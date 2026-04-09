「CLATHAS」と「Rebecca Bonbon」のコラボレーション商品発売に関するお知らせ

株式会社トライアイズ

当社は、ライセンスを保有するブランド「CLATHAS（クレイサス）」において、「Rebecca Bonbon（レベッカボンボン）」とのコラボレーションによるファッション雑貨商品の発売を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1．本コラボレーションの概要

「Let me be Me, Be my true self（私らしく生きていく）」をブランドコンセプトに掲げ、多くの女性に支持されているブランド「CLATHAS（クレイサス）」が、「ハロー・キティ」の原作者で、現在フリーデザイナーとして活躍中の清水侑子氏が手がけるキャラクター「Rebecca Bonbon（レベッカボンボン）」とコラボレーションいたします。

Rebecca Bonbonは、2025年に生誕20周年を迎え、国内外で幅広く展開されている人気キャラクターであり、グローバルにおいて一定の認知度を有しております。

本コラボレーションでは、クレイサスの象徴である「カメリア」と、フレンチブルドッグのキャラクターであるレベッカボンボンを組み合わせた特別なデザインを採用し、両ブランドの世界観を融合した商品展開を行います。

2．CLATHAS（クレイサス）について

CLATHASは、「Let me be Me, Be my true self（私らしく生きていく）」をコンセプトに掲げ、流行に左右されない女性らしいデザインを特徴とするブランドです。

ブランドの象徴である「カメリア」は、素直な自分を表現するアイコンとして広く認知されており、「ありのままの自分でいたい」と願う女性に寄り添うデイリーアイテムを展開しております。

3．Rebecca Bonbon（レベッカボンボン）について

Rebecca Bonbonは、清水侑子氏が手がけるフレンチブルドッグをモチーフとしたキャラクターであり、ファッション雑貨を中心に国内外で展開されております。

これまでに、MONO COMME CA、米国のSearsやKmart、H&M、Build-A-Bear、台湾のファミリーマート等で商品展開の実績を有しており、ブラジルにおけるTikTokフォロワー数は20万人を超えるなど、グローバルにおいても認知が拡大しております。

4．商品展開について

本コラボレーションによるファッション雑貨は、ゴールデンウィーク期間より順次発売を予定しております。クレイサスの持つエレガントな世界観と、レベッカボンボンのチャーミングな魅力を融合させたコレクションにより、日常生活における新たな付加価値の提供を目指してまいります。

5．今後の展開

当社は、本コラボレーションを通じてブランド価値の向上を図るとともに、ファッション雑貨事業におけるさらなる事業拡大を推進してまいります。