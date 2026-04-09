ERPC、フランクフルトの SLV Metal（Ryzen 9 構成）が完売 - Solana 特化サーバー仕入れ強化へ。ウェイトリスト受付中

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、フランクフルトリージョンの SLV Metal サーバー（AMD Ryzen 9 構成）が完売したことをお知らせいたします。

仕入れ強化をすでに開始しておりますが、順次のお渡しとなるため、導入をご検討中の方は Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成のうえ、ウェイトリストへのご参加をお願いいたします。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

完売したラインナップ

今回完売したのは、Solana アプリケーションおよび Solana テストネットバリデータ用途に最適化された SLV Metal の Ryzen 9 構成です。ERPC プラットフォームのプライベートネットワークを共有する専有ベアメタルサーバーとして、市場最高クロックのコンシューマ向け Ryzen を活用し、単一スレッド性能と応答性を最大化する、コストパフォーマンスに優れた構成として継続的にご好評をいただいてきました。

- SLV Metal APP+（ユーロ298/月） - AMD Ryzen 7950X（5.7GHz, 16 Cores）/ 128GB ECC DDR5 / 1TB NVMe SSD × 2 / 10Gbps × 2 / 100TB Traffic- SLV Metal APP++（ユーロ398/月） - AMD Ryzen 9950X（5.7GHz, 16 Cores）/ 192GB ECC DDR5 / 1TB NVMe SSD × 2 / 10Gbps × 2 / 100TB Traffic

いずれの構成も、フルスロットル構成、ERPC プラットフォーム内通信無制限、ERPC プラットフォームとのゼロ距離通信を標準で備えています。

なぜ SLV Metal が人気なのか

出力最大ブースト可能なベアメタル

データセンター業界には、電力とネットワーク帯域をセーブすることで収益性を上げるインセンティブ構造が存在します。CPU の省電力機能、帯域制限、オーバーコミット - これらは仕様書には明記されず、数字の上では同じスペックに見えながら、実際の処理速度に大きな差を生みます。

ERPC の SLV Metal は、CPU C-state の無効化、CPU ガバナーの performance 固定、カーネルパラメータの最適化、ネットワークスタックのチューニングなど、ハードウェアの性能を最大限に引き出すフルスロットル構成で提供されます。Ryzen 9950X の 5.7GHz ターボクロックを常時引き出せる環境は、Solana アプリケーションやテストネットバリデータの単一スレッド性能を直接的に押し上げます。

ERPC と同一プラットフォーム、Solana とゼロ距離接続

SLV Metal は、ERPC プラットフォームのプライベートネットワークに直接接続された専有ベアメタルです。Solana RPC、Solana Geyser gRPC、Solana Shredstream（Epic Shreds）、ハイパフォーマンス VPS、ERPC Global Storage - これらプラットフォーム上のすべてのサービスとの通信がパブリックインターネットを経由せず、内部経路で完結します。

プラットフォーム内通信は無制限、スナップショットダウンロードも内部経路で高速に完了するため、障害復旧・バージョンアップグレード・構成変更のたびに発生する作業時間が構造的に短縮されます。

Solana に一番近い場所にアプリをデプロイ

Solana における通信速度を決定づける最大の要因は、CPU やメモリの性能ではなく、ネットワーク距離です。どれほどハイスペックなサーバーを用意しても、Solana バリデータとの間にパブリックインターネットの多段ホップが介在すれば、その性能差はネットワークのレイテンシに埋もれてしまいます。

ERPC は Solana バリデータが密集するプレミアムデータセンター内にインフラを配置しており、SLV Metal 上にデプロイしたアプリケーションは、物理的に Solana ネットワークに最も近い場所から動作します。フランクフルトはヨーロッパのバリデータが最も密集するリージョンであり、この地理的優位性が SLV Metal の体感性能に直接反映されます。

Solana 特化のデータセンター

ERPC のインフラは、汎用サーバーホスティングではなく、Solana 特化で設計されています。ハードウェア選定、ネットワーク経路の最適化、OS レベルのチューニング、IRQ アフィニティの調整 - あらゆるレイヤーが Solana の要件に最適化されています。

汎用サーバー市場では、安定性・収益性・標準化が優先されるため、速度を最優先とする構成が自然に提供されることはほとんどありません。Solana で最速を手にするには、ネットワーク距離・経路品質・ハードウェア選定・システムチューニングのすべてを、Solana の要件に特化して設計する必要があります。SLV Metal は、この設計思想の上に提供されています。

