けた取り組みの一環として、将来的な資材調達の変動リスクや環境負荷を総合的に考慮し、2026年4月9日（木）から販売する青果について包装資材の簡易化を順次開始します。

URL：https://www.oisix.com/sc/packing

■持続可能なサプライチェーンを目指し、青果の包装資材を見直し

原油高騰などの影響により、将来的な資材調達の変動リスクが懸念されています。Oisixではこれまでにも使用するプラスチック資材の肉薄化や緩衝材削減など、自社製造およびお届けに関わるプラスチック削減に取り組んできましたが、さらに資材を簡易化することで、環境に配慮しつつ、今後も安定的な価格と品質でお届けしてまいります。

具体的には、包装なしでお届けできる品目はそのままラベル貼付、代替資材への変更や、お客さまのご利用シーンに合わせた2種類以上の青果をミックスした商品（「新玉ねぎ」と「新じゃが」など）の販売を予定しています。4月9日（木）販売分よりお届け形態を変更いたします。廃棄物削減や利便性向上といった観点でもお客さまへのご理解をいただきながら、この新しい形態でのお届けを順次拡大してまいります。

食品宅配サービス「Oisix」について

2000年に設立。「つくった人が自分の子どもに食べさせられる食材のみを食卓へ」をコンセプトとした、有機野菜や特別栽培野菜など、できる限り添加物を使用せずに作った加工食品などの食品を取り扱うEC食品宅配サービスです。現在、会員数は360,703人（2025年12月末時点）で日本全国の方にご利用いただいています。

オイシックス・ラ・大地株式会社について

オイシックス・ラ・大地株式会社は、「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ、安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社に、事業所、学校などで給食事業を展開する「シダックスコントラクトフードサービス」、病院、高齢者施設、保育園、幼稚園などで給食事業を展開する「シダックスフードサービス」、買い物困難者向け移動スーパー「とくし丸」、米国でプラントベース食材のミールキットを展開する「PurpleCarrot」などがあり、食の社会課題を解決するサービスを広げています。また、「サステナブルリテール」（持続可能型小売業）としてSDGsに取り組み、サブスクリプションモデルによる受注予測や、ふぞろい品の積極活用、家庭での食品廃棄が削減できるミールキットなどを通じ、畑から食卓まで、サプライチェーン全体でフードロスゼロを目指しています。