大人女性向け恋愛小説「ベリーズ文庫」「ベリーズ文庫with」最新刊9点を4月10日（金）発売！

スターツ出版株式会社

小説投稿サイト「野いちご」「Berry’s Cafe」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）は、『ベリーズ文庫』『ベリーズ文庫with』新刊を、2026年4月10日(金)より全国書店にて発売いたします。

■『野いちご』https://www.no-ichigo.jp/(https://www.no-ichigo.jp/) ■『Berry’s Cafe』https://www.berrys-cafe.jp/(https://www.berrys-cafe.jp/)

■『ノベマ！』https://novema.jp/(https://novema.jp/) ■新刊情報 https://www.berrys-cafe.jp/bookstore/berrys/202604

■書籍発売情報

『愛娘が、私を捨てたはずの御曹司をパパにご所望です ～熱く蕩ける執愛にもう抗えない～』

著者：佐倉伊織、イラストレーター：すずむし

価格：税込836円（本体760円+税）、ISBN：978-4-8137-1908-3

【あらすじ】 幼い娘と一緒に交通事故に遭ったシングルマザーの瑞葉。そこに偶然居合わせた御曹司・智治とまさかの再会！彼は娘の実の父親で…。入院が必要になった瑞葉は、智治の過保護な手助けに戸惑うばかり。しかも娘は「パパになって！」とすっかり懐いてしまい!?数年前、彼に婚約破棄された辛い記憶が頭をよぎる瑞葉だが――「俺は君しか愛せない」その真相は智治の熱く一途すぎる愛によるもので…!?

『愛を失ったバツイチだったのに、双子を授かって御曹司の

溺愛に捕まりました～俺に愛し守らせろ～』

著者：藍里まめ、イラストレーター：小島きいち

価格：税込836円（本体760円+税）、ISBN：978-4-8137-1910-6

【あらすじ】 家族を亡くし、結婚相手のモラハラでバツイチになった渚。それでも前向きに生きていたのに、元夫からの嫌がらせが…。そんな時、亡き兄の親友で御曹司の宏斗に再会。事情を知った彼に偽装結婚を提案され!?夫婦を演じるためなのに、甘いスキンシップに胸の高鳴りを隠せない！立場の違いに悩み身を引こうとするが双子を妊娠――。「今度こそ俺が守る」一途な愛を露わにした宏斗に囲われ…!?

『皆に優しい凄腕パイロットは私にだけ強引すぎる』

著者：惣領莉沙、イラストレーター：夜咲こん

価格：税込847円（本体770円+税）、ISBN：978-4-8137-1912-0

【あらすじ】 空港で働く花梨は憧れの先輩・匠と職場で再会。凄腕パイロットの彼は遠い存在のはずが、いつも気にかけてくれる。ある日花梨が体調を崩したのをきっかけに「俺と一緒に暮らせばいい」と言われ!?冗談と思いきや、それは昂る恋情を秘めた匠の本心で！必ず落とすと決めた匠は溺愛で攻めるが、花梨はなかなか気づかない。「だったら結婚するまでだ」独占欲が最高潮に達した匠はついに偽装結婚を提案して!?

『悪名高い天才外科医と一夜の艶事で愛を孕んだら

――想定外の溺甘愛が待っていました』

著者：未華空央、イラストレーター：サマミヤアカザ

価格：税込836円（本体760円+税）、ISBN：978-4-8137-1909-0

【あらすじ】 雑誌記者の美優は上司から医療ミスのスクープを掴めと言われる。ターゲットは大病院の御曹司で悪名高い外科医・拓海。無言を貫き高圧的な拓海だが、医師としての腕は確かで熱い信念を持つ様子。ある日、美優の体調不良をきっかけに思わず距離が縮まり…。「取材対象の俺に惚れたのか？」――身体を重ねた一夜で美優は妊娠。冷酷な仮面を脱ぎ捨てた拓海は、溢れんばかりの溺愛で甘やかしてきて…!?

『落ちこぼれ御曹司を立派な社長にしてみせます！～実は凄腕だった彼の激愛で気づけば公私ともに囲われました～』

著者：朧月あき、イラストレーター：鈴ノ助

価格：税込836円（本体760円+税）、ISBN：978-4-8137-1907-6

【あらすじ】 堅物バリキャリ女子の由利はある日特別任務を言い渡される。新社長・朔也は強面で無愛想、社員評判も悪いため、秘書として彼のイメージ改善をすることに。前途多難と思いきや、実は彼が超優秀で努力家だと由利だけが気づき始める。そんな時、訳あって家を失くした由利に朔也は偽装結婚を提案！今度は偽物の妻として彼を支えるだけのはずが――「誰にも渡したくない」気づけば公私ともに溺愛で囲われ!?

『「いらない」と棄てられた私が、冷徹御曹司に拾われて逆転愛され妻になるまで～契約妻だったのに激甘包囲されて～』

著者：Yabe、イラストレーター：宝条映里

価格：税込825円（本体750円+税）、ISBN：978-4-8137-1911-3

【あらすじ】 社長令嬢の凪が親に強要された婚約相手はモラハラな最低男。「いらない」と言い棄てられた姿を御曹司の凌也に偶然見られて…。「俺がどうにかしてやる、君との結婚を利用したい」――どん底から抜け出したい凪は出会ったばかりの凌也との契約結婚を決意！愛され妻を演じているだけのはずが、冷徹に見えた彼の甘いエスコートに胸が高鳴る。やがて瞳に熱を宿した凌也が独占愛露わに迫ってきて!?

『孤高の剛腕大富豪は滾る愛を知ってママと息子をこの手で囲い落とす』

著者：美甘うさぎ、イラストレーター：れの子

価格：税込836円（本体760円+税）、ISBN：978-4-8137-1913-7

【あらすじ】 音羽は海外出張中、大河という男性と何度も偶然が重なり惹かれ合う。過労で倒れ彼の家へ連れていかれると、その大富豪な暮らしぶりに驚愕！大河は強がりな音羽を甘やかし、蕩ける一夜を過ごすが…。交際を反対する大河の叔母の圧から家族と彼を守るため、音羽は身を引く。身ごもった子を密かに生み育てていたら――「何があろうと離れない」大河は息子ごと音羽を溺愛で守りにきて…！

【ベリーズ文庫with】『待てのできない隣の彼がいる夜は』

著者：皐月なおみ、イラストレーター：高久尚子

価格：税込880円（本体800円+税）、ISBN：978-4-8137-1914-4

【あらすじ】 愛犬ロスによる不眠のせいで、残業中に職場の休憩室で寝落ちしてしまった一華。ふと懐かしい温かさに目覚めると腕の中には愛犬…ではなく同僚の歩が！しかも終電を逃し歩と朝まで過ごすことになり…!?口下手でひとりを好む一華は人懐っこい歩と一緒は気まずいと思ってたけど…。これ以上関わることはないと思いきやなぜか歩は一華に興味津々なうえ、“癒やし役”に立候補してきて!?

【ベリーズ文庫with】『始まりは、たった数分間から』

著者：咲妃 、 萩野詩音 、 桐乃さち、イラストレーター：芽生

価格：税込880円（本体800円+税）、ISBN：978-4-8137-1915-1

【あらすじ】 28歳の清花は周囲から結婚の圧力を感じ心がささくれる日々。ひとり時間を充実させるため毎朝コンビニでコーヒーを買っていたら、そこでよく鉢合わせる男性と顔見知りに。ある日、落としてしまった社員証を彼が会社まで届けてくれて…。（『朝の100秒がくれた未来』咲妃）「運命を変える〇分間」がテーマのコンテスト受賞作と脚本家・桐乃さちの小説デビュー作を含めた全3作の恋愛アンソロジー！

◆お問い合せ先：スターツ出版株式会社 広報担当 白土 TEL:03-6202-0311 Mail: contact-stp@starts-pub.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2140-43a884f93ab59ec68146b080bcffe8e0.pdf