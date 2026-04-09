今年は赤と黒のロックな強演！ファミリーマート×埼玉最大級のロックフェス「VIVA LA ROCK」とのコラボ商品「レッド&ブラックカレー」が4月14日（火）登場！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばん地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」とのコラボ商品「レッド&ブラックカレー」539円（税込582円）を2026年4月14日（火）から埼玉県、茨城県の一部、栃木県、群馬県、千葉県の一部、東京都の一部の約2,000店にて発売いたします。

■今年は2色のカレー！ロックなカレーでフェスを堪能！

「VIVA LA ROCK」は毎年5月に開催されている埼玉県最大の音楽フェスです。

ファミリーマートでは2019年から「VIVA LA ROCK」とのコラボ商品を展開し、毎年ご好評をいただいております。

このたび「VIVA LA ROCK」とのコラボ商品第8弾として、「レッド&ブラックカレー」を発売いたします。

トマトの旨味と酸味が調和したレッドカレーとビーフの旨味にスパイスの香りを感じられるブラックカレーの2種類のカレーを相盛りでお楽しみいただける欲張りなカレーです。ライスはイエローライスを使用し、それぞれのカレーに合う仕立てです。

レッドカレーとブラックカレーのロックなコラボをこの機会にぜひお楽しみください。

（これまでに発売したコラボ商品）

2025年：「ビバラロック！アイ盛り丼！」

2024年：「ビバラ！豚バラ！ビバ郎丼！？」

2023年：「ビバラプレート！夢にまで見たチキンカツトルコライス」

「カレーに恋してピンクに染まったカレーメロンパン」

2022年：「ビバラ！豚バラ！旨辛冷し肉うどん」

2021年：「ウマ辛！スタミナあんかけ炒飯 」

2020年：「ビバラ炒飯カツカレー」

2019年：「ビバラ炙り焼W味噌豚丼（コク旨味噌＆ピリ辛味噌）」

■『VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON』食品部長 鹿野 淳さんからのコメント

年に一度、ロックフェスとご飯がタッグを組む季節が今年もやってきました。我々VIVA

LA ROCKは13回目の開催、このコラボレートは数えること8回目。今年も埼玉を中心に関東圏の皆さまの春のお腹を満たせることに、ロックな快感を覚えております！

今年のテーマは「スタジアムカレー、あなたは赤く染まる？ それとも黒く染まる？」です。

今回VIVA LA ROCKはいつもの会場であるGMO アリーナさいたまが改修工事を行なっているが故に、1年限定で野外フェスティヴァルとして開催することになりました。場所はGMO アリーナさいたまと並ぶ埼玉の名所、埼玉スタジアム2002です。サッカー日本代表の無敗伝説を誇る聖地でもある通称「埼スタ」で、今年のゴールデンウィークは埼玉にロックを鳴らすことになりました。

となれば、この名物コラボレートでもスタジアムを意識したい！ 妄想に胸を膨らませながら試行錯誤を重ねた結果生まれたのが、この「レッド＆ブラックカレー」です。

メインスタンドはトマトの旨みや酸味を感じるレッドカレー。バックスタンドはビーフの旨みとスパイシーさを重ね合わせたブラックカレー。カレーとカレーが時に絶対に負けられない闘いを繰り広げながら、時に絶妙な一体感を醸し出しながら、僕らは何故こんなにもカレーに魅せられるのか？ という神秘の奥の奥をイエローライスというピッチの上で味わう一膳です。

ロックがカレーと恋をしたレッド＆ブラックカレーは、VIVA LA ROCKとファミリーマートの愛の結晶、そのものです。美味い、辛い、酸っぱい、コクい、あー、こんなにもカレーには複雑にしてダイナミックな快感が溢れているんだな。まるで様々な最高が集まってはライヴを鳴らし合うフェスティヴァルをコンビニエントに堪能できる逸品だなと実感してください！ その時、あなたはきっとご自分の澄み渡った心の如き蒼き空に向かって叫び、そして拳を掲げることでしょう。

何杯食べてもいいんです。たくさん食べればご褒美が付いてくる特典もございます。食べて食べて食べ尽くして、5月3日から4日間にわたって開催するVIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISONに大集合してくださる皆様を、今年もビバラは全力で待ってます！

鹿野 淳(VIVA LA ROCK 食品部長)

【商品詳細】

【商品名】レッド&ブラックカレー

【価格】 539円（税込582円）

【発売日】2026年4月14日（火）

【発売地域】埼玉県、茨城県の一部、栃木県、群馬県、千葉県の一部、東京都の一部

【内容】トマトの酸味や旨味のあるレッドカレーと、ビーフの旨味にスパイスが感じられるブラックカレーの2種類のカレーを楽しめるお弁当です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

■対象商品についているシールを5枚集めると、『ビバラガチャ』 が1回引ける！

内容：対象商品についているシールを5枚集めると 「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」

ファミリーマート特設ブースで 『ビバラガチャ』が1回引けます。

対象商品：「レッド&ブラックカレー」

期間：2026年5月3日（日・祝）・4日（月・祝）・5日（火・祝）・6日（水・休）

景品：VIVA LA ROCK Tシャツ型キーホルダーやスタンプなど

※本企画は予告なく内容を変更又は中止させていただく場合がございます。

※「VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON」公演チケットをお持ちでない方もご参加いただけます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

VIVA LA ROCK 2026 Supported by SAISON

日 程：2026年5月3日（日・祝）・4日（月・祝）・5日（火・祝）・6日（水・休）

開 場：9:30 開演：11:00

会 場：埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場

ＷＥＢ：https://vivalarock.jp/

チケット料金：4日通し券 \42,000（税込） ・各2日券 \24,000（税込）・1日券 \13,000（税込）

受付URL：https://eplus.jp/viva/

ファミリーマート店内のマルチコピー機にてチケット販売中

※予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。