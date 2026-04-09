ポメラート、4月26日より2日間限定で「THE COLORS OF JOY」ポップアップを開催

ポメラート・ジャパン株式会社

イタリア・ミラノ発のファインジュエラー ポメラート は、2026年4月26日（日）と27日（月）の2日間限定で、表参道ヒルズ スペースオーにてポップアップイベント「THE COLORS OF JOY」を開催いたします。

本イベントは、ブランドのアイコンである「ヌード」の誕生25周年を記念した新作の世界観「カラーズ・オブ・ジョイ」を体感いただける特別な機会です。自由に躍動する色彩に導かれ、「ありのまま」の“自分らしさ”に出会います。

展示される「ヌード」の最新作は、色彩のハーモニーを探求し、ジェムストーンの個性が交わる対話が映し出されます。誕生から25周年という節目に、人生の多面的な魅力を映し出す鮮やかな作品を通じて、それぞれの感情に語りかける「ヌード」のアイデンティティをあらためて体現します。「ヌード」のほか、ポメラートを代表するコレクションも展示され、ポメラートが誇る卓越したクラフツマンシップと色彩の芸術性を間近でご覧いただけます。

来場者一人ひとりにおすすめのストーンが診断できるデジタルコンテンツやストーンの色彩からインスピレーションを得た会場限定ドリンク、そして特別デザインのフレームで撮影できるフォトスポットをお楽しみいただけます。

「カラーズ・オブ・ジョイ」というコンセプトを通じて、卓越した職人技、コンテンポラリーなデザイン、ミラネーゼの感性、そしてカラージェムストーンへの情熱が響き合う世界観をお楽しみいただけます。

ポメラート 「THE COLORS OF JOY」 ポップアップ

日程： 2026年4月26日(日)～4月27日(月)

時間： 11:00～18:00

会場： 表参道ヒルズ スペースオー（東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館地下3階）

入場： 無料/事前予約制

予約： ポメラートLINE公式アカウントの予約フォーム(https://urldefense.com/v3/__https:/liff.line.me/1657474208-WRUDKrcA/reserve__;!!Pn6ddw!pfxeAZFkASyXxquVKld718rZcM0ShPM5b6ZoBMOQHD9fVrdSBbETZYCUwWuMPA3Jq_hWxaRk1MjisIQ-dRZuiORKi1HCy98%24)からご予約の上、ご来場ください。