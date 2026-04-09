株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、法人向けAIエージェントサービス「ChatSense（チャットセンス）」を提供しております。この度、追加学習AI機能において、AIとの会話内容をボタンひとつで学習ソースに追加できる機能をリリース予定であることをお知らせいたします。

大企業向け 生成AI活用プラットフォーム「ChatSense」、AI回答をワンアクションで回答ソースに追加する機能をリリース

本機能について、ご質問等はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://chatsense.jp/?utm_source=300

■ 背景 ― AIとの会話から生まれた知識を、そのまま次の回答に活かしたい

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化を目的に多くの企業で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティなど法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業、500社以上に導入されています。

中でも、社内ドキュメントやPDFをもとに独自のAIを構築できる追加学習AI機能は、自社情報に特化した回答を生成できる機能として多くのお客様にご活用いただいています。AIとの対話を通じて情報を深掘りし、AIにサマリーさせた内容をそのまま次回以降の回答にも活かしたい、というニーズが高まっていました。

一方で、これまでは会話の中で生まれた有益な情報を学習ソースとして再利用するためには、手動でテキストをコピーしてドキュメントにまとめ、再アップロードするという手順が必要でした。お客様からもこのフローを簡略化してほしいというご要望をいただいておりました。

ChatSenseでは、この需要の高まりに対応するため、会話画面上のボタンひとつで、AIとの会話内容をそのまま学習ソースとして追加できる機能をリリースいたします。

■ AI回答をワンアクションで学習ソースに追加する機能の特徴

ChatSenseの追加学習AI機能でこの機能をご利用いただくには、会話画面上のボタンをクリックするだけです。

1. ボタンひとつでAI回答を学習ソースに追加

ChatSenseの追加学習AIとの会話中に、活用したい回答が出てきた際に、その場でボタンひとつで学習ソースに追加できます。これまでのようなコピー&ペーストや再アップロードの手間が不要になります。追加された内容は即座に次回以降のAI回答に反映されます。

2. 会話の深まりをそのまま蓄積

AIとの対話を通じて洗練された情報やサマリーをそのまま次回以降の回答に活用できます。対話を重ねるほど、AIの回答精度が高まる仕組みを実現します。情報の鮮度を保ちながら、知識ベースを継続的にアップデートすることが可能です。

3. 更新性の高い知識ベースを実現

AIとの対話から生まれた知識を即座に蓄積・活用できるため、常に最新の情報を反映した知識ベースの維持が容易になります。ドキュメント作成やアップロードの手間を大幅に削減します。

本機能は今週中にリリースを予定しております。ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

追加学習AI機能の詳細はこちらをご覧ください。

https://chatsense.jp/function/on-your-data?utm_source=300

■ 法人向けAIエージェントサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatSenseは、法人向けに特化したAIエージェントサービスです。セキュリティと利便性を両立しながら、GPTをはじめとする最新の生成AIモデルを業務に活用できる環境を提供しています。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という法人のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべく下げ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、法人のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

文字起こし

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-transcribe

AIエージェント

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-ai-agent

社内データを活用した法人向けRAG

https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service