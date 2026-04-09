OsakaCitySC、2026シーズン キャプテンなど決定のお知らせ

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株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。
このたび、Osaka City SCの2026シーズンのチームキャプテン・ゲームキャプテン・副キャプテンが決定いたしましたのでお知らせします。




チームキャプテン


背番号6 MF 吉田大河


ゲームキャプテン


背番号5 DF 寺村浩平


副キャプテン


背番号37 FW 永松廉


背番号3 MF 白山玄貴


背番号14 MF 森永耀晟


背番号19 DF 櫻本亜衣万


■Osaka City SCについて


Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。


♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”


OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、


勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が


夢を追える世界を実現したいと思います。


♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”


スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。


■会社概要


・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）


・代表者：代表取締役　山地泰平


・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階


・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営


・URL：https://www.osakacitysc.com/


・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/


■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/


X：https://x.com/osakacitysc


公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download


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