SLV ネイティブ稼働

SLV Metal は、オープンソースの AI Agent Kit「SLV」がネイティブに動作する環境として提供されます。AI エージェントとの自然言語対話による Solana バリデータ・RPC 運用、Solana アプリ開発を即座に開始できます。

ERPC の実運用と研究開発から得られた最適化手法やチューニングパラメータは、SLV のスキルとして AI エージェントに集約されています。SLV Metal 上で SLV を動作させることは、ERPC の運用知見をそのまま自分の環境に適用することと同じです。

SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

Epic Shreds Max の人気も完売を牽引

今回の SLV Metal 完売の背景には、Epic Shreds Max プランの人気急上昇という要因もあります。Epic Shreds Max は、最高性能の Epic Shreds を Metal Ryzen 上で配信する最上位構成であり、SLV Metal Ryzen 9 の在庫が Epic Shreds Max の基盤としても利用されるため、両者の需要が重なり合う形で完売に至りました。

なお、Epic Shreds Max は現在、購入・テストともにウェイトリスト待ちの状態です。すでにテストプランにお申し込みいただいている方には、順番にご案内してまいりますので、もう少々お待ちください。仕入れを強化し、順次ご提供枠を拡大していきます。

なぜ Epic Shreds が人気なのか

Epic Shreds は、Epics DAO バリデータから最小ホップで配信される上位版 Solana Shredstream です。Shreds の速度は、配信元バリデータの性能に直結します。vote レイテンシが短く、スキップ率が低いバリデータほど、最新のブロック進行にいち早く追随し、Shred をより速く正確に処理・配信できます。

2026 年 3 月、ERPC の Epic Shreds の配信元である Epics DAO バリデータは、全 Solana バリデータの中で Shinobi Performance Pool 世界総合 3 位（スコア 99.93）に到達しました。スーパーマイノリティ級の大規模バリデータを含む全バリデータの中での世界 3 位です。

この結果を受けて、Epic Shreds の配信品質に対する評価が急速に広がり、特に最高性能構成である Epic Shreds Max への申し込みが集中しています。Shreds の速度は配信元バリデータの性能に直結する - 世界 3 位という結果は、この製品の品質を最もわかりやすく裏付ける指標です。

同一環境での計測において、Epic Shreds は従来の Solana Shredstream に対し勝率 95.82%、P99 で約 234ms の速度優位を記録しています。さらに、DoubleZero の専用ファイバーネットワークが全リージョンのインフラに統合されており、配信経路全体にわたってレイテンシとジッタが抑制されています。

ERPC Shreds: https://erpc.global/ja/shreds/

仕入れ強化とウェイトリスト

フランクフルトの Ryzen 9 構成の仕入れ強化はすでに開始しておりますが、最新世代ハードウェアの調達と初期チューニング、Solana 特化構成の検証を経てご提供するため、順次のお渡しとなります。

導入をご検討中の方は、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成のうえ、ウェイトリストへのご参加をお願いいたします。順番にご案内させていただきます。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

5 年連続 WBSO 承認 - AS200261 Solana 特化データセンター

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。超低遅延を前提とした Solana RPC インフラの研究開発、バリデータ配置・運用オーケストレーションの自動化に関する研究を継続しており、その成果は直接的にプラットフォームのパフォーマンス改善に反映されています。

この研究開発の集大成として、RIPE NCC より付与を受けた自社 ASN（AS200261）による Solana 特化データセンターの開設を進めています。最新世代の AMD EPYC 第 5 世代、AMD Threadripper PRO 第 5 世代（9975WX 等）、NVMe 第 5 世代で統一されたハードウェア構成に加え、自社 ASN による最適なネットワーク経路設計を実現する、既存のプレミアムデータセンターを超える最高品質のインフラです。今月のオープンを予定しており、SLV Metal を含むプラットフォーム全体のさらなる高速化の基盤となります。初期ロットは予約完売となっておりますが、次回入荷分以降はウェイトリスト順にご案内いたします。

お問い合わせ

SLV Metal の再入荷案内およびリージョン・構成のご相談は、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja

リンク一覧

- ERPC 公式サイト: https://erpc.global/ja- ERPC Shreds: https://erpc.global/ja/shreds/- SLV 公式サイト: https://slv.dev/ja- SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv- Epics DAO 公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR