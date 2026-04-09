世界30,000店舗以上で展開するウォニョンモデルのネイルブランド「DASHING DIVA」日本限定「magic press slim」全国のドラッグストア、ドン・キーホーテで4月より順次発売

クロスプラス株式会社

クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）のグループ会社である株式会社アイエスリンク（本社：愛知県春日井市、取締役CEO：中北 裕三）が展開する、「DASHING DIVA（ダッシングディバ）」は、自爪に近いフィット感を実現した日本限定の新シリーズ「magic press slim」を、2026年4月より全国のドラッグストアおよびドン・キホーテにて順次発売いたします。

また、同月よりDASHING DIVA自社公式ECサイトをオープンします。店舗だけでなくオンラインでも「magic press」シリーズをお買い求めいただけるようになります。

■DASHING DIVA（ダッシングディバ）について

DASHING DIVAは1989年にニューヨークで誕生し、現在では世界30,000店舗以上で展開されるグローバルブランドとして、アメリカ・韓国の両市場でトップクラスの人気を誇るネイルブランドです。累計販売個数は3000万個を突破し、特に韓国では、美容専門店「OLIVE YOUNG」においてネイルチップカテゴリ売上No.1を記録し、ブランド力・商品力ともに高い評価を得ています。“1秒完成ネイル”として知られるネイルチップ「magic press」や、ベース・カラー・トップコートが一体化したワンステップジェルネイル「One Gel」などがあり、忙しい現代女性が手軽にプロ級の仕上がりを楽しめるアイテムとして支持を集めています。

■商品情報

magic press slim

「一秒完成ネイルチップ」として、忙しい日常の中でも手軽にネイルを楽しめるタイムパフォーマンスの高さが支持されています。デザイン性にも優れ、10秒に一個売れている程韓国で圧倒的人気を誇るネイルチップです。従来品よりもチップが薄く、自爪のような驚きの軽さと密着感を実現しました。

【商品概要】

・商品名：magic press slim

・価格 ：1,089円（税込）

・枚数 ：24枚入

【POINT】

・10秒に1個売れる！忙しい女性にぴったりのタイパ抜群ネイルチップ

貼るだけで完成する手軽さから、10秒に1個売れるヒットアイテムとして累計販売数は3000万個を突破するSNSで話題のネイルチップです。韓国最大級のヘルス＆ビューティーストア「OLIVE YOUNG」において、ネイルチップ部門売上1位を獲得しています。

・特許取得の密着力で、家事や一日中遊んでも取れない完璧フィット！

今回のリニューアルで、特許を取得した粘着剤を使用。長時間でも浮きにくく、ネイルチップとは思えないフィット感とリアルな仕上がりを実現しました。また、ブランド独自の「スナッグフィット設計」で髪の毛にも引っかかりにくい、自爪のように自然で、日常動作にも強いネイルを叶えます。

・9種類のシェイプと多彩なデザインで、自分らしいスタイルを実現！

各国の生活者データやトレンドをもとに、グローバルに活躍する20名以上のデザイナーが、年間400種類以上の最新・最旬のデザインを生み出しています。また、ショートスクエアからアーモンドまで９種類の多彩なシェイプでスタイルや気分に合わせてネイルを楽しむことができます。

■販売先

4月より全国のドラッグストア、ドン・キホーテにて順次販売開始

公式サイト ：https://dashingdiva.jp （4月より公開予定）

公式Instagram：https://www.instagram.com/dashingdiva__jp

■公式サイトについて

お客様の利便性向上のため、DASHING DIVAの世界観を凝縮した自社公式ECサイトを新たに開設いたします。公式サイトならではの豊かなラインナップの展開と、迅速な対応といった「お求めやすさ」を実現できるよう努めてまいります。

公式サイトURL：https://dashingdiva.jp

■アイエスリンク 会社概要

会社名：株式会社アイエスリンク

代表者：中北 裕三

所在地：〒486-0923 愛知県春日井市下条町1丁目2-28

URL ：https://aieslink.co.jp/index.html

■クロスプラス 会社概要

会社名：クロスプラス株式会社

代表者：山本大寛

所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL ：https://www.crossplus.co.jp

クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。