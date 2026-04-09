親子で楽しむ“泡体験”！「ロゼット洗顔サボン」体験イベントをイオンモール幕張新都心で開催

ロゼット株式会社

ロゼット株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：藤井敬二）が展開する洗顔ブランド『ロゼット洗顔サボン』は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、イオンモール幕張新都心にて、親子で楽しめる体験型イベント『ロゼット洗顔サボン わくわく泡体験』を開催いたします。

イベントでは、楽しいゲームやコンテンツを通じて『ロゼット洗顔サボン』の商品特長である“泡質の良さ”や“汚れ落ち”、“すっきりとした洗い上がり”を体感いただけます。また、ラベルシールに自由にお絵描きをしてオリジナルデザインが作れる「お絵描きロゼット洗顔サボン」もご用意。ご家族そろって楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

≪イベント概要≫

名称：ロゼット洗顔サボン わくわく泡体験

日時：2026年4月18日(土)11時～19時(最終入場18時30分)

2026年4月19日(日)10時～19時(最終入場18時30分)

※入場無料

場所：イオンモール幕張新都心 グランドモール 1階 グランドコート

千葉県千葉市美浜区豊砂１－１

※画像はイメージです

≪イベント内容≫

楽しいゲームや泡パフェ作りなど、遊びを通して『ロゼット洗顔サボン』の特長である“泡質の良さ”や“汚れ落ち”、“すっきりとした洗い上がり”を、遊びながら楽しく体感できるコンテンツをご用意しています。

「お絵描きロゼット洗顔サボン」では、ラベルシールに自由にお絵描きをして、世界にひとつだけのオリジナルボトルを作ることができます。「お絵描きロゼット洗顔サボン」に参加された方には「ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ」または「ロゼット洗顔サボン アクネウォッシュ【医薬部外品】」の詰め替えをセットにしてプレゼント。完成したオリジナルボトルに詰め替えて、その日から洗顔をお楽しみいただけます。

親子で一緒に楽しめる、特別な体験をぜひお楽しみください。

※プレゼントは数量限定です。各日上限に達し次第、終了とさせていただきます。

■ロゼット洗顔サボン

従来の泡洗顔*の約3倍となる石けん成分を高配合*することで、これまでにない*泡もちの良さ、泡弾力、洗い上がりのすっきり感を実現しました！弾力のあるキメ細かい濃密もち泡が肌に密着、汚れを吸引・吸着して、肌悩みの原因となる皮脂や古い角質をしっかりオフ。うるおうのにすっきりとした洗い上がりです。角栓、毛穴、ニキビの悩みに合わせて選べる3つのラインナップです。

* 自社泡洗顔において

※画像内の注釈No.と本文テキストの注釈は異なります。詳細を見る :https://sabon.rosette.jp/