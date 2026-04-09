【新作発表】ジェイコブ＆コー、2つの旋律を宿す新作「ザ ゴッドファーザーII」を発表

ジェイコブ・アンド・コー・ジャパン株式会社

ジェイコブ＆コーは、ブランドを象徴するコレクションのひとつ「オペラ ゴッドファーザー」の系譜を継ぐ新作「ザ ゴッドファーザーII」を発表しました。本作は、映画『ゴッドファーザー PART II』へのオマージュとして製作された、世界限定74本のタイムピースです。

【公式HP】ザ ゴッドファーザーII :https://jacobandco.jp/timepieces/the-godfather-ii/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mFa8fNe6SGU ]

JACOB&CO. 公式YOUTUBE 『The Jacob & Co. Godfather II』

音と機構が響き合う、新たなミュージカルウォッチ

ザ ゴッドファーザーII象徴的な2曲を奏でるダブルメロディ機構を備える

「ザ ゴッドファーザーII」は、従来のミュージカルウォッチという概念に新たな解釈を与えることを目指して開発されました。単なる機構の追加にとどまらず、音を奏でる機構と時を刻む機構をひとつの構造として緻密に統合することで、音と時間が響き合う、新たな体験を実現しています。

本作最大の特徴は、2つの旋律を切り替えて再生できるダブルメロディ機構です。

「ゴッドファーザー ワルツ」と「ゴッドファーザー 愛のテーマ」という象徴的な2曲を、ひとつのミュージックボックス機構に統合。着用者は操作によって自在に旋律を選び、その音色を楽しむことができます。

この機構は、ごくわずかな可動域によって旋律を切り替える高度な構造を備えており、ひとつのシステムの中で異なる楽曲をシームレスに奏でることを可能にしています。音響機構と時計機構が別々に存在するのではなく、ひとつの統合されたアーキテクチャとして成立している点に、「ザ ゴッドファーザーII」の本質があります。

統合された機構美 ―― 510点のパーツが生み出す精緻な世界

510点ものパーツから組み上げられる1つのシリンダーで2つの曲を奏でる

ムーブメントには、新たに開発されたキャリバー「JCAM62」を搭載。510点のパーツから構成されるこのムーブメントは、個々の複雑機構を積み重ねるのではなく、全体がひとつのシステムとして機能するよう設計されています。

1分間で回転するフライングトゥールビヨンが時を司る一方で、18枚のスチール製コームとピンを備えたシリンダーが、機械式エネルギーを旋律へと変換。さらに、ムーブメントとミュージックボックスそれぞれに対応するデュアルパワーリザーブ表示を備えることで、複雑機構を高い実用性のもとで制御しています。

アールデコ様式を取り入れた、新たなケースデザイン

ケースには、新たに設計されたアールデコ様式のカーブドケースを採用。42×44mmのローズゴールドケースは、従来モデルと比較してコンパクトでありながら、圧倒的な存在感と優れた装着性を高次元で両立しています。

ブラックラッカー仕上げのダイヤルは、映画の持つノワール的世界観を想起させるとともに、ドン・コルレオーネをはじめとする作品の象徴的要素を繊細な彫刻や装飾として表現。時計全体を通して、まるでひとつの物語を鑑賞するかのような造形が構築されています。

映画と個人の物語が重なるコレクション

「ザ ゴッドファーザーII」は、単なる映画へのオマージュにとどまりません。それは、ジェイコブ＆コー会長兼創業者であるジェイコブ・アラボ自身の歩みとも重なる、極めてパーソナルな意味を持つコレクションでもあります。

ジェイコブ＆コー会長兼創業者のジェイコブ・アラボは次のようにコメントしています。

「1979年にアメリカへ渡ったとき、私は14歳で、言葉も話せませんでした。映画のチケットを買えるようになるまでに2年を要し、『ゴッドファーザー』は私が初めて映画館で観た作品でした。その体験は、今もなお私の中に深く刻まれています。『ザ ゴッドファーザーII』では、ミュージカルウォッチというコンセプトに新たな解釈を与えるタイムピースを生み出したいと考えました。そこには、技術的な洗練だけでなく、この物語が私に与えてきた深い感情までも宿っていなければならなかったのです。」

本作は、革新性、クラフトマンシップ、そして物語性を求めるコレクターに向けた、ジェイコブ＆コーの新たな提案です。

機械式時計における、新たな表現領域へ

「ザ ゴッドファーザーII」は、単なる新作ではありません。

音を奏でる機構と時を刻む機構を高次元で融合させることで、機械式時計の表現領域をさらに押し広げる作品です。

技術と芸術、機構と感情。その双方を高次元で結びつけることで、ジェイコブ＆コーはこれまでにない体験価値を生み出してきました。「ザ ゴッドファーザーII」は、その到達点のひとつを示すタイムピースといえるでしょう。

モデル名：ザ ゴッドファーザーII

ケース：18Kローズゴールド（42×44mm）

ムーブメント：JCAM62（手巻き）

機構：フライングトゥールビヨン、ダブルメロディ機構

パワーリザーブ表示：デュアル（ムーブメント／ミュージックボックス）

限定数：世界限定74本

価格：77,440,000円(税込)

ジェイコブ＆コー銀座

〒104-0061

東京都中央区銀座6-7-9丸喜ビル1階

営業時間11:00～20:00

Email：info@jacobandco.jp

Tel：03-6281-4777

来店予約はこちら :https://jacobandco.jp/appointment/HP :https://jacobandco.jp/Instagram :https://www.instagram.com/jacobandco_japan/公式LINE :https://lin.ee/bAfJDKw

【ジェイコブ＆コーについて】

1986年に設立。当初は高級ジュエリーを取り扱い、宝飾業界で高い地位を確立し、2002年に時計業界へ本格的に参入しました。世界中のセレブリティを中心に一世を風靡したファイブタイムゾーンウォッチから始まり、これまで不可能と言われてきた複雑機構「アストロノミア」、「ツインターボ」、「ブガッティ シロン」などの開発に成功し、時計業界に技術革新を起こし続けています。現在、ジェイコブは超高級車メーカー「ブガッティ」やサッカー界のスター選手「クリスティアーノ・ロナウド」などとパートナーシップ契約を結び、「不可能を可能に」というコンセプトのもと革新的な作品を生み出し続けています。スイス最高峰の時計製造技術と宝飾業界で培った高い芸術性とノウハウを兼ね備え、時計業界の最先端を行くブランドとして、世界中で多くのファンを魅了し続けています。