auフェスプロジェクトを2026年も実施、JAPAN JAM 2026・KCON JAPAN 2026で通信やAIコンテンツ提供

KDDI株式会社

KDDIは、2026年5月実施の音楽フェス「JAPAN JAM 2026」と「KCON JAPAN 2026」において、快適な音楽フェスをサポートする「auフェスプロジェクト」を実施することをお知らせします。

混雑する会場内でも快適に過ごせる5GやStarlinkなどの通信に加え、終日開催のイベントにも安心して参加できるスマートフォンの無料充電サービスや、auブースのフェスオリジナルグッズがもらえる特典、生成AIで作成したイラストにメッセージを書いてポストに投函し想いを届けるコンテンツ「au ORANGE POST」などを提供します。

「auフェスプロジェクト」は、お客さまが音楽フェスをさらに楽しめる取り組みとして2023年7月に開始し、今年で4年目の実施となります。2026年5月以降も1年を通して、楽しく快適な音楽フェス体験を提供していきます。

詳細は特設サイト(https://www.au.com/pr/music/)、および公式Xアカウント（@au_music_note）(https://x.com/au_music_note/)にて随時発信していきます。

2026年春の「auフェスプロジェクト」

通信対策について

JAPAN JAM 2026 auブースイメージau ORANGE POST体験フローauブースオリジナルグッズ（JAPAN JAM 2026）auブースオリジナルグッズ（JAPAN JAM 2026）auブースオリジナルグッズ（KCON JAPAN 2026）[表: https://prtimes.jp/data/corp/97141/table/185_1_97c4a862417be8ba239cd0ae70954c29.jpg?v=202604090851 ]

フェスをはじめとした大人数が参加するイベントでは、SNS投稿／スマホ決済／待ち合わせ連絡などの携帯電話サービスを快適に利用いただけるよう、au通信の強化対策を行っています。

通信品質向上の取り組み(https://www.au.com/brand/tsunagu/)

対策している直近のイベント一覧(https://www.au.com/mobile/area/event/)

また、「JAPAN JAM 2026」と「KCON JAPAN 2026」では、混雑時でも快適に5G通信できる「au 5G Fast Lane」が利用できます。

※auバリューリンクプランなど対象の料金プランをご利用、かつ5G SA契約のお客さまが対象です。詳細はこちら(https://www.au.com/mobile/service/5g-fastlane/)

au 5G Fast Laneイメージ図au 5G Fast Laneイメージ図

au 5G Fast Laneについて、詳しくはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=_dJeZU_K4vs)をご覧ください。

さらに「JAPAN JAM 2026」では、auブースにて衛星ブロードバンドStarlinkによるフリーWi-Fiを導入します。また、会場全体の通信対策として、人が集中するエリアをカバーするDB-MMU搭載車載型基地局（合計3台）と、「au Starlink フェスWi-Fi」を提供します。

イベント主催者や法人のお客さま向けには、通信環境の確保を目的とした法人向けサービスも提供しています。詳細はこちら(https://biz.kddi.com/service/starlink-wifi/)をご参照ください。

（参考）auフェスプロジェクト

auフェスプロジェクト

「auフェスプロジェクト」は2023年7月に開始し、終日開催イベントに必要不可欠な充電スポットやフリーWi-Fiなど、音楽フェスをサポートするサービスを提供することで、来場者・アーティスト・主催者といった全ての音楽フェスに関わる方が「もっと快適に、もっとおもしろく」楽しめるよう寄り添い、応援してきました。

KDDIは今後も「音楽とともに、おもしろいほうの未来へ。」を掲げ、通信のつなぐチカラでauならではの新しい音楽体験と人々のつながりをパートナーとともにお届けしていきます。