【GW第1弾発表】ハピネスキッズフェスティバル supported by 株式会社コスモネット＆ピースタフリマを開催！巨大ふわふわアクティビティ「ビッグ遊園地プレイランド」が日本初登場！

株式会社 ジャパネットホールディングス

長崎スタジアムシティは、2026年5月4日（月・祝）、5月5日（火・祝）の2日間、長崎スタジアムシティにて「ハピネスキッズフェスティバル supported by 株式会社コスモネット（以下、ハピネスキッズフェスティバル）」と「ピースタフリマ」を開催することをお知らせいたします。スタジアムシティならではの体験を通じ、ご家族やご友人と楽しめる充実したひとときを提供いたします。なお、本情報はゴールデンウィーク企画の第1弾となり、今後さらなる追加情報を順次発表予定です。

■スタジアムシティ全体を会場とした「ハピネスキッズフェスティバル」を開催

昨年好評の「ハピネスキッズフェスティバル」が今年は舞台を長崎スタジアムシティ全体へと広げ、さらにパワーアップして登場します。メイン会場のハピネスアリーナには巨大ふわふわアクティビティ「ビッグ遊園地プレイランド」が日本初登場（※）。さらに今年はアリーナを飛び出し、長崎スタジアムシティを横断する「カラフルキッズトレイン」や「こども美術館」、南広場の遊具など、スタジアムシティの各所で親子が一日中楽しめる多彩なコンテンツを展開いたします。

（※メーカー調べ。2026年4月時点、日本国内における当該遊具の設置実績として）

＜ハピネスキッズフェスティバル全体MAP＞

＜ハピネスキッズフェスティバルの見どころ＞

●日本初登場の「ビッグ遊園地プレイランド」をはじめとした、ふわふわ遊具が大集合！

ハピネスアリーナ内に、日本初登場の「ビッグ遊園地プレイランド」やスライダー、海賊船ボールプールなど小さなお子様から大人まで遊べるさまざまなふわふわ遊具が登場予定です。

アリーナの広い空間をフルに活用したダイナミックな遊びを体験いただけます。

＜概要＞

日程：5月4日（月・祝）～5月5日（火・祝）

時間：10:00～17:00

場所：ハピネスアリーナ

●長崎スタジアムシティ初！スタジアムシティを横断する、カラフルキッズトレイン

ハピネスアリーナとスタジアムシティサウスを結ぶコンコースを駆け抜ける、特別な乗り物体験です。

＜概要＞

日程：5月4日（月・祝）～5月5日（火・祝）

時間：10:00～17:00

場所：ピーススタジアム 2階コンコース（浦上川側）

●みんな大好き「はたらくくるま」が大集合！憧れの車を間近で体験

白バイや自衛隊車両に加え、交通安全教育車「セーフティーキャッチ号」も登場！悪天候や夜間の模擬走行など、お子様でも本格的な運転体験に挑戦できます。憧れのはたらくくるまを間近でお楽しみください。

＜概要＞

日程：5月4日（月・祝）～5月5日（火・祝）

時間：10:00～17:00

場所：ハピネスアリーナ 場外特設ブース

料金：無料

●子どもたちが制作した個性豊かなこいのぼりがコンコースを彩る「こども美術館」

昨年、長崎市内の子どもたち約1,000名が参加したコンコースこいのぼりが、今年は対象を長崎県下全域に広げ「こども美術館」としてバージョンアップします。約2,500名の子どもたちの作品がスタジアムを彩ります。

＜概要＞

展示期間： 4月29日（水・祝）～5月6日（水・祝）

場所：ピーススタジアム 3階コンコース

料金：無料

＜お得な遊び放題パスを販売＞

ハピネスアリーナ内の遊具に加え、アリーナ外の遊具もすべて遊び放題となる、お得な「遊び放題パス」をご用意しました。ぜひパスをご活用いただき、イベントを余すことなくお楽しみください。

コンコースや南広場に設置された遊具は、1回ごとの料金でもご利用いただけるため、当日ふらっと立ち寄られた方も、お気軽にお楽しみいただけます。

販売時間：9:00～16:00

販売場所：ピーススタジアム 2階チケットセンター ／ アリーナ外の各遊具乗り場

詳細はこちらをご確認ください

https://www.nagasakistadiumcity.com/hapiness-kids_2026/

■【出店者募集中】長崎スタジアムシティ初！「ピースタフリマ」も同時開催

スタジアムの開放的なコンコースを活用したフリーマーケットを開催します。ハンドメイド雑貨やキッズ用品など、さまざまなジャンルが出店予定です。

出店の一般募集も受け付けておりますので、出店を希望される方は下記のお申し込みフォームからお申し込みをお願いいたします。

＜開催概要＞

開催日： 2026年5月4日（月・祝）～5月5日（火・祝）

時間： 11:00～17:00

入場料：無料

場所：ピーススタジアム 3階コンコース

出店応募：https://forms.gle/TmVSLzzn1pGLrE379

■長崎スタジアムシティのゴールデンウィークは子どもから大人まで楽しめるコンテンツが盛りだくさん

長崎スタジアムシティがお届けするゴールデンウィークの続報は、公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたしますので、楽しみにお待ちください 。

＜長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから＞

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/