【オークファン】Amazon広告運用代行サービスを開始、自社ブランドが実証した広告運用ノウハウを提供

株式会社オークファン

株式会社オークファン（本社：東京都品川区、代表取締役：武永修一）は、Amazonにおける広告運用を支援する「Amazon広告運用代行サービス」の提供を開始いたしました。

本サービスは、オークファングループが展開する自社ブランドの運営を通じて蓄積した広告運用ノウハウをもとに、Amazon販売を行う事業者向けに提供するものです。売上の拡大に加え、粗利の改善を重視した運用設計により、持続的な成長を支援いたします。

サービス提供の背景

Amazon市場では競争の激化に伴い、広告運用の重要性が高まる一方で、運用の属人化や自動入札への依存、売上偏重による収益性の低下といった課題が顕在化されています。

こうした中、オークファングループでは、自社ブランド「AP LAB」および「KACHIKA」の運営を通じて、商品開発から販売、広告運用までを一体で推進してまいりました。Amazon内での販売実績の蓄積とともに、広告運用の内製化を進め、運用精度の向上に取り組んでおります。また、単なる売上最大化ではなく、粗利を軸に広告運用を最適化する考え方に基づき、複数商品において短期間でAmazonベストセラーを獲得するなど、実績を積み重ねております。

このたび、これらの取り組みを通じて培った再現性のある広告運用ノウハウをもとに、Amazonにおける広告運用代行サービスの提供を開始いたしました。

サービス概要

本サービスでは、Amazon広告に関する戦略設計から運用までを一貫して支援いたします。

・広告戦略の設計および運用代行

・除外キーワード設計や入札調整による最適化

・定期的な改善施策の実施およびレポーティング

・広告費に連動した成果志向の料金体系

売上だけでなく、粗利を軸に広告運用を最適化することで、継続的に利益を生み出す運用を実現します。

※サービス詳細につきましては、お問い合わせよりご確認ください。

今後の展開

オークファンは、これまで培ってきたデータや運用知見をもとに、広告運用を通じた事業者支援に取り組んでまいります。今後は、本サービスの提供を通じて、Amazonにおける広告運用の最適化を支援するとともに、事業者の収益性向上と持続的な成長の実現に貢献してまいります。

サービスに関する詳細やお問い合わせは、以下よりご確認ください。

■お問い合わせメールアドレス：marketing_support@aucfan.com

オークファングループについて

オークファングループは、データとテクノロジーを活用し、国内外の流通市場において供給者と需要者をつなぐ流通プラットフォームを展開しています。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」およびBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を運営し、安定的な収益基盤を構築しています。

これらの基盤を活かし、現在は成長ドライバーとして、自社ブランドおよびライブコマース事業「NETSEA MallLive」を推進しています。商品企画から販売までを一気通貫で支援する「D2X（Direct to X）コマース」を軸に、新たな流通モデルの確立に取り組んでいます。

今後も既存基盤の強化と成長領域の拡張を両輪で進め、事業構造の高度化を図ってまいります。

■株式会社オークファン 会社概要

・代表者：代表取締役 武永 修一

・設立 : 2007年6月

・資本金：9億7,368万円 (2025年9月末現在 ※連結)

・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://aucfan.co.jp/