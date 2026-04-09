性能と日常使いのベストバランス：AULA HERO84 JIS配列版が4月7日に日本で発売

Aula Innovations Technology Co., Limited

高性能キーボードが進化を続ける中、入力デバイスに対するユーザーの関心は、単なる応答速度から、使用習慣、キー配列、長時間の安定した操作性へと広がりつつあります 。特に日本市場においては、性能と日常使いのバランスが取れているかどうかが、製品選びの重要な決め手となっています 。

AULA（アウラ）の磁気キースイッチ搭載キーボード「HERO84」に、日本市場向けのJIS配列モデルが登場し、2026年4月7日より国内の一部家電量販店にて順次販売を開始いたします 。本モデルは、磁気スイッチの優れた技術を踏襲しつつ、日本のユーザー向けにキーレイアウトを最適化し、新カラーバリエーションも同時展開することで、使用感とデザインの両面で日本のユーザーのニーズに寄り添った製品となっています 。

コンパクトな設計に不可欠な機能キーを配置、スムーズな操作性を実現

HERO84は、コンパクトなレイアウトを採用しながらも、矢印キーやファンクションキー（F1～F12）、よく使うコントロールキーなど、重要なキーをしっかりと残しています 。

実際の使用において、頻繁にショートカットキー（同時押し）に頼ることなく、ウィンドウの切り替えや機能の呼び出し、カーソル移動などをスムーズに行うことができます 。このレイアウトは、文字入力やマルチタスク、ゲームプレイにおいてより自然な操作を可能にし、従来のキーボードの感覚に近いため、操作のストレスを大きく軽減します 。

アクチュエーションポイント調整機能で、あらゆるシーンに対応

HERO84は磁気スイッチ（ホールエフェクトセンサー）を採用しており、キーの反応位置（アクチュエーションポイント）を調整できるため、用途に合わせた細やかなカスタマイズが可能です 。

0.1mmから3.4mmの範囲で、0.01mm単位という高精度な調整に対応しています 。様々な使用シーンにおいて、以下のような設定が可能です。

・ ゲームプレイ時：反応位置を浅く設定することで、応答感度を高めることができます 。

・ 日常のタイピング時：反応位置を深く設定することで、誤入力を防ぐことができます 。

この機能により、一つのキーボードで様々な用途にシームレスに対応可能です 。

ラピッドトリガーとデッドゾーンゼロ設定で、正確な操作リズムを実現

キーを離した瞬間にリセットされる「ラピッドトリガー（RT）」機能を搭載しています 。また、デッドゾーンをゼロに設定できるため、キーの押し込みとリリースがよりダイレクトに反映されます 。

連続入力時のタイムラグを減らし、よりスムーズな入力リズムを可能にします 。細かなリズム調整が求められる場面で、確かな操作のフィードバックを提供します 。

高ポーリングレートと低遅延で、安定したレスポンスを提供

入力性能においては、最大8000Hzのポーリングレート（レポートレート）に対応し、約0.125msという極めて低い入力遅延を実現しています 。さらに、48000Hzの全キースキャンレートと128000Hzの単一キースキャンレートにより、高精度な入力検知と高速なデータ処理を可能にしました 。

高速なデータ転送と正確な入力検知の相乗効果により、入力とシステム側の反応のズレをなくし、安定したキーレスポンスを実感できます 。連続操作や精密なコントロールが必要なシーンでも、ユーザーは一つ一つの入力を正確に把握し、思い通りのプレイを維持しやすくなります 。

多彩なキー機能設定で、プレイスタイルを拡張

HERO84は、ユーザーのニーズに合わせて操作ロジックを調整できる多彩な機能を提供します 。

・ SOCD：方向入力のロジックを最適化し、同時押しの競合を防ぎます 。

・ MT（Mod Tap）：1つのキーに複数の機能を割り当てることができます 。

・ TGL（Toggle）：継続的なトリガーモードの切り替えに対応します 。

・ MPT（マルチポイントトリガー）：押し込みの深さに応じて異なるコマンドを発動させます 。

・ DKS（ダイナミックキーストローク）：キーを押し込む時と離す時で、複数のアクションを段階的に実行できます 。

これらの機能により、単なる入力デバイスの枠を超え、自在にカスタマイズ可能な操作ツールとして活躍します 。

ホットスワップ対応と細かな設定変更で、自分好みにカスタマイズ

磁気スイッチはホットスワップに対応しており、はんだ付け不要で簡単にスイッチを交換できます 。アクチュエーションポイントの調整機能と組み合わせることで、個人の好みに合わせた究極のカスタマイズが可能です 。

長く使い込みながら打鍵感や操作設定を微調整し、自分だけの最適なキーボードへと育てることができます 。

内部構造とキーキャップ素材へのこだわり、優れた静音性と耐久性を両立

内部構造には多層設計を採用し、タイピング時の不快な反響音やノイズを軽減しています 。さらに、耐摩耗性に優れ、テカリに強いPBT素材のキーキャップを採用しているため、長期間の使用にも耐えられます 。

これにより、快適な打鍵感と製品の耐久性を高次元で両立しています 。

RGBライティングと専用ソフトウェアで、デスク周りを演出

多彩なライティングモードを備えたRGBバックライトを搭載し、専用ソフトウェアで詳細な設定が可能です 。環境に合わせてカスタマイズすることで、統一感のあるデスク環境を構築できます 。

日本市場向けのJIS配列と専用カラーバリエーション

今回発売されるJIS配列モデルは、日本のユーザーの入力習慣に合わせて最適化されており、より自然で快適な日本語入力を実現します 。また、日本の市場向けに独自の新カラーを採用し、視覚的にも日本の環境に馴染みやすいデザインとなっています 。

あらゆるシーンで活躍する磁気キーボード

HERO84は、磁気スイッチの優れた性能を活かしつつ、充実したキーレイアウトと多彩な機能を備えることで、仕事からゲームまで幅広い用途に対応します 。

1つのキーボードで「圧倒的なパフォーマンス」と「日常の使いやすさ」の両方を求めるユーザーにとって、HERO84はより最適な選択肢となるでしょう 。

製品情報

・ 製品名：HERO84

・ ブランド：AULA

・ キー配列：JIS配列

・ 接続方式：有線

・ キースイッチ：磁気スイッチ（ホールエフェクトセンサー）

・ 発売日：2026年4月7日

・ 販売チャネル：一部家電量販店店頭

AULAについて

AULA（アウラ）は、eスポーツ向けゲーミングデバイスの開発・設計に特化したブランドであり、キーボード、マウス、ヘッドセットなど幅広い製品を展開しています 。継続的な技術革新と製品の改良を通じて、ユーザーに安定した高性能な体験を提供することに尽力しています 。

現在、AULAの製品は多くの海外市場で販売されており、各地域に根ざした製品展開を推進しています 。日本市場においては、JIS配列の採用やソフトウェアの日本語対応など、製品ラインナップの充実を図っています 。

・ AULA日本公式サイト：https://www.aulakeyboard.co.jp(https://www.aulakeyboard.co.jp)