四国最大級！のアニメイベントに「ニジゲンノモリ」が登場！『ニジゲンノモリPOP UPストアin高知アニクリ祭2026」

株式会社ニジゲンノモリ▲「ドラゴンクエスト アイランド」販売ラインナップ一覧

淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、高知県高知市にて開催される四国最大級のアニメイベント「高知アニクリ祭2026」に出店し、会場専用ブースにて、通常は現地でしか購入ができないオリジナルグッズを販売する『ニジゲンノモリPOP UP ストアin高知アニクリ2026』を4月11日（土）、12日（日）の2日間開催いたします。

今回のPOPUPストアでは、当パークの人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」のオリジナルグッズと、「ドラゴンクエスト」シリーズでお馴染みの“ふくびき”を楽しめる商品「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」を販売いたします。

四国最大級のアニメイベントに「ニジゲンノモリ」が出店！アニメやゲーム、漫画、キャラクターなど、“ニジゲンコンテンツ”を愛する全ての人へ、ニジゲンノモリの限定グッズと最新情報をお届けします。

■『ニジゲンノモリ POP UPストアin高知アニクリ祭2026」概要

▲「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」

開店期間：

2026年4月11日（土）、12日（日）

会場：

帯屋町商店街（高知県高知市帯屋町）

営業時間：

12時00分～17時00分

内容：

・「ドラゴンクエスト アイランド」オリジナルグッズの販売

・ふくびき商品「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」

・「ニジゲンノモリ」最新情報のご案内 等

URL：

https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

■兵庫県立淡路島公園 アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。

日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO -ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。

※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

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