来店必須だった人気鑑定が、ついに全国解禁！口コミで広がった“トリセツ付き占い”『まるわかり運命』電話占い「ロバミミ」で、今すぐどこからでも体験可能に！

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、口コミや紹介をきっかけに利用が広がっている、オリジナルのトリセツ付き占い『まるわかり運命』について、2026年4月9日（木）より、電話占い「ロバミミ」でも提供を開始いたします。

■ 体験機会の拡大を望む声を受け、オンライン提供を開始

これまで立川・川越・原宿の店舗限定で提供されてきた『まるわかり運命』は、SNSや口コミを通じて話題が広がる一方、「近くに店舗がなく体験できない」「受けてみたいのに行けない」といった声が多く寄せられていました。こうした反響を受け、このたび電話占い「ロバミミ」にてオンライン提供を開始。これまで一部地域に限られていた人気鑑定が、ついに全国どこからでも、時間や場所を問わず、ご自身のタイミングで受けられるようになりました。

本メニューは、鑑定結果をもとに占い師が一つひとつ手書きで書き込む、世界に一つだけの“トリセツ”を提供。具体性の高い言語化により、思わず「当たってる」と言いたくなる鑑定の体験に加え、自分の特性や傾向が見える形で整理され、後からも見返せる形で手元に残ります。

また、自分自身の他に、家族や友人や恋人、気になる相手、推しなども占うことができるため、人間関係の理解やコミュニケーションのヒントとしても活用いただけます。



体験者からは「自分でも気づかなかった一面に気づけた」「思わず誰かに教えたくなる」といった声も多く、口コミや紹介を通じて広がりを見せています。



来店不要でありながら、対面と同様の鑑定体験をそのままご自宅で。これまで店舗に足を運べなかった方にも『まるわかり運命』の体験をお届けします。「ロバミミ」での『まるわかり運命』の詳細やご予約方法については、公式サイトをご確認ください。

※出生時間が必須となる占術があります。

※トリセツはピンクカラーのデザインになります。

※電話占い「ロバミミ」への無料会員登録が必要になります。

※トリセツはお支払いが確認でき次第、登録メールアドレスにお送りします。

- 詳細：https://honkaku-uranai.jp/store/event/uranai_unmei.html

【対応占い師（順不同）】

ホリミホ（ほりみほ）

所属：川越店・原宿店

占術：西洋占星術

翠川凛子（みどりかわ りんこ）

所属：立川店・原宿店

占術：四柱推命

光條韻美里（こうじょういん みさと）

所属：立川店・原宿店

占術：インド占星術

ゆいしきちこ（ゆいしきちこ）

所属：原宿店

占術：西洋占星術

星比依（ほし ひより）

所属：立川店

占術：数秘術

蘭かおり（らん かおり）

所属：原宿店

占術：算命学

yumi-ta（ゆみーた）

所属：立川店

占術：四柱推命

michio（みちお）

所属：川越店

占術：西洋占星術

冥王ひかる（めいおう ひかる）

所属：川越店

占術：西洋占星術

百花しのぶ（ひゃっか しのぶ）

所属：立川店

占術：西洋占星術

■電話占い「ロバミミ」

電話占い「ロバミミ」は、鑑定満足度97％を誇る、24時間いつでもどこでも電話やメールで占ってもらえる信頼と実績のある電話占いサービスです。「話せば晴れる 心が晴れる」をモットーに、一人でも多くのお客様に心のモヤモヤが晴れて明るく笑顔になってもらいたいという想いを込めて運営しています。在籍する占い師は、ザッパラスグループの株式会社cocoloniが定める厳格な基準をクリアしており、安心・安全なサービスとして多くのお客様からご支持をいただいております。また、占い師に加え、カウンセラーをはじめとする各分野の専門家「キキジョウズ」も在籍しており、心のケアにも丁寧に対応しております。

- 公式HP：https://roba3.com/

■占いの店「cocoloni占い館」

「cocoloni占い館」は、2024年1月に東京・立川に1号店を出店。その後、埼玉・川越と東京・原宿にも出店を拡大している占いの店です。1号店の出店時から「占いをより身近で、より楽しくご利用いただけるように」という想いを大切にしてきました。安心・安全・高クオリティな鑑定を提供する拠点として、現代人のライフスタイルや占いへのニーズに合った占いの店を目指し、予約無しで「気軽にぷらっと占い」をコンセプトに親しみやすい店舗設計や空間づくり、サービス提供を行っております。また、鑑定料金は事前決済で10分1,100円～（会員価格）、タロットカード、西洋占星術、四柱推命、ルノルマンカードなど多彩な占術をもった占い師が所属し、対面ならではの臨場感あふれる占いを体験いただけます。

- 公式HP：https://honkaku-uranai.jp/store/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com