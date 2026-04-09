ロッテの商品開発手法で「創造的思考力」を育む独自プログラム　小学校への出張授業、2026年度の募集を開始

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ(代表取締役社長執行役員：中島英樹 以下、ロッテ)は、未来の社会を担う子どもたちに大切な「創造的思考力」を育成することを目的とした出張授業プログラム「ロッテ イノベーションチャレンジ～未来のおかし開発室～」の2026年度の参加校の募集を開始いたしました。

本プログラムは、おかしの製品開発をする上で大切な考え方などから、子どもたちが困りごとの解決や願いの実現を考える「創造的思考力」の育成につながる授業をロッテ社員が講師となり行っています。

2021年度にスタートして以来、教育現場からは、「身近な『おかし』を題材に、実社会の問題解決を伝え、実感させることができる」「いつもは遠慮しがちな児童が、積極的に考えを出してびっくり」など高い評価をいただいております。2023年度からは、専任の講師に加え、現在の業務を継続しながら出張授業も行う「兼任講師制度」を開始し、本年度は36名の講師が全国の小学校へ訪問いたします。本年度もこの取り組みを通じて、未来を担う子どもたちにとって大切な創造的思考力育成の一助となることを目指すとともに、食育活動を通じて社会とつながるサステナビリティ経営の推進を行ってまいります。

2026年度の募集要項

ロッテ社員が直接学校へ伺う「出張授業」を実施します。

【実施可能都道府県】＊各都道府県ごとの実施校数に限りがございます。

北海道・宮城県・東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・愛知県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県・福岡県

※上記の都道府県でも実施をお断りする場合もございます。予めご了承ください。

担当者コメント

- 対象 ：全国の小学校5～6年生のクラス単位- 申込方法：申込サイト（http://www.career-program.ne.jp/lotte/innovation.html）よりお申し込みください。- 申込期間：2026年4月より ※予定数に達し次第、締切らせていただきます- 内容 ：世の中の困りごとを解決し、願いをかなえてきたロッテイノベーションを知り、話し合いやワークを通して、新しいアイデアを考える体験をします。- お申し込みに関する学校からの問い合わせ先株式会社ロッテ 教育支援事務局（株式会社キャリアリンク内）TEL 06-7777-4111 受付時間 9：30～17：30 月～金（祝日を除く）

【サステナビリティ推進部 食育推進課】

AIの進化により社会が大きく変化する中、子どもたちには「自ら問いを立て、形にする力」がより一層求められていると感じています。身近なお菓子を通じたワクワクする体験が、子どもたちのそんな力を引き出すきっかけになればうれしいです。現在は、部署を問わず講師の機会を広げています。授業を行う社員も、子どもたちの自由な発想に触れて社会とつながることで、多くの刺激と成長の機会をいただいています。今後もこの取り組みを通じてロッテらしいサステナビリティ活動を推進していきます。

世の中の困りごとを解決し、願いをかなえてきたロッテのイノベーションの代表「クーリッシュ」

「チョコ」と「なかなおり」をかけ合わせ、けんかをした時のもやもやを解決するアイデア

ロッテ ミライチャレンジ2048

ロッテでは、サステナビリティ目標「ロッテ ミライチャレンジ2048」を掲げて、サステナビリティ経営を推進しています。当社では、食は健康の源と考え、正しい食に関する知識や理解を深める食育活動に様々な機会を通じて取り組んでいます。

出張授業プログラム、小学校への教材提供、工場見学などを通じて、これまでにおよそ16万人もの方々にご受講いただきました。また、2028年までに社員の食育活動等参加率を20％以上とすること、2038年には経験やスキルを社会に還元し、社外での多様な経験を個人および組織の成長につなげることを目標に掲げています。

ロッテ ミライチャレンジ2048 https://www.lotte.co.jp/corporate/sustainability/

子どもたちの未来をつくるロッテの食育活動

【教材提供】 テーマ：“噛むこと”を実践

噛むことの大切さや、よく噛むために大切なことを知り、よく噛むことの習慣化をめざす、小学校低学年向けの教材です。

詳細はこちら（https://teacher-site.net/lotte/kamukoto/index.html）

【教材提供】 テーマ：未来を考える

自分が「選ぶ」ことと社会とのつながりに気づき、未来に向けて、自分はどのような消費行動を選択するべきか、深く考える機会を提供する、中学生向けに「エシカル消費」をテーマとしたプログラムです。

詳細はこちら（https://teacher-site.net/lotte/ethical/index.html）

【工場見学】 テーマ：工夫と努力を知る

ふだん食べているおかしは、どこから来ているの？安全・安心な食べ物は、どうつくられているの？おかしの学校では、ガーナチョコレートやパイの実など、ロッテのおかしをきっかけに、そんな疑問を楽しく学べる工場見学施設です。

詳細はこちら（https://www.lotte.co.jp/kengaku/）

ロッテの食育活動について https://teacher-site.net/lotte/index.html

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/