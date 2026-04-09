【ポピンズ】社内イベント開催時の託児サービスを提供｜イベント臨時託児 実施事例：デロイト トーマツ サイバー合同会社様

株式会社ポピンズ

株式会社ポピンズ（東京都渋谷区：代表取締役社長グループCEO：轟麻衣子）の子会社である株式会社ポピンズファミリーケアでは、企業内のセミナーやイベントの開催時にお子様をお預かりする「イベント臨時託児 」サービスを提供しています。この度、デロイト トーマツ サイバー合同会社様（東京都千代田区：代表執行者 桐原 祐一郎）の社内向けイベント開催に合わせ、託児サービスを提供しました。

■ 託児サービスの提供で、社員の方が安心してイベントに参加可能

社内のイベントは、企業内のコミュニケーションを図る大切な機会です。一方で、夕方や夜にイベントが開催される場合は、子育て中の社員の方が参加しづらいという課題を持つ企業様もいらっしゃいました。そこで、ポピンズでは「イベント臨時託児サービス」を提供。社内のセミナーや表彰式の開催時にお子様をお預かりし、働く保護者様が安心してイベントに参加いただけるよう、サポートを行います。

■実施事例：デロイト トーマツ サイバー様「イヤーエンドパーティ」

デロイト トーマツ サイバー様では、社員の方々の懇親を目的とし「イヤーエンドパーティ」を開催しています。今回は16名のお子様がサービスを利用し、ナニーと一緒に季節にちなんだ作品づくりなどのプログラムを楽しみました。

ご利用いただいた社員の方からは、当サービスがあることで安心して参加できたこと、ナニーによる保育やプログラムの充実度、そして、お子様同士が仲良くなる機会になった点を評価いただきました。

今後も託児サービスを通し、社員の方が安心してイベントに参加できる環境づくりに貢献してまいります。

■ イベント臨時託児 サービスについて

企業内でのイベントやセミナー、また、学会開催時などに現地での保育を提供するサービスです。託児サービスの提供により、企業や大学で働く方の育児とキャリアの両立を支援します。

対象となるお子様：0歳（生後57日以降）のお子様から対応可能

依頼のご連絡：イベント当日の3週間前まで

対応エリア：日本全国（エリアにより交通費、宿泊費、日当が発生する場合がございます）

問い合わせ：event-child@poppins.co.jp

■ポピンズのエデュケアとは

人格形成の最も重要な乳幼児期の人間教育を目指し、「保育（ケア）」だけではなく、豊かな感性や知力、創造力を引き出す「教育（エデュケーション）」を融合させた保育のことです。お子様の好奇心を引き出して自発的な行動を促します。イベント臨時託児 のような一時的お預かりにおいても、お声がけや遊び、ワークショップなどを通じてエデュケアを実施いたします。

■「ナニー（教育ベビーシッター）」について

「ナニー」とは英国王室のロイヤルファミリーにも選ばれる教育ベビーシッターのことです。ポピンズは、世界的な名門校英国ノーランド・カレッジのプログラムを取り入れた専門研修で、知識・教養・技術・人格など、すべてにおいて最高水準のナニーを育成しております。

■ポピンズ会社概要

ポピンズグループは、1987年創業以来「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します」をミッションに、ナニーサービス、ポピンズシッター、ナーサリーや学童、オーダーメイド介護のVIPケアサービスなど、働く女性の多様なニーズにお応えしてまいりました。

■ポピンズグループのSDGsへの取り組みについて

2020年に日本初のSDGs-IPO企業として東証一部に上場。創業以来、事業そのものでの社会貢献を目指してまいりました。ポピンズが特に注力してアクションするのは4番「質の高い教育をみんなに」5番「ジェンダー平等を実現しよう」8番「働きがいも経済成長も」の3項目です。日々ナニーサービスやナーサリー、学童で行うエデュケアなど、実践でのSDGsの取り組みに加え、ハーバード大学教育学大学院・プロジェクトゼロと共同で「子どものためのSDGs」をテーマに研究を進めるなど、アカデミックな面からも貢献を目指しています。

社名：株式会社ポピンズ

住所：東京都渋谷区広尾5丁目6番6号

設立：1987年

代表取締役社長グループCEO：轟 麻衣子

ホームページ：https://www.poppins.co.jp/hldgs/

主要子会社：

株式会社ポピンズエデュケア

株式会社ポピンズファミリーケア

株式会社ポピンズプロフェッショナル

株式会社ポピンズシッター

株式会社ウィッシュ