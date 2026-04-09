ストレス社会で頑張るあなたに活力を！4月11日（土）～4月19日（日）綿半「HAITOKUMESHIフェア」開催決定

綿半ホールディングス株式会社

株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市 代表取締役社長：永岡幸春）は、この度、４月11日（土）から４月19日（日）まで、「HAITOKUMESHIフェア」を開催します。

近年、うす味・低脂質・油控えめといった食生活が広がり、いつの間にか皆さんの食生活は「健康志向」なるものに支配されていませんか？体に配慮した食事は大切ですが、ときには罪の意識を感じるほどに、己の「欲」に忠実に従い、明日への活力をチャージする時間も必要ではないでしょうか。

本フェアでは、脂質や糖質をあえてしっかり取り入れ、明日への活力につながる満足感の高いメニューをご提供します。

―グルメメニューは“にんにく”と“肉”まみれ―

にんにくをたっぷり使用した「にんにくマシマシ」メニューが勢ぞろい！

無限に食べられるにんにく風味強めの鶏のから揚げに加え、一般的な肉焼きそばではなく、にんにくを主役にした焼きそばをご用意しました。

また、揚げた豚バラ肉とにんにくで仕上げた「豚からにんにく」や、スライスではなく、丸ごとのにんにくを使用したガーリックライスも取り揃えています。

翌日を気にせず、思い切りお楽しみください！

―その他メニューも“マシマシ”“脂ギッシュ”満載！―

この他、“マシマシ”で脂ギッシュな商品を多数展開します。

カロリーをしっかりと感じられるまぜそばや、チーズやにんにくを贅沢に使用したスナック類をご用意しています。

また、ボリューム満点のマグロ丼や、メロンを器として使用した背徳感あふれるカットフルーツなど、見た目にも楽しめる商品を取り揃えました。

この週末は、日常の食事とはひと味違う“背徳グルメ”を通じて、心も体も満たされる特別なひとときを綿半でお楽しみください。

【フェア概要】

開催期間：2026年４月11日（土）～４月19日（日）

開催店舗：綿半スーパーセンター各店舗 (須坂店・箕輪店除く)