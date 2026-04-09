ラグビー欧州６カ国対抗戦 女子シックス・ネーションズ　大西将太郎「イングランドの強さが目立つ大会」　WOWOWで全15試合を独占ライブ配信！

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WOWOWは、「欧州６カ国対抗戦 女子シックス・ネーションズ」を日本時間４月11日（土）から5月18日（月）にかけてお届けする。全15試合をWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信する。注目の2試合は日本語実況・解説付きでお送りする。

WOWOWで女子ラグビーを中継するのは、「ラグビー女子日本代表 テストマッチ 2022 ニュージーランドvs日本」以来、約3年半ぶりで2度目となる。

「女子シックス・ネーションズ」は、男子と同様に、イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリアの６カ国で欧州最強を決める大会で、女子ラグビーでは最もレベルが高い国際大会の一つである。世界ランキング１位のイングランドは、6年連続のグランドスラム（全勝優勝）を達成中で、８連覇を目指す戦いになる。一方、前回の25年大会最終節で、イングランドとの全勝対決にわずか1点差で敗れたフランスも優勝候補だ。今年も、5月18日（月）の最終節には「フランス vs イングランド」の対戦が決まっている。注目の対戦カードから目が離せない。

また、女子７人制ラグビーが正式種目となった2016年リオ五輪で「サクラセブン」として活躍した、元日本代表・鈴木彩香さんの初出演も決定。4月11日（土）の第1節「イングランド vs アイルランド」の解説を務める。

イングランドのトップリーグ「プレミアシップ」で複数回の優勝経験を持つ、ワスプスでプレー経験のある彼女が、イングランド一強と呼ばれる現在の女子シックス・ネーションズをどのように語るのか注目だ。

WOWOWラグビー初出演の鈴木彩香さん

さらに、WOWOWラグビー解説でおなじみのラグビー元日本代表の大西将太郎さんに今大会の見どころを聞いた。

【大西将太郎さん コメント】

「この度、WOWOWで女子シックス・ネーションズを中継することが決定しました。まずは、4月11日（土）に「イングランドvsアイルランド」の注目カードがあります。そして、5月18日（月）最終節の「フランスvsイングランド」まで熱戦が続きます。女子シックス・ネーションズは、1996年に（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズの）4カ国で始まりました。そこから、男子と同様に6カ国へと増えていき、約30年の歴史があります。イングランドは、2019年から7連覇中です。そして、昨年のラグビー女子W杯でも優勝しているので、イングランドの強さが目立つ大会です。もし、日本代表がW杯などで、欧州6カ国と対戦するとどうなるのか、という視点でも見られると思います。そして、これらの相手に対して、勝っていかなければならないと思います！

日本で女子シックス・ネーションズが盛り上がるように、これから僕たちも盛り上げていきたいです。ぜひみなさん、WOWOWでご覧ください！」

＊＊WOWOW放送・配信情報＊＊【番組情報】「ラグビー欧州６カ国対抗戦 女子シックス・ネーションズ」

＜第1節＞

4月11日（土）午後8:10 「フランス vs イタリア」

〔WOWOWオンデマンド〕

4月11日（土）午後10:10 「イングランド vs アイルランド」

解説：鈴木彩香 実況：住田洋 〔WOWOWオンデマンド〕

4月12日（日）午前0:25 「ウェールズ vs スコットランド」

〔WOWOWオンデマンド〕

最終節まで全15試合を独占ライブ配信！注目試合は日本語実況解説付きでお届け！

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「ラグビー欧州６カ国対抗戦 シックス・ネーションズ」

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