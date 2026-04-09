【スカイマーク臨時便に対応】羽田発・札幌/神戸/福岡の人気3路線が対象！「グットリ」にて4月・5月のダイナミックパッケージ販売を開始。

日本空輸株式会社

旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』を運営する日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）は、2026年4月9日より、スカイマーク株式会社（スカイマーク）が2026年4月および5月に運航を決定した「羽田＝札幌（新千歳）線」「羽田＝福岡線」「羽田＝神戸線」の臨時便に対応し、弊社ダイナミックパッケージ（航空券＋宿泊）にて販売を開始いたします。

■ 臨時便運航対応の背景

例年、大型連休付近の羽田発着の主要路線は非常に高い需要となります。この度のスカイマーク社の臨時便運航により、これまで満席で予約が困難だった時間帯や、予算に合う航空枠が再確保しやすくなりました。急な出張や旅行の計画を立てそこねていた方にも絶好の予約の機会となります。

■ 対象路線の概要

今回の販売強化対象となる臨時便運航路線は以下の通りです。

羽田 ＝ 札幌（新千歳）線：春のグルメや初夏のイベントが目白押しの北海道へ。

■2026年4月／5月『羽田＝札幌（新千歳）』線、『札幌（新千歳）＝羽田』線臨時便一覧

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/13_1_8c40e4d72345c16f2a0240d9de8f94ac.jpg?v=202604090451 ]

羽田 ＝ 福岡線：ビジネス・観光ともに需要の高い九州の玄関口へ。

■2026年4月／5月『羽田＝福岡』線、『福岡＝羽田』線臨時便一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/13_2_43641d31c9408b9f31301e0572248087.jpg?v=202604090451 ]

羽田 ＝ 神戸線：港町・神戸の散策や、淡路島・四国方面へのアクセスに。

■2026年4月／5月『羽田＝神戸』線、『神戸＝羽田』線臨時便一覧

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/13_3_0c763f4f511669042b54c40f6d9d7c2c.jpg?v=202604090451 ]

■スカイマークで行くダイナミックエクスプレス

https://www.good-trip-ex.com/skymark-dp/?mediacd=106

※ダイナミックパッケージ

■ 「グットリ」ダイナミックパッケージの特長

■ 今後の展望

- リアルタイムの空席・空室反映：臨時便による「追加枠」も、即座に検索結果に反映。- セット割でお得：航空券とホテルを個別に予約するよりも、セット価格でリーズナブルに。- 24時間いつでも予約完結：スマートフォンから簡単に空席等をチェックし、その場で予約が完了。- 自由に座席も選べる：お好きな座席を自由に選べ、座席の変更も可能です。- 選べるお支払い：カード決済や、ペイ払い(PayPay,Rpay,メルPay,d払い,auPAY)に対応

「グットリ」は航空会社各社との連携を強め、急な増便やタイムセール情報をいち早くユーザーに還元することで、より自由で柔軟な旅のスタイルを提案してまいります。

■グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

「GOOD TRIP EXPRESS（愛称：グットリ）」は、飛行機とホテルを自由に組み合わせ、お得な価格で簡単に予約できる便利な旅行アプリです。

JAL・スカイマーク・FDA・Peachなどと連携した信頼のフライト提供に加え、アプリ上で座席指定まで完結できるスムーズな操作性が大きな特徴。他社にはないユニークなツアー企画も充実しており、旅行者一人ひとりのニーズに合わせた最適な旅のプランをスマートに実現します。

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次のご旅行は、ぜひ「グットリ」で快適＆お得に計画してみませんか？

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：050-3538-2605

メールアドレス：gte@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～18：00（月～金） / 10：00～15：00（土）

休日：日曜・祝日（12/30-1/3）