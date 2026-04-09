OsakaCitySC、2026シーズン キャプテンなど決定のお知らせ
平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。
このたび、Osaka City SCの2026シーズンのチームキャプテン・ゲームキャプテン・副キャプテンが決定いたしましたのでお知らせします。
チームキャプテン
背番号6 MF 吉田大河
ゲームキャプテン
背番号5 DF 寺村浩平
副キャプテン
背番号37 FW 永松廉
背番号3 MF 白山玄貴
背番号14 MF 森永耀晟
背番号19 DF 櫻本亜衣万
■Osaka City SCについて
Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。
♦TEAM MISSION
“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”
OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、
勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が
夢を追える世界を実現したいと思います。
♦TEAM VISION
“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”
スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。
■会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/
■Osaka City SC 公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/
X：https://x.com/osakacitysc
公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download
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