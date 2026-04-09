【飛騨高山・岐阜県高山市】高山市が国内で唯一、2026年「世界で最も居心地の良い都市」に選出！

高山市

高山市は、大手宿泊予約サイトBooking.com「Traveller Review Awards 2026」において、「世界で最も居心地の良い都市」に国内で唯一選出されました。その表彰式が、令和8年2月18日に高山市内にて行われました。

■表彰式の概要・受賞の背景

Booking.comでは、世界中の旅行者から寄せられた3億7,000万件を超える信頼できる口コミに基づき、世界各地で卓越したホスピタリティを提供する宿泊施設等を「Traveller Review Awards」において表彰しています。「世界で最も居心地の良い都市」10選は、そのアワードで受賞した宿泊施設の割合を元に選出されました。

■表彰式におけるスピーチ

Booking.com日本代表 ルイス・ロドリゲス氏

高山市は持続可能な観光と地域の暮らしを両立させながら、旅行者にとって魅力ある体験を提供してきました。その結果が、今回の受賞につながったものと考えています。

高山市長 田中明

高山市では、40年以上にわたり外国人観光客を積極的に受入れてきました。多様な背景を持つ外国人の受入は決して容易なものではありません。だからこそ、それを負担として捉えるのではなく、誰もが心地よく過ごせる地域を目指し、民間の事業者も含め市全体で受け入れ環境の整備に取り組んできました。こうした継続的な努力の積み重ねが、今回の受賞につながったものと考えています。

本受賞は、日頃より観光客の受け入れにご協力いただいている市民の皆様のお力添えの賜物です。

■地域の暮らしと観光振興の両立に向けて

現在、地域の暮らしを守ることと、観光の振興をいかに両立させるかという課題に向き合っています。

旅行者への調査から見えてきたのは、私たちの当たり前の「日常」こそが、彼らにとって最大の魅力であるという事実でした。一方で、旅行者の増加が市民の生活に影響を与えている側面もあります。

こうした背景から、旅行者と市民が共にこの「日常」を大切に守り、育み、さらに磨き上げていく関係性を築きたいと考えています。

令和６年度には「with Respect（ウィズ・リスペクト／敬意をもって）」を合言葉に、啓発活動を開始いたしました。

この言葉には、二つの願いを込めています。

一つは、高山を訪れる旅行者の皆様に、市民がたゆまぬ努力で受け継いできた伝統文化や美しい町並み、豊かな自然に対し、深い敬意と日々の生活への配慮を持っていただくこと。

そしてもう一つは、市民の皆様にも、訪れる人々を温かな気持ちで迎えていただきたいという願いです。

互いにリスペクト（敬意）の心を通わせることで、高山がより心地よく、持続可能な旅の目的地となるよう、この取り組みを推進していきます。

■受賞を受けて

with Respectの取組 市長による旅行者への啓発with Respectの取組 市長による旅行者への啓発with Respectの取組 駅前ポスターwith Respectの取組 駅前ポスター

Booking.com「Traveller Review Awards 2026」において受賞した「世界で最も居心地の良い都市」のトロフィーを高山市役所1階で展示しています。

今回の世界的な評価を誇りに、世界から訪れる旅行者を温かく迎えていくことで、誰もがさらに心地よく過ごせる町を目指してまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

高山市役所観光課

住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地

電話：0577-35-3346

FAX：0577-35-3167

メールアドレス：kankou@city.takayama.lg.jp