株式会社WhiteBox『WhiteBox PayAssist』利用残高、3億円突破のお知らせ

株式会社情報戦略テクノロジー

株式会社情報戦略テクノロジー(https://www.is-tech.co.jp/)（東京都渋谷区、代表取締役社長 高井淳、以下「当社」）のグループ会社であり、SI/SES事業者向けにSaaS事業を展開する株式会社WhiteBox(https://www.white-box.co.jp/)（東京都渋谷区、代表取締役社長 川原 翔太）は、2025年9月22日にクローズドβ版をリリースしたサービス『WhiteBox PayAssist』の2026年3月の利用残高が3億円を突破したことをお知らせいたします。

■サービスの概要

多くのSI/SES事業者は、売上入金に先行して人件費の支払いが発生するキャッシュフローのタイムラグや、営業・マーケティングコストへの投資余力の不足といった資金繰りの課題を抱えています。また、膨大な取引先への個別振込や照合に伴う事務管理コストも大きな負担となっています。

本サービスは、これらの課題を一挙に解決する支払いプラットフォームです。支払業務の一元管理による効率化と、資金管理の柔軟性向上を同時に実現します。

・支払い代行：発注企業は従来サイトで当社提携先へ一括支払。個別振込や入金照合作業を削減。

・任意の早期受取：協力会社やフリーランスは必要なタイミングで早期受取が可能(手数料3%)。

・支払サイト延長(最大60日)：数千万単位の資金留保の余地を確保。(オプションプラン)

■経緯・背景

2025年9月のクローズドβ版リリース以降、SI/SES業界特有のキャッシュフロー課題に対し、生成AIを活用した再投資シミュレーション機能などを交え、実効性の高いソリューションを提供してまいりました。

2026年1月に利用残高1億円、同年2月に2億円を突破いたしましたが、その後も既存ユーザー様の利用規模拡大と新規参画企業の増加が続き、直近1ヶ月間でさらに1億円の純増を記録いたしました。これにより、累計利用残高は3億円を超え、リリースから約半年で市場におけるプレゼンスを急速に高めております。

■サービスの現状と今後の展望

2025年9月11日のFinTech共同研究発表から始まった本サービスは、クローズドβ版を通じて多くの企業様から実務に即した精度の高いフィードバックをいただいております。短期間での3億円突破は、業界内における「資金の流動性」に対する需要の強さを裏付けるものと確信しております。

現在、オープン版の正式リリースに向けた最終的な機能拡張を進めております。クローズドβ版会員様のご利用状況を詳細に分析し、ユーザー体験の向上とリスク管理体制の強化を両立させることで、業界のスタンダードとなる支払いプラットフォームを目指します。今後もSI/SES事業者の成長を支援するパートナーとして、持続的なサービス発展に努めてまいります。

『WhiteBox PayAssist』β 版に関するお問い合わせ先：payassist@white-box.co.jp

（参考）WhiteBox PayAssist HP：https://whitebox.vision/payassist(https://whitebox.vision/payassist)

【 会 社 概 要 】

会 社 名 ：株式会社情報戦略テクノロジー

（東証グロース・155A）

代 表 者 ：代表取締役社長 高井 淳

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

恵比寿ガーデンプレイスタワー15F

電 話：03-6277-3461

事業内容：大手企業向けDX内製支援サービス等

U R L ：https://www.is-tech.co.jp/

【株式会社WhiteBox】

会 社 名 ：株式会社WhiteBox

代 表 者 ：代表取締役社長 川原 翔太

所 在 地 ：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

恵比寿ガーデンプレイスタワー15F

電 話：03-6277-3472

事業内容： SI/SES向けSaaS「WhiteBox」

および周辺サービスの運営

U R L ： https://www.white-box.co.jp/