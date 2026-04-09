【グランドプリンスホテル広島】ホテルシェフがパンやスイーツ作りをレクチャー！子ども向け仕事体験「キッズプログラム」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」（所在地：広島市南区元宇品町23-1、総支配人：平瀬 春男）は、2026年5月2日(土)～5日(火・祝)の間、「ゴールデンウィークキッズプログラム」を開催いたします。

本イベントは、ゴールデンウィークや夏休みなどに定期的に開催するお子さま向けの仕事体験プログラムです。コックコートを身にまとい、ホテルで活躍するシェフやブーランジェからレクチャーを受けながら、パンやケーキのデコレーション、寿司作りに挑戦。体験後には、ホテル上層階のレストランで、親子でランチをお楽しみいただけます。

今回は日替わりで4種類の体験をご用意。きらきらと輝く瀬戸内海の景色とともに、思い出に残るゴールデンウィークのひとときをお過ごしください。

ゴールデンウィークキッズプログラム 概要

パティシエ体験（イメージ）

【期間】2026年5月2日(土)～5日(火・祝)

【時間】受付10:45P.M.～ / 体験11:00A.M.～ / お食事12:10P.M.～

【内容】体験＋ランチ（洋食コースまたは中華ランチブッフェ）

【料金】おとな1名さま＋お子さま1名 \7,500

＜追加料金＞

・体験＋お食事の追加 お子さま1名 \2,600（5/3・5は\3,000）

・お食事のみの追加 おとな1名さま \4,500（5/3・5は\5,000）/ 7-12才 \2,500 / 4-6才 \1,500

ゴールデンウィークキッズプログラム詳細

5月2日(土) シェフ体験こいのぼりドッグ（イメージ）

洋食シェフと一緒に「こいのぼりドック」を作ろう！

【会場】22F ステーキ＆シーフード ボストン

【内容】体験＋洋食ランチコース

5月3日(日) ブーランジェ体験かぶとパン&こいのぼりパン（イメージ）

ホテルのブーランジェと一緒に「かぶとパン＆こいのぼりパン」を作ろう！

【会場】21F 中国料理 李芳

【内容】体験＋中華ランチブッフェ

5月4日(月・祝) 寿司職人体験手巻き寿司（イメージ）

和食シェフと一緒に「手巻き寿司」作りを体験しよう！

【会場】22F ステーキ＆シーフード ボストン

【内容】体験＋洋食ランチコース

5月5日(火・祝) パティシエ体験こいのぼりケーキ（イメージ）

ホテルのパティシエと一緒に「こいのぼりケーキ」を作ろう！

【会場】21F 中国料理 李芳

【内容】体験＋中華ランチブッフェ

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/plan/special/26gw-kidsprogram/

※画像はすべてイメージです。※料金には、サービス料・消費税が含まれております。※当社のレストラン、宴会場における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください ※状況により上記予定、内容が変更になる場合がございます。