【博物マニア　会場マップ公開】東海地方最大級の自然科学の創作グッズ・標本の展示即売イベントが会場全容を公開。

テレビ愛知株式会社

博物マニア実行委員会は、自然科学をテーマにした展示即売イベント『地球のお宝大集合！博物マニア 2026』（2026年4月11日(土)・12日(日)／名古屋市・吹上ホール）の開催に先立ち、全ブースの配置やコンテンツ内容を記載した会場マップを公開いたしました。

総出展ブース数は150超。自然科学グッズ販売イベントとしては東海最大級の出展数となる本イベントは今回で3回目を迎え、恐竜の頭骨標本・化石の展示や体験型ワークショップ、さらには科学作家『ヘルドクターくられ』のサイン会実施など、過去最大級の規模で開催いたします。

東海地方最大級の自然科学グッズ販売イベント。150超のブースが出展。

今回で第３回目を迎える本イベントでは、広く自然科学をテーマにした創作グッズや、

化石・鉱物などの実物標本の販売ブースが150ブース以上出展します。

会場マップでは、各ブース名と番号を公開しています。

※一部、「土曜のみ」「日曜のみ」の出展ブースがございます。ご了承ください。

出展者の一部

各ブースではクリエイターのこだわりが詰まったグッズが販売されます。生物学、古生物学、海洋学、民俗学などブースのテーマは様々。一部ブースでは、オリジナルの”学べるフリーペーパー”「ハクブツノート」を配布します。

【出展ブース一覧はHPをご確認ください。】

https://tv-aichi.co.jp/hakubutsumania/guide/index.html

◆会場を盛り上げるコンテンツ

会場では販売ブースのほか、化石・標本の展示や、ワークショップや特設ステージを予定。

一日通して楽しめる盛りだくさんの内容となっています。

◆ヘルドクターくられのサイン会実施決定！

4月12日（日）16:00からのステージ終了後、会場内のインフォメーションブースにて、ヘルドクターくられ本人によるサイン会を実施します。

日時：2026年4月12日（日） 16:30 ～（約15分程度を予定）

場所：会場内 インフォメーションブース

参加方法

当日、会場内の「三洋堂書店」ブースにて対象書籍をご購入いただいた方。

すでにヘルドクターくられの対象書籍をお持ちで、当日会場へご持参いただいた方。

※ご購入時のレシート、またはご持参の書籍をインフォメーションまでお持ちください。

【プロフィール】

ヘルドクターくられ

作家、科学監修。「科学は楽しい！」を広めるため科学書分野で20年以上活動。著作『アリエナイ理科』シリーズは累計50万部を突破。原作を務めるコミックス『科学はすべてを解決する!!』も50万部を超える。週刊少年ジャンプ連載『Dr.STONE』では漫画・アニメ共に科学監修を担当。TV番組「世界一受けたい授業」等への出演のほか、独自のYouTubeチャンネル「科学はすべてを解決する！」は登録者約35万人を誇る。

◆『地球のお宝大集合！博物マニア 2026』とは

本イベントは「見て・触れて・学んで・買える」自然科学の展示即売イベントです。

全国から集結する150以上のブースには、恐竜化石や鉱物標本、科学モチーフの創作グッズなどまさに「地球の宝物」が勢揃いします。知的好奇心くすぐるステージや、親子で夢中になれる体験ワークショップも実施。お買い物から学びまで、自然科学の魅力を1日中楽しめるイベントです。

◆チケット情報

2月13日（金）10時からお得な前売チケット販売中。

また、前売チケット限定でお得に両日入場できるチケットを販売中です。

【料金】

大人 800円（当日1000円）

小中学生 500円（当日700円）

両日券 大人 1,400円

両日券 小中学生 1,000円

ご購入・詳細はこちら：https://tv-aichi.co.jp/hakubutsumania/#anc_ticket

※両日券は前売のみの販売。

※未就学児は保護者同伴に限り入場無料

※前売料金での販売はイベントの開催前日4月10日まで

◆イベント概要

タイトル：地球のお宝大集合！博物マニア 2026

会期：2026年4月11日（土）12日（日）10:00～17:00

会場：名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール（２階） 第1ファッション展示場

主催：博物マニア実行委員会（テレビ愛知、ぴあで構成）

後援：名古屋市教育委員会

協力：TCA東京ECO動物海洋専門学校

お問い合わせ：博物マニア運営事務局

TEL：052-229-6030（テレビ愛知事業部内 平日10:00～17:00）

・最新情報はこちら

公式HP：https://tv-aichi.co.jp/hakubutsumania/

公式X：https://twitter.com/hakubutsumania

公式Instagram：https://www.instagram.com/hakubutsumania